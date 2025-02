Lan truyền clip người đàn ông mở cửa xe không quan sát, khiến người đi xe máy ngã ra đường: Công an đã xác minh, xử lý theo quy định

Ngày 11/2, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngày 6/2, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip về người điều khiển xe ô tô con mang biển kiểm soát 88A-242.30 đột ngột mở cửa xe không quan sát, khiến một người đi xe máy bị bất ngờ, đâm vào cửa xe ngã ra đường.

Ngay sau khi ghi nhận hình ảnh, đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố Tuyên Quang đã tiến hành xác minh và mời các bên liên quan đến cơ quan Công an.

Ảnh chụp màn hình clip trên Fanpage Công an tỉnh Tuyên Quang

Qua công tác tuyên truyền pháp luật, anh H.V.V (sinh năm 1981, trú tại Tổ dân phố Lũng Thượng, thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) là người điều khiển phương tiện xe ô tô con biển số 88A-242.xx đã nhận thức rõ hành vi mở cửa xe không đảm bảo an toàn.

Sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý hành vi vi phạm nêu trên theo quy định pháp luật.

Qua sự vụ trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người điều khiển xe ô tô khi mở cửa phương tiện cần tuân thủ quy định theo Điều 19 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Công an lưu ý, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng đối với hành vi “Mở cửa xe không đảm bảo an toàn” hoặc bị phạt tiền từ 20 đến 22 triệu đồng đối với hành vi “Mở cửa xe không đảm bảo an toàn gây tai nạn giao thông”, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.