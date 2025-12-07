Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

07-12-2025 - 15:12 PM | Tài chính - ngân hàng

Có vàng 0,1 chỉ đây rồi, chuyện mua vàng tích sản "trong tầm tay" hơn hẳn!

Nhắc đến chuyện mua vàng tích sản, rào cản lớn nhất mà không ít người gặp phải là giá vàng tăng cao, 1 chỉ vàng có khi bằng cả tháng lương, thậm chí còn hơn... Thế nên nếu cố mua vàng "chẵn chỉ", có khi chẳng còn tiền trang trải cuộc sống.

Bài toán khó này, cuối cùng cũng có lời giải! 

Nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày thành lập, Bảo Tín Mạnh Hải thông báo thử nghiệm sản phẩm vàng TIỂU KIM CÁT 1 PHÂN - Tương đương 0,1 chỉ vàng. 

Lần đầu tiên Bảo Tín Mạnh Hải bán vàng 0,1 chỉ: Giờ ai cũng có thể mua vàng!- Ảnh 1.

Bảo Tín Mạnh Hải đăng thông báo bán thử nghiệm sản phẩm vàng Tiểu Kim Cát 1 Phân (0,1 chỉ vàng) vào sáng ngày hôm nay (7/12/2025)

Theo thông tin được đăng tải trên Fanpage chính thức của Bảo Tín Mạnh Hải, sản phẩm vàng Tiểu Kim Cát 1 Phân được bán tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải số 18 Ngô Quyền, Cửa Nam, Hà Nội. Thời gian và số lượng cụ thể như sau: 

- Thời gian: Ngày hôm nay (7/12/2025), Bảo Tín Mạnh Hải chính thức bán thử nghiệm sản phẩm Tiểu Kim Cát 1 phân (0,1 chỉ).

- Số lượng: Số lượng có hạn, chỉ 100 khách hàng đầu tiên trong ngày sẽ nhận được số phiếu mua hàng cho sản phẩm đặc biệt này. Đây là cơ hội duy nhất để sở hữu món vàng nhỏ xinh nhưng giàu ý nghĩa.

Lần đầu tiên Bảo Tín Mạnh Hải bán vàng 0,1 chỉ: Giờ ai cũng có thể mua vàng!- Ảnh 2.

Cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải

Bên cạnh đó, thương hiệu này cũng thông báo: Từ ngày 7/12/2025 đến hết ngày 9/12/2024, sản phẩm vàng tích lũy KIM GIA BẢO được phục vụ không giới hạn, đảm bảo Quý khách dễ dàng lựa chọn và trải nghiệm mua sắm độc quyền tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Trong quá trình mua vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải, khách hàng cần lưu ý:

- Thứ tự phục vụ theo nguyên tắc "Khách đến trước, phục vụ trước".

- Hoạt động bán thử nghiệm TIỂU KIM CÁT 1 PHÂN (0,1 CHỈ) kết thúc ngay khi phát hết số phiếu trong ngày 07/12/2025.

