Lần đầu tiên có nhà sách 'không ngủ' trên đất vàng Nguyễn Huệ

Buổi tối, nhà sách "không ngủ" thu hút rất đông độc giả và du khách. Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nằm tại giao lộ Nguyễn Huệ và Ngô Đức Kế (Quận 1) - một trong những vị trí có giá thuê mặt bằng cao nhất TP.HCM, Nhà sách Phương Nam vừa chính thức chuyển sang mô hình "không ngủ".

Đây là lần đầu tiên một chuỗi bán lẻ văn hóa phẩm lớn chấp nhận vận hành suốt 24 giờ mỗi ngày tại khu vực lõi trung tâm, thay vì đóng cửa vào khung giờ hành chính như truyền thống.

Quyết định này được đưa ra sau một tuần chạy thử nghiệm thực tế. Bà Võ Thị Hoàng Quân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam cho biết nhu cầu trải nghiệm văn hóa và mua sắm về đêm của khách du lịch quốc tế lẫn giới trẻ tại phố đi bộ là rất lớn.

Khách nước ngoài và khách nội địa rất thích thú với không gian văn hóa mở 24/24. Ảnh: QUỲNH TRÂN

Đại diện doanh nghiệp cũng tiết lộ, nếu mô hình này thành công tại TP.HCM, kế hoạch tiếp theo sẽ là nhân rộng ra các khu vực tập trung đông khách du lịch tại Hà Nội và Đà Nẵng. Việc đánh vào phân khúc kinh tế đêm được kỳ vọng sẽ tạo ra dòng tiền mới, bù đắp cho mảng kinh doanh sách truyền thống vốn đang chịu nhiều áp lực cạnh tranh.

Gam màu xám trong bức tranh tài chính

Nhìn vào bức tranh tài chính quý 3/2025, có thể hiểu vì sao Phương Nam đang ráo riết tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. Theo BCTC hợp nhất, dù đã thoát khỏi cảnh thua lỗ của quý trước đó (Q2/2025 lỗ hơn 1 tỷ đồng) nhờ hiệu ứng mùa tựu trường, nhưng đà suy giảm so với cùng kỳ vẫn hiện hữu rõ rệt.

Cụ thể, doanh thu thuần Quý 3 đạt gần 168,8 tỷ đồng, giảm hơn 8% so với cùng kỳ năm 2024. Mặc dù công ty đã tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế trong quý vẫn giảm gần 30%, còn 2,9 tỷ đồng so với mức 4,1 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lãi ròng đạt gần 4,4 tỷ đồng, giảm so với mức gần 6,9 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2024. Biên lợi nhuận ròng là 1% trên doanh thu gần 460 tỷ đồng.

2025 là năm đầu tiên Phương Nam về chung hệ sinh thái với Tập đoàn Thiên Long (TLG), thông qua công ty con Tân Lực Miền Trung (chiếm 49,49%). Thương vụ thâu tóm diễn ra đầu năm 2025 được giới phân tích đánh giá là nước cờ M&A quan trọng giúp Thiên Long mở rộng chuỗi giá trị theo chiều dọc.

Trước đó, "ông trùm" văn phòng phẩm đã nỗ lực tự phát triển chuỗi bán lẻ Clever Box và Peektoy nhưng sau 3 năm chỉ dừng lại ở quy mô 12 cửa hàng. Việc nắm quyền chi phối Phương Nam giúp Thiên Long ngay lập tức sở hữu hệ thống phân phối khoảng 50 nhà sách đắc địa. Ông Nguyễn Đình Thứ, Giám đốc chiến lược và đầu tư Thiên Long từng nhận định, đây là con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất về chi phí để mở rộng hệ thống cửa hàng đồ chơi và lifestyle quy mô lớn.