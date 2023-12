Làm dâu hào môn, cô vợ "bóc" chồng thiếu gia "buông thả" nhưng tiết lộ bí quyết hôn nhân độc đáo ngắn gọn khiến ai cũng nể

Xoài Non và Xemesis là cặp vợ chồng không còn xa lạ với cộng đồng mạng. Xemesis là một trong "Tứ hoàng streamer" có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam, bên cạnh Độ Mixi, PewPew, ViruSs và còn được biết đến với tên gọi "streamer giàu nhất Việt Nam". Với xuất thân là thiếu gia của một gia đình doanh nhân giàu có, Xemesis thường xuyên xuất hiện với những xế hộp sang trọng, những bộ sưu tập hàng hiệu xa xỉ...

Còn Xoài non được biết đến với danh xưng “hot girl Instagram”, sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Ngoài ra, cô từng góp mặt tại một số sitcom, MV ca nhạc. Đồng thời, 10X cũng là gương mặt có tiếng trong làng mẫu ảnh, chụp lookbook tại Sài Gòn.

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào ngày 14/11/2020. Trong đám cưới sang xịn, sự xuất hiện của chiếc xe rước dâu 7 tỷ đồng, váy cưới 28 tỷ đồng, dàn khách mời streamer nổi tiếng... đều đạt đến sự hoành tráng ngỡ ngàng.

Trẻ con, vô tâm nhưng vẫn được nhà chồng hào môn yêu chiều

Qua 3 năm từ khi kết hôn, Xoài Non vẫn thường xuyên được chú ý nhờ cuộc sống xa hoa, sở hữu cơ ngơi khang trang, sự nghiệp kinh doanh ngày càng đi lên.

Cô nàng theo chồng “bỏ cuộc chơi” từ khá sớm thế nhưng lại được nhà chồng hào môn khen hết lời. Trong nhiều vlog chia sẻ, Xoài Non cho thấy sự khéo léo nhưng vẫn rất chân thật đúng tính cách cũng như độ tuổi của cô. Có lẽ vì sự tự nhiên ấy mà Xoài Non được lòng nhà chồng.

Trong một chương trình truyền hình, Xoài Non từng chia sẻ cô cảm thấy may mắn vì được làm con dâu của bố mẹ Xemesis. Cả gia đình nhà chồng đều vui vẻ và đón nhận Xoài Non dù có đôi lúc cô cho biết mình vẫn còn trẻ con, vô tâm.

Xoài Non rất thân thiết với mẹ chồng

Cùng sống tại TP.HCM, Xoài Non và Xemesis thường xuyên sang nhà bố mẹ chơi, ăn uống. Mỗi lần như vậy, Xoài Non đều được mẹ chồng nấu cho những món mà cô thích. Bên cạnh đó, mẹ chồng cũng luôn quan tâm, hỏi han nhiều đến công việc của Xoài Non. Hay mỗi khi ở xa, không về thăm nhà, mẹ chồng cũng thường chủ động gọi điện cho Xoài Non. Điều này khiến nhiều người bày tỏ sự ghen tị, cho rằng Xoài Non có “số hưởng” khi vừa được chồng cưng chiều, vừa được mẹ chồng và cả gia đình yêu quý.

Xoài Non vô cùng đảm đang

Bí quyết hôn nhân ngắn gọn

Xemesis luôn chiều chuộng vợ trẻ, cũng không ngại chi tiền để khiến vợ vui. Nam streamer đều đặn mua những món quà đắt đỏ cho Xoài Non, đặc biệt là trong những dịp lễ Tết hay sinh nhật.

Không chỉ những món quà vật chất, Xemesis còn nhiều lần ra mặt bảo vệ vợ khỏi sự công kích từ cư dân mạng. Thời gian đầu, khi cặp đôi mới công khai mối quan hệ rồi cưới nhau, Xoài Non thường bị công kích rằng lấy chồng vì tiền. Tuy nhiên cả 2 vợ chồng nhanh chóng phủ nhận tin đồn này. Hiện tại Xemesis cũng không ngại lấy cuộc sống hôn nhân viên mãn để phản bác những ý kiến trái chiều trước đây.

Xuất hiện trong chương trình Sao nhập ngũ 2024, Xemesis khiến khán giả vô cùng thích thú vì sự hài hước và nỗ lực hết mình lăn xả của anh.

Trong buổi họp báo chương trình, “đồng chí” Nghiêm Anh Hiếu (tên thật của Xemesis) cũng chia sẻ thật: “Đi quay mà nhớ vợ, ăn không ngon tối khó ngủ, ngày nào mở mắt ra cũng nhớ tới vợ. Ở nhà gặp hoài thấy bình thường, thiếu sót thấy nhớ, thấy hiếm”.

Cô nàng Xoài Non cũng tếu táo thấy chương trình năm nay hay, đặc biệt vì “Có chồng em”.

Cô cũng không ngại “bóc phốt” chồng mình: “5 năm quen nhau thì 5 năm buông thả, sau khi đi Sao nhập ngũ về thì đến giờ dậy tập thể dục, biết lôi kéo em tập theo”.

Xoài Non còn chia sẻ bí quyết rất ngắn gọn mà nhiều người chợt hiểu, thì ra đây là lý do khiến cô làm ông xã yêu chiều suốt bao năm.

“Em có suy nghĩ là chồng em muốn thay đổi thì thay đổi không thay đổi thì thôi. Em thoải mái lắm, em dễ dàng lắm”, Xoài Non cho biết.

Phải chăng đây là bí quyết nhiều cô vợ cần học hỏi. Nhưng hơn ai hết các anh chồng cũng phải biết tự giác. Nếu Xemesis không tạo cho Xoài Non sự tin tưởng thì có lẽ cô cũng sẽ không “dễ tính” như vậy.