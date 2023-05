Làm dâu hào môn chẳng như mộng: Sinh ba con cho chồng tài phiệt vẫn bị ghẻ lạnh, có tất cả nhưng gia đình không êm ấm

Cô gái có xuất thân đặc biệt

Lương Lạc Thi (Isabella Leong) sinh năm 1988 trong một gia đình khá phức tạp. Cha cô là con trai thứ 3 của Tập đoàn NolascodaSilva Group, một trong những gia tộc nổi tiếng tại Macau, Trung Quốc. Trong khi đó, mẹ của Lương Lạc Thi lại có xuất thân thấp kém.

Bất chấp sự phản đối của gia đình, cha mẹ Lương Lạc Thi vẫn tự ý chung sống với nhau và sinh ra 2 cô con gái. Khi Lương Lạc Thi mới 6 tháng tuổi, cha cô qua đời. Kể từ đó, gia đình nhà nội nhất định không nhận hai người cháu này. Bản thân Lương Lạc Thi cũng mang họ mẹ.

Vì thế dù có cha là thiếu gia trong gia tộc giàu có, nhưng tuổi thơ của Lương Lạc Thi lại sống trong cảnh nghèo khó, bần hàn. Có lúc, vì không trả được tiền thuê trọ, mẹ con cô bị đuổi ra ngoài đường.

Cuộc sống khốn khó rèn luyện cho Lạc Thi tính cách độc lập và trưởng thành trước tuổi. Từ năm 12 tuổi, cô đã phải gia nhập làng giải trí với mong ước kiếm được nhiều tiền, thay đổi cuộc đời.

Nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng cao ráo cùng tố chất thông minh, Lương Lạc Thi lọt vào mắt xanh của một nhân viên làm trong công ty giải trí hàng đầu Hồng Kông (Trung Quốc) - Anh Hoàng. Đây là công ty tạo nên những tên tuổi lớn như Tạ Đình Phong, Dung Tổ Nhi, Twins, Trần Quán Hy, Trần Dịch Tấn,... Năm 16 tuổi, Lương Lạc Thi cho ra mắt album nhạc đầu tay nhưng không gặt hái được thành công và chuyển sang lĩnh vực diễn xuất.

Từ năm 2005 đến 2007, Lương Lạc Thi tham gia hàng loạt tác phẩm điện ảnh như "The Eye 10", "Bug Me Not!", "Con Gái Người Tình", "Nhật Ký"... Năm 2008 đánh dấu bước đột phá trong sự nghiệp của Lương Lạc Thi khi cô nhận được vai chính đầu tay trong bom tấn "Xác Ướp Ai Cập 3". Cô trở thành một trong những mỹ nhân Hồng Kông được ráo riết săn đón thời bấy giờ.

Sinh con bất chấp bị phản đối

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Lương Lạc Thi lại đưa ra một quyết định khiến cô mất đi vị thế trong làng giải trí, đó chính là từ bỏ showbiz để sinh con.

Năm 2008, Lương Lạc Thi gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Lý Trạch Giai trong một bữa tiệc. Lý Trạch Giai là con trai thứ hai của tỷ phú khét tiếng Lý Gia Thành, chủ tịch tập đoàn viễn thông PCCW Limited lớn nhất Hồng Kông, đồng thời sở hữu 50% cổ phần của tạp chí kinh tế Hồng Kông Ecomomic Journal.

Cô được ở trong biệt thự hạng sang tại San Francisco, hàng ngày có 5 vệ sĩ, 4 người vú nuôi và một trợ lý riêng phục vụ.

Khi sinh đứa con đầu tiên, Lý Trạch Giai đón con và cô về dinh thự và mở tiệc linh đình suốt 3 ngày đêm.

Tuy sống như vợ chồng nhưng lại không có hôn thú, người đẹp Hông Kông vẫn luôn nhẫn nhịn và sống cuộc sống an nhàn, sung túc. Những tưởng sẽ có cái kết viên mãn, nhưng khi sinh đôi hai đứa con tiếp theo cho nhà họ Lý, cô đau đớn tuyên bố đã chia tay chỉ sau đó đó hơn nửa năm, năm 2011.

Theo HK01 hôm 22/8, thông tin ba con trai của Lương Lạc Thi bị tỉ phú Lý Gia Thành loại khỏi quyền thừa kế. Tài sản của ông được chia làm ba phần, lần lượt để lại cho hai con trai Lý Trạch Cự, Lý Trạch Giai và phần còn lại nằm trong quỹ tín thác của gia đình.

Trong khi vợ con của Lý Trạch Cự đều có tên trong danh sách thụ hưởng thì ba con trai của Lương Lạc Thi hoàn toàn không được liệt kê trong danh mục người thừa kế. Như vậy trong tương lai, chúng sẽ không nhận được bất kỳ phần tài sản nào từ ông nội giàu có.

Sau khi chia tay Lý Trạch Giai, Lương Lạc Thi trở thành mẹ đơn thân một mình nuôi 3 con nhỏ. Cô từng đưa các con sang Canada ở ẩn một thời gian, nhưng sau đó về Hồng Kông để quay lại hoạt động trong làng giải trí. Trong một chương trình truyền hình, Lương Lạc Thi tâm sự, khi quyết định từ bỏ cuộc tình không danh phận với đại gia họ Lý, cô đã rất đau khổ. "Tôi đau đớn như bị dao đâm vào tim", mỹ nhân "Xác Ướp Ai Cập" nói.

Cuộc sống xa hoa hậu ly hôn

Lương Lạc Thi khẳng định cô không tiếc nuối vì đã sinh con cho Lý Trạch Giai dù giữa hai người không có hôn thú: "Tôi chính là Lương Lạc Thi, người đã chọn lựa thì sẽ không bao giờ hối hận. Tôi tin rằng khi bạn yêu một ai đó, bạn sẽ yêu họ hết mình, chẳng tiếc bất cứ điều gì".

Ngoài những căn biệt thự và tiền chu cấp cho các con, cô không nhận được bất cứ thứ gì khác từ chồng cũ.

"Thông tin ‘phí ly hôn’ lên tới hàng tỷ USD là hoàn toàn bịa đặt. Có vẻ truyền thông muốn gắn mối quan hệ của chúng tôi với tiền bạc", cô cho biết.

Về phần mình, mỹ nhân nói rõ rằng cô là một bà mẹ đơn thân có trách nhiệm: "Không có cái gọi là ‘phí chia tay’ hàng tỷ USD. Chúng tôi đã chia tay những vẫn là cha mẹ của các con. Tôi tự kiếm tiền để nuôi chúng".

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, cô tiếp tục làm người mẫu cho các thương hiệu cao cấp như Clé de Peau cùng các tạp chí thời trang như Elle, Harper’s Bazaar Hồng Kông... Theo Celebrity Net Worth, cô hiện sở hữu khối tài sản trị giá 50 triệu USD.

Lương Lạc Thi hiện đang tận hưởng cuộc sống nhiều người mơ ước với những kỳ nghỉ sang trọng. Nữ triệu phú thường xuyên đăng tải ảnh tham gia các hoạt động thể chất như chạy bộ, đi bộ đường dài trên những ngọn núi đẹp như tranh vẽ, trượt tuyết hay bơi tại những bể bơi vô cực của khu nghỉ dưỡng 5 sao.

Ngoài thời gian cho các con và công việc, cô còn dành thời gian để gặp gỡ bạn bè. Nhóm bạn thân của cô thường tụ tập tại những nhà hàng sang trọng bậc nhất để thưởng thức các món ăn ngon và chia sẻ câu chuyện cuộc sống.

Theo SCMP