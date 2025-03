Làm việc này với quả trứng, bảo quản lâu không hỏng, an toàn vệ sinh lại đẹp mắt

Những người trong ngành tin rằng giống như thịt, trứng cũng cần được bảo quản đúng cách, đặc biệt là trong trường hợp cúm gia cầm lây lan. Việc bảo quản trứng theo cách an toàn và hợp vệ sinh cũng có thể giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn Salmonella.

Dưới đây là một số biện pháp an toàn được khuyến nghị bởi các hiệp hội nông dân nuôi trứng, dịch vụ ăn uống và các chuyên gia trong ngành khác được đăng tải trên trang Eat this Not that để bạn tham khảo:

1. Đừng vứt hộp đựng trứng

Theo Hiệp hội nông dân sản xuất trứng Canada, việc bảo quản trứng trong hộp đựng ban đầu có ba lợi ích: vỏ trứng có hàng ngàn lỗ nhỏ li ti và hộp đựng sẽ bảo vệ trứng khỏi mùi từ các thực phẩm khác trong tủ lạnh; ngày hết hạn sử dụng trên hộp có thể nhắc bạn về độ tươi ngon; và trứng luôn hướng lên trên, giúp giữ lòng đỏ ở giữa.

2. Đặt ở nơi thích hợp trong tủ lạnh

Để giữ trứng tươi, tránh cất trứng trên kệ cao, trên cửa hoặc ở các góc mà không khí lạnh không thể lưu thông vì trứng có thể bị đóng băng và nứt.

3. Giữ ở nhiệt độ nhất định

Một điều khác cần chú ý là nhiệt độ. Việc làm lạnh trứng ở nhiệt độ 40 độ F (khoảng 4 độ C) hoặc lạnh hơn sẽ ngăn chặn vi khuẩn phát triển trên vỏ trứng sạch, vì vậy hãy đảm bảo nhiệt độ trong tủ lạnh của bạn ở mức từ 35 đến 40 độ F (2 đến 4 độ C).

4. Không rửa trứng ở nhà

Có vẻ hợp lý khi rửa trứng trước khi nấu, nhưng làm như vậy có thể đẩy vi khuẩn vào vỏ trứng. Nước có thể xâm nhập vào trứng qua các lỗ chân lông trên vỏ trứng, do đó làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella.

Nếu thấy trứng bị bẩn, bạn nên lau sạch bằng khăn khô hoặc khăn giấy.

5. Đừng quên nó trên quầy bếp

Trứng phải được bảo quản lạnh để ngăn ngừa vi khuẩn. Các chuyên gia khuyên bạn không nên để trứng trên bệ bếp quá hai giờ.

Vi khuẩn có thể phát triển nhanh trên vỏ trứng ấm và có thể gây bệnh thương hàn.

Nguồn và ảnh: Eat This