Lần đầu tiên tại Việt Nam: Làm chủ công nghệ "xóa sổ" nỗi lo đột quỵ

Công nghệ mới đó là: Đốt rung nhĩ bằng năng lượng từ xung (Pulsed Field Ablation - PFA).

Mới đây, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai lần đầu tiên triển khai thành công kỹ thuật triệt đốt rung nhĩ bằng năng lượng xung điện trường (Pulsed Field Ablation - PFA) được xem là bước tiến quan trọng của tim mạch can thiệp Việt Nam, giúp người bệnh trong nước tiếp cận công nghệ điều trị hiện đại hàng đầu thế giới mà không phải ra nước ngoài.

Trong nhiều năm qua, các phương pháp triệt đốt rung nhĩ bằng sóng tần số radio (RF) hoặc đốt lạnh đã được áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, do sử dụng nhiệt hoặc lạnh sâu để tạo tổn thương điều trị nên vẫn tồn tại nguy cơ ảnh hưởng đến các cấu trúc nằm gần tim như thực quản, dây thần kinh hoành hoặc các mạch máu lớn.

Hình ảnh catheter triệt đốt trong buồng tim, phát xung điện cô lập tĩnh mạch phổi.

Công nghệ PFA được đánh giá là thế hệ điều trị rung nhĩ mới nhất hiện nay nhờ cơ chế hoàn toàn khác biệt.

Thay vì sử dụng nhiệt, PFA tạo ra các xung điện trường cường độ cao trong thời gian cực ngắn để tác động chọn lọc lên các tế bào cơ tim gây rối loạn nhịp. Nhờ đó, mô đích được xử lý hiệu quả trong khi các cơ quan lân cận gần như không bị ảnh hưởng.

Theo các chuyên gia tim mạch, ưu điểm nổi bật của công nghệ này là khả năng cô lập tĩnh mạch phổi gần như tức thì chỉ sau vài giây phát xung điện. Đồng thời, phương pháp giúp giảm đáng kể nguy cơ tổn thương thực quản, thần kinh và mạch máu xung quanh.

Bên cạnh đó, thời gian can thiệp được rút ngắn, lượng tia X sử dụng ít hơn, người bệnh ít khó chịu trong quá trình thực hiện và thường có thể xuất viện sau khoảng 24 giờ theo dõi.

Dấu mốc mới của tim mạch Việt Nam

Triệt đốt rung nhĩ bằng PFA là kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên ngành từ điện sinh lý tim mạch, siêu âm tim cho đến gây mê hồi sức.

Việc triển khai thành công kỹ thuật này cho thấy năng lực làm chủ những công nghệ điều trị tiên tiến của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội để người bệnh được tiếp cận phương pháp điều trị đạt tiêu chuẩn quốc tế ngay trong nước với chi phí hợp lý hơn.

Các khuyến cáo tim mạch quốc tế hiện nay cho thấy PFA đặc biệt phù hợp với người mắc rung nhĩ kịch phát hoặc rung nhĩ dai dẳng; những trường hợp không đáp ứng hoặc gặp tác dụng phụ khi sử dụng thuốc chống loạn nhịp.

Đáng chú ý, người bệnh trẻ tuổi được phát hiện ở giai đoạn sớm, khi cấu trúc tim chưa thay đổi nhiều, thường có khả năng đạt hiệu quả điều trị cao nhất.

Các chuyên gia nhận định việc can thiệp sớm không chỉ giúp kiểm soát rối loạn nhịp tim mà còn góp phần giảm nguy cơ đột quỵ và các biến chứng tim mạch lâu dài.

Theo PGS.TS Trần Song Giang - Phó Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, ở người khỏe mạnh, tim đập nhịp nhàng nhờ hệ thống dẫn truyền điện hoạt động đồng bộ. Tuy nhiên, khi xuất hiện rung nhĩ, các tín hiệu điện trong buồng nhĩ trở nên hỗn loạn, khiến tim đập nhanh, không đều và giảm hiệu quả bơm máu.

Nguy hiểm hơn, dòng máu bị ứ đọng trong tâm nhĩ có thể hình thành cục máu đông. Khi cục máu đông di chuyển lên não sẽ gây đột quỵ, hoặc gây tắc mạch vành dẫn tới nhồi máu cơ tim.

"Rung nhĩ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ não. Nhiều trường hợp không được phát hiện sớm cho đến khi xảy ra biến chứng nặng nề", PGS.TS Trần Song Giang cho biết.