Làm thêm việc nhẹ lương cao: Dắt chó nhà giàu đi dạo, kiếm 158 triệu đồng/tháng

Theo Hoàng Hà/VTCnews | 24-05-2026 - 21:47 PM | Sống

Nhờ nghề tay trái là dịch vụ dắt chó đi dạo chỉ phục vụ giới nhà giàu, chàng kỹ sư máy tính kiếm thêm mỗi tháng 6.000 USD ((gần 158 triệu đồng).

Coby Goodhart (28 tuổi) là kỹ sư máy tính. Năm 2023, anh chuyển đến New York, Mỹ. Vốn là người yêu chó, anh nhận thêm công việc dắt chó dạo quanh khu vực mình sinh sống ngoài giờ hành chính.

Đến năm 2025, Coby thành lập công ty dắt chó đi dạo mang tên Goodhart Dog Co. Anh điều hành doanh nghiệp này trong khi vẫn giữ công việc toàn thời gian trước đây với tư cách một kỹ sư.

Coby thường tranh thủ dắt chó cho khách vào buổi sáng sớm, trong giờ nghỉ trưa, các buổi tối và cả cuối tuần. Anh cũng tuyển dụng và đào tạo một nhân viên để dắt chó hộ mình vào giờ hành chính.

Anh chia sẻ: “Tôi dậy sớm để dắt chó đi dạo buổi sáng trước khi đi làm. Tôi tranh thủ dắt thêm vài chú chó vào giờ nghỉ trưa, rồi lại tiếp tục ra ngoài vào buổi tối sau giờ làm. Cuối tuần thì lịch trình dày đặc hơn với các buổi đi dạo, huấn luyện và gặp gỡ khách hàng. Mọi thứ khá vất vả, nhưng tôi thực sự yêu thích công việc này".

Mỗi ngày, công ty của Coby nhận dắt 10 - 20 chú chó đi dạo. Để mở rộng tệp khách hàng, anh thường nhờ các chủ chó giới thiệu khách mới. Anh cũng tranh thủ lúc đi dạo để phát tờ rơi và danh thiếp tại các khu chung cư cao cấp.

Coby bày tỏ: “ Tôi đặt mục tiêu phục vụ phân khúc khách hàng cao cấp. Vì thế nên công ty sẽ không nhận tràn lan tất cả mọi yêu cầu”.

Coby kiếm được khoảng 6.000USD/tháng (gần 158 triệu đồng) nhờ công việc tay trái này. Điều giá trị hơn tiền là anh rất trân quý thời gian bên những chú chó.

Chơi với thú cưng, anh thấy bình yên, thư giãn. Các chú chó được vận động cũng ngày càng gắn bó với anh hơn.

Phần khó khăn nhất trong công việc chính là thời tiết. Dù nắng, mưa hay tuyết thì những chú chó vẫn cần đi dạo. Vào các buổi sáng mùa đông, việc phải dậy sớm rồi tản bộ trong thời tiết lạnh giá thường khiến Coby run cầm cập.

Ở New York, nơi mọi người luôn bận rộn và chịu nhiều áp lực, dịch vụ chăm sóc thú cưng hộ ngày càng được yêu thích. Coby tiết lộ công ty của mình kiếm được hơn 100.000USD (gần 2,64 tỷ đồng) vào năm ngoái.

“Mức giá sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng khách hàng; các yếu tố như vị trí, kích thước của chó, hành vi và lịch trình đều được tính đến. Vì đây là một dịch vụ cao cấp, tôi đưa ra mức giá tương xứng và đảm bảo mọi khách hàng đều cảm nhận được giá trị đó trong suốt trải nghiệm,” Goodhart chia sẻ.

