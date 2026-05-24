Lãi suất ngân hàng ACB tháng 5/2026: Kỳ hạn nào đang có mức cao nhất?

Theo biểu lãi suất mới cập nhật tháng 5/2026, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tiếp tục duy trì biểu lãi suất phân tầng theo hạn mức tiền gửi đối với kênh online, trong khi lãi suất tại quầy được giữ ổn định ở nhiều kỳ hạn. Mức lãi suất cao nhất hiện lên tới 5,9%/năm áp dụng cho khách hàng gửi trực tuyến từ 5 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất huy động online ACB tháng 5/2026

Theo biểu lãi suất tiền gửi online lĩnh lãi cuối kỳ, ACB chia thành 4 nhóm hạn mức gồm: dưới 200 triệu đồng; từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng; từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng; và từ 5 tỷ đồng trở lên.

Với khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,5%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 4,6%/năm; kỳ hạn 3 tháng đạt 4,7%/năm; kỳ hạn 6 tháng ở mức 4,9%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 5,1%/năm và kỳ hạn 12 tháng đạt 5,7%/năm.

Đối với khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, lãi suất lần lượt ở mức 4,6%/năm tại kỳ hạn 1 tháng; 4,7%/năm kỳ hạn 2 tháng; 4,75%/năm kỳ hạn 3 tháng; 5%/năm kỳ hạn 6 tháng; 5,2%/năm kỳ hạn 9 tháng và 5,8%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Trong khi đó, khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng được hưởng lãi suất 4,65%/năm cho kỳ hạn 1 tháng; 4,75%/năm ở các kỳ hạn 2 và 3 tháng; 5,05%/năm kỳ hạn 6 tháng; 5,25%/năm kỳ hạn 9 tháng và 5,85%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Đáng chú ý, nhóm khách hàng gửi từ 5 tỷ đồng trở lên đang nhận mức lãi suất cao nhất trong biểu niêm yết online. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1–3 tháng cùng ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng đạt 5,1%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 5,3%/năm và kỳ hạn 12 tháng lên tới 5,9%/năm.

Ngoài sản phẩm online thông thường, ACB cũng áp dụng biểu lãi suất tiền gửi online kỳ hạn tùy chọn với mức tương đương biểu chuẩn. Riêng trường hợp tái tục (Renew), khách hàng được cộng thêm 0,01%/năm.

Lãi suất huy động tại quầy ACB tháng 5/2026

Đối với khách hàng gửi tiền tại quầy theo biểu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ, ACB đang niêm yết lãi suất 4%/năm cho kỳ hạn 1 tháng; 4,2%/năm kỳ hạn 2 tháng; 4,4%/năm kỳ hạn 3 tháng; 4,75%/năm kỳ hạn 5 tháng; 4,5%/năm kỳ hạn 6 tháng; 4,7%/năm kỳ hạn 9 tháng; 5,3%/năm kỳ hạn 12 tháng.

Theo biểu lãi suất gửi tiền tại quầy, các kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng hiện cùng được niêm yết ở mức 5,4%/năm.

Đối với sản phẩm tiết kiệm Phúc An Lộc, ACB áp dụng lãi suất cao hơn ở một số kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,2%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 4,6%/năm; kỳ hạn 6 tháng đạt 4,7%/năm; kỳ hạn 12 tháng lên 5,5%/năm và kỳ hạn 18 tháng đạt 5,6%/năm — đây là mức cao nhất đối với sản phẩm gửi tại quầy của ngân hàng trong tháng này.