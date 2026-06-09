Lãi suất tiết kiệm ngày 9/6 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến ngày 9/6 tiếp tục duy trì ổn định sau giai đoạn tăng mạnh kéo dài từ cuối năm 2025. Trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh giữ nguyên biểu lãi suất với mức cao nhất 6,8%/năm, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần vẫn niêm yết lãi suất từ 6,9-7%/năm ở các kỳ hạn trung và dài hạn.

Nhóm lãi suất cao nhất: Duy trì mức 7%/năm

Khảo sát biểu lãi suất niêm yết cho thấy MBV đang là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất thị trường khi áp dụng 7%/năm đồng loạt cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng.

Bên cạnh đó, PGBank niêm yết lãi suất 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, tăng lên 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. VIB cũng áp dụng mức 7%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng.

LPBank tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu với lãi suất 6,8%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,95%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Nhóm lãi suất từ 6,8-6,9%/năm

Nhiều ngân hàng đang cạnh tranh mạnh ở nhóm lãi suất cận mốc 7%/năm.

Bac A Bank niêm yết 6,85%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. BVBank áp dụng mức 6,7%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, tăng lên 6,9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

OCB đang niêm yết 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Nam A Bank áp dụng lãi suất 6,9%/năm đối với kỳ hạn 18 tháng.

MSB duy trì mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi Techcombank niêm yết 6,75%/năm cho cùng kỳ hạn.

Nhóm Big4 giữ nguyên biểu lãi suất

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất giống nhau ở tất cả các kỳ hạn khảo sát.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng là 6,6%/năm. Đối với các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên, cả bốn ngân hàng đều áp dụng mức lãi suất 6,8%/năm.

Mức lãi suất này giúp nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục nằm trong nhóm có lãi suất cao trên thị trường, đặc biệt ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần lớn

Trong nhóm ngân hàng tư nhân quy mô lớn, Techcombank đang niêm yết 6,55%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

MB áp dụng mức 5,8%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, tăng lên 6,35%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Sacombank niêm yết 6,4%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, 6,6%/năm ở kỳ hạn 12 và 18 tháng.

VPBank duy trì lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, 6,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. HDBank áp dụng mức từ 5% đến 5,6%/năm tùy từng kỳ hạn.

Nhóm lãi suất từ 6,5-6,7%/năm

Đây là nhóm chiếm số lượng lớn nhất trên thị trường hiện nay.

BaoViet Bank, Saigonbank, SHB, NCB, VCBNeo và TPBank đều đang niêm yết lãi suất từ 6,5-6,7%/năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Trong đó, BaoViet Bank và Saigonbank cùng áp dụng mức 6,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; NCB niêm yết 6,7%/năm ở kỳ hạn 18 tháng; SHB duy trì mức 6,6%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Nhóm lãi suất thấp hơn

ACB hiện niêm yết 5,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Eximbank áp dụng mức 5,3%/năm cho kỳ hạn từ 12 đến 18 tháng. GPBank và KienlongBank đang duy trì lãi suất quanh 5,5%/năm cho các kỳ hạn dài.

Trong khi đó, SCB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất trong bảng khảo sát với lãi suất chỉ 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất huy động ngày 9/6 vẫn duy trì ở vùng cao trong 3 năm trở lại đây. Mức lãi suất từ 6,5-7%/năm hiện xuất hiện khá phổ biến ở các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên.