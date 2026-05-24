Lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi có được về sớm?

Theo PV | 24-05-2026 - 14:10 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bà Thanh Nga vừa đi làm lại sau 6 tháng nghỉ thai sản. Bà được biết lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được nghỉ 60 phút mỗi ngày trong giờ làm việc (để cho con bú, vắt/trữ sữa, hoặc nghỉ ngơi) mà vẫn được hưởng đủ lương.

Bà Nga mong muốn được về sớm 60 phút phút mỗi ngày, nhưng công ty ra quy định phải nghỉ 60 phút tại công ty. Bà Nga hỏi, công ty bà quy định như vậy có đúng không và bà cần làm gì nếu muốn được về sớm?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 4 Điều 137 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: "Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động".

Điểm a, điểm b khoản 4 Điều 80 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động quy định:

"a) Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi có quyền được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động

b) Trường hợp lao động nữ có nhu cầu nghỉ linh hoạt hơn so với quy định tại điểm a khoản này thì hai bên thỏa thuận để được bố trí nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ".

Căn cứ quy định nêu trên, lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc và thời gian nghỉ này vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể thời điểm nghỉ 60 phút phải vào đầu ca, giữa ca hay cuối ca làm việc, cũng không quy định bắt buộc người lao động phải nghỉ tại một địa điểm cụ thể.

Trường hợp lao động nữ có nhu cầu nghỉ linh hoạt hơn, bao gồm việc bố trí thời gian nghỉ vào cuối giờ làm việc để về sớm, thì người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận để bố trí phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ. Khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Bộ luật Lao động.

Theo PV

Báo Chính phủ

Hà Nội: Toàn cảnh nút giao Phạm Tu - đường 70 sau gần một thập kỷ đình trệ

Đề xuất áp giá điện theo khung giờ cao điểm mới ngay trong tháng 6

Mua đất năm 1993, nay mới làm sổ có bị phạt?

Bí thư Trần Đức Thắng: Đẩy nhanh hai trục động lực phía Tây Thủ đô

Lộ trình vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ chiều 24-5, tài xế cần lưu ý

Chính phủ đồng ý giao VEC triển khai dự án mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình quy mô 6 làn xe

