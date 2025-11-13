Lãnh đạo của Phát Đạt: “Đầu tư đúng nút, phát triển đúng tầng”

Đại diện Ban Lãnh đạo của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đánh giá xu hướng này sẽ quyết định cách doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp cận thị trường trong thời gian tới. Đây cũng là một cơ sở để Phát Đạt xây dựng chiến lược kinh doanh mới.

Sáp nhập tỉnh, thành – Cú hích tái định hình bản đồ đầu tư bất động sản

Trong các chia sẻ gần đây, ông Vũ Thành Lê – Thành viên Hội đồng Quản trị của Phát Đạt, nhận định rằng việc sáp nhập địa giới hành chính không chỉ thúc đẩy cải cách bộ máy quản lý nhà nước, mà còn là bước ngoặt chiến lược trong quy hoạch không gian đô thị, kết nối hạ tầng và định hướng dòng vốn đầu tư bất động sản trong thập kỷ tới.

Tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026, ông Lê nhấn mạnh: "Chúng ta đang chứng kiến một giai đoạn đặc biệt khi quy hoạch hành chính, quy hoạch hạ tầng và quy hoạch đô thị được kết nối đồng bộ. Khi không gian phát triển được mở rộng, hạ tầng liên vùng được đầu tư mạnh mẽ, dòng vốn bất động sản sẽ dịch chuyển rõ rệt – từ trung tâm ra các vùng đô thị kết nối."

Theo ông Lê, các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sân bay Long Thành hay tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đang từng bước hình thành một "bản đồ đô thị đa cực", kết nối các trung tâm kinh tế lớn khu vực Đông Nam Bộ. Nếu trước đây, nhà đầu tư thường hỏi "dự án cách trung tâm bao xa", thì nay câu hỏi đúng phải là "dự án nằm ở đâu trong bản đồ kết nối vùng". Hạ tầng đã trở thành thước đo giá trị mới của bất động sản. Khi hạ tầng đi trước, bất động sản sẽ phát triển đúng hướng hơn, dòng tiền đầu tư sẽ chảy về nơi có liên kết vùng, pháp lý rõ ràng và khả năng phát triển đô thị thực.

Điều này không chỉ phản ánh trong hành vi của nhà đầu tư tổ chức, mà còn lan tỏa tới người mua ở thực – nhóm khách hàng đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong nhu cầu thị trường. Từ đây, hình thành "nguyên lý đầu tư" mới, dịch chuyển từ "địa lý hành chính" sang "địa lý đầu tư". Dòng vốn bất động sản sẽ không còn dừng lại ở các trung tâm cũ, mà sẽ dịch chuyển theo các hành lang phát triển, nơi có khả năng kết nối, mở rộng và hình thành cực tăng trưởng mới.

Chính vì vậy, ông Lê cho rằng đây cũng là thời điểm để doanh nghiệp và nhà đầu tư thay đổi tư duy tiếp cận thị trường, không còn chỉ xem xét dự án trong phạm vi tỉnh hay thành phố, mà phải nhìn nhận vị trí trong cấu trúc phát triển vùng – liên vùng, theo hướng "vòng đời đầu tư dài hơn, rủi ro thấp hơn và giá trị tăng trưởng bền vững hơn".

Đầu tư đúng "nút", phát triển đúng "tầng"

Xu hướng đầu tư mới được ông Vũ Thành Lê diễn đạt súc tích bằng câu phát biểu trên. Doanh nhân này diễn giải "đầu tư đúng nút" là chọn đúng vị trí chiến lược – nơi hạ tầng, đô thị và dòng vốn đang hội tụ. Đây chính là "nút" tăng trưởng mới.

Theo đó, lãnh đạo này chia sẻ Phát Đạt đang hướng sự tập trung vào các nút giao hạ tầng tiêu biểu như đường vành đai 3, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sân bay Long Thành, ưu tiên vùng đô thị kết nối mới TP.HCM – Bình Dương – Đồng Nai – Bà Rịa–Vũng Tàu.

Đây là cơ sở để Phát Đạt chuẩn bị quỹ đất và hiện đã có các quỹ đất lớn có tính sẵn sàng pháp lý, khả năng phát triển ngay, phát huy năng lực triển khai vượt trội của Công ty.

Đối với "phát triển đúng tầng", ông Lê diễn giải về nguyên tắc tối ưu sản phẩm theo nhu cầu thật và phân tầng đô thị. "Đúng tầng" tức là phát triển sản phẩm phù hợp tầng nhu cầu – tầng thu nhập – tầng đô thị của từng khu vực. Với Phát Đạt, "phát triển đúng tầng" được triển khai dưới 3 nguyên tắc: Đúng phân khúc khách hàng, đúng vai trò của khu vực trong cấu trúc đô thị và đúng tiêu chuẩn phát triển bền vững - theo chuẩn ESG chung và triết lý human-centric (lấy con người làm trung tâm) riêng của Phát Đạt.

"Đầu tư đúng nút, phát triển đúng tầng" đang được xem là triết lý của Phát Đạt trong xây dựng chiến lược cho giai đoạn 2025–2030. Theo đó, "đầu tư đúng nút" giúp Phát Đạt đi đúng địa lợi, "phát triển đúng tầng" giúp Công ty bám đúng nhu cầu của thị trường. Khi hai yếu tố này gặp nhau, giá trị bền vững được tạo ra cho cả doanh nghiệp, khách hàng và nhà đầu tư.

