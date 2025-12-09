Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lần đầu tiên có nhà sách 'không ngủ' trên đất vàng Nguyễn Huệ

09-12-2025 - 09:38 AM | Doanh nghiệp

Sáng 6/12, mô hình nhà sách hoạt động 24/24 đầu tiên tại trung tâm TP.HCM chính thức vận hành. Động thái này được xem là nỗ lực tối ưu hóa hiệu suất khai thác trên quỹ đất đắt đỏ bậc nhất thành phố, đồng thời đón đầu nhu cầu chi tiêu của khách du lịch quốc tế và giới trẻ.

Buổi tối, nhà sách "không ngủ" thu hút rất đông độc giả và du khách. Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nằm tại giao lộ Nguyễn Huệ và Ngô Đức Kế (Quận 1) - một trong những vị trí có giá thuê mặt bằng cao nhất TP.HCM, Nhà sách Phương Nam vừa chính thức chuyển sang mô hình "không ngủ".

Đây là lần đầu tiên một chuỗi bán lẻ văn hóa phẩm lớn chấp nhận vận hành suốt 24 giờ mỗi ngày tại khu vực lõi trung tâm, thay vì đóng cửa vào khung giờ hành chính như truyền thống.

Quyết định này được đưa ra sau một tuần chạy thử nghiệm thực tế. Bà Võ Thị Hoàng Quân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam cho biết nhu cầu trải nghiệm văn hóa và mua sắm về đêm của khách du lịch quốc tế lẫn giới trẻ tại phố đi bộ là rất lớn.

Khách nước ngoài và khách nội địa rất thích thú với không gian văn hóa mở 24/24. Ảnh: QUỲNH TRÂN

Đại diện doanh nghiệp cũng tiết lộ, nếu mô hình này thành công tại TP.HCM, kế hoạch tiếp theo sẽ là nhân rộng ra các khu vực tập trung đông khách du lịch tại Hà Nội và Đà Nẵng. Việc đánh vào phân khúc kinh tế đêm được kỳ vọng sẽ tạo ra dòng tiền mới, bù đắp cho mảng kinh doanh sách truyền thống vốn đang chịu nhiều áp lực cạnh tranh.

Gam màu xám trong bức tranh tài chính

Nhìn vào bức tranh tài chính quý 3/2025, có thể hiểu vì sao Phương Nam đang ráo riết tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. Theo BCTC hợp nhất, dù đã thoát khỏi cảnh thua lỗ của quý trước đó (Q2/2025 lỗ hơn 1 tỷ đồng) nhờ hiệu ứng mùa tựu trường, nhưng đà suy giảm so với cùng kỳ vẫn hiện hữu rõ rệt.

Cụ thể, doanh thu thuần Quý 3 đạt gần 168,8 tỷ đồng, giảm hơn 8% so với cùng kỳ năm 2024. Mặc dù công ty đã tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế trong quý vẫn giảm gần 30%, còn 2,9 tỷ đồng so với mức 4,1 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lãi ròng đạt gần 4,4 tỷ đồng, giảm so với mức gần 6,9 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2024. Biên lợi nhuận ròng là 1% trên doanh thu gần 460 tỷ đồng.

2025 là năm đầu tiên Phương Nam về chung hệ sinh thái với Tập đoàn Thiên Long (TLG), thông qua công ty con Tân Lực Miền Trung (chiếm 49,49%). Thương vụ thâu tóm diễn ra đầu năm 2025 được giới phân tích đánh giá là nước cờ M&A quan trọng giúp Thiên Long mở rộng chuỗi giá trị theo chiều dọc.

Trước đó, "ông trùm" văn phòng phẩm đã nỗ lực tự phát triển chuỗi bán lẻ Clever Box và Peektoy nhưng sau 3 năm chỉ dừng lại ở quy mô 12 cửa hàng. Việc nắm quyền chi phối Phương Nam giúp Thiên Long ngay lập tức sở hữu hệ thống phân phối khoảng 50 nhà sách đắc địa. Ông Nguyễn Đình Thứ, Giám đốc chiến lược và đầu tư Thiên Long từng nhận định, đây là con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất về chi phí để mở rộng hệ thống cửa hàng đồ chơi và lifestyle quy mô lớn.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bầu Đức lặng lẽ đổi lại logo cho Hoàng Anh Gia Lai sau khi chia tay bầu Thụy

Bầu Đức lặng lẽ đổi lại logo cho Hoàng Anh Gia Lai sau khi chia tay bầu Thụy Nổi bật

Gà rán Jollibee đang gây bão vì "săn tuần lộc" ở Việt Nam: Lãi đem về cho chủ Philippines tăng 45% lên gần 700 tỷ đồng trong 9T2025

Gà rán Jollibee đang gây bão vì "săn tuần lộc" ở Việt Nam: Lãi đem về cho chủ Philippines tăng 45% lên gần 700 tỷ đồng trong 9T2025 Nổi bật

Wincommerce, Bất động sản Unity và 2 doanh nghiệp khác bị xử phạt vì 'ém' thông tin

Wincommerce, Bất động sản Unity và 2 doanh nghiệp khác bị xử phạt vì 'ém' thông tin

08:14 , 09/12/2025
Chân dung 'ông trùm bánh kẹo' Bibica vừa chính thức rời cuộc chơi đại chúng

Chân dung 'ông trùm bánh kẹo' Bibica vừa chính thức rời cuộc chơi đại chúng

08:11 , 09/12/2025
Elmich công bố Báo cáo ESG 2025: Tiên phong chuẩn xanh châu Âu tại Việt Nam

Elmich công bố Báo cáo ESG 2025: Tiên phong chuẩn xanh châu Âu tại Việt Nam

08:00 , 09/12/2025
CONINCO có Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc mới

CONINCO có Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc mới

07:51 , 09/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên