Lãnh đạo Nhà Khang Điền đăng ký tặng 17,7 triệu cổ phiếu KDH cho người thân

08-11-2025 - 08:41 AM | Thị trường chứng khoán

Lãnh đạo Nhà Khang Điền đăng ký tặng 17,7 triệu cổ phiếu KDH cho người thân

Ông Lý Điền Sơn- Phó Chủ tịch HĐQT Nhà Khang Điền vừa đăng ký cho/tặng 17,7 triệu cổ phiếu KDH cho mẹ ruột. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/11-11/12/2025.

Mới đây, ông Lý Điền Sơn- Phó Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền đã có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu KDH gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch TP.HCM (HoSE).

Theo đó, ông Lý Điền Sơn đã đăng ký cho/tặng 17,7 triệu cổ phiếu KDH cho mẹ ruột là bà Đoàn Thị Nguyên. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức chuyển quyền sở hữu chứng khoán do cho/tặng qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) từ ngày 12/11-11/12/2025.

Lãnh đạo Nhà Khang Điền đăng ký tặng 17,7 triệu cổ phiếu KDH cho người thân- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nếu giao dịch thành công, ông Lý Điền Sơn sẽ giảm sở hữu cổ phiếu KDH từ hơn 18,8 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 1,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 1,68% xuống còn 0,1% vốn tại Nhà Khang Điền.

Ở chiều ngược lại, bà Đoàn Thị Nguyên sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại Nhà Khang Điền từ 0,012% (129.383 cổ phiếu) lên mức 1,59% (hơn 17,8 triệu cổ phiếu).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.098,2 tỷ đồng, gấp 4,3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 525,9 tỷ đồng, gấp 7,9 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Nhà Khang Điền mang về doanh thu thuần gần 2.857,5 tỷ đồng, tăng 132,1% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 840,8 tỷ đồng, tăng 104,8%.

Năm 2025, Nhà Khang Điền lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến đạt 1.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 84% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Nhà Khang Điền tăng 7,6% so với đầu năm, lên mức gần 33.081 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 23.086,4 tỷ đồng, chiếm 69,8% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 12.703 tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn gần 9.884,2 tỷ đồng, chiếm 77,8% tổng nợ.

Hà Linh

An ninh tiền tệ

