Lập kỷ lục lợi nhuận năm 2023, kỳ vọng nào cho REE trong những năm tới?

2022 vừa qua là một năm kinh doanh thành công của CTCP Cơ điện lạnh (mã REE) khi doanh nghiệp thiết lập đỉnh lợi nhuận mới kèm theo nhiều mảng hoạt động ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 9.372 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.513 tỷ đồng, lần lượt tăng 61% và 65% so với cùng kỳ. Đây đồng thời là mức doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục kể từ khi lên sàn năm 2000. LNST công ty mẹ đạt 2.690 tỷ đồng, tương đương EPS 7.569 đồng.

Về cơ cấu, mảng điện đóng vai trò chính hỗ trợ kết quả tích cực của REE, với doanh thu và lợi nhuận ròng đạt 3.365 tỷ và 1.170 tỷ, tăng lần lượt 81% và 90% so với cùng kỳ. Mảng nước ghi nhận lãi ròng 339 tỷ đồng năm 2022. Nhu cầu nước cho khối dịch vụ thương mại phục hồi sau dịch là yếu tố chính hỗ trợ tăng trưởng của mảng này.

Kết quả kinh doanh ấn tượng của REE trong năm 2022 phần nào đã phản ánh vào giá cổ phiếu. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu REE thiết lập đỉnh lịch sử hồi tháng 6 năm ngoái trước khi đi ngang trong hơn 7 tháng trở lại đây. Kết phiên 14/2, thị giá REE giảm 29% từ đỉnh, xuống mức 70.300 đồng/cp.

Nhịp điều chỉnh của cổ phiếu REE bên cạnh yếu tố thị trường chung còn có thể xuất phát từ triển vọng kinh doanh năm 2023 có phần kém thuận lợi hơn.

Thủy điện có thể ảnh hưởng bởi El Nino

Tại báo cáo cập nhật gần đây, Chứng khoán VNDirect (VND) đánh giá pha La Nina đã kéo dài hơn so với thông thường, hiện tại đã vào khoảng 28 tháng từ giữa 2020 đến hết 2022. Do đó, xác suất để pha La Nina tiếp tục là khá thấp trong thời gian tới.

Theo Viện Nghiên cứu Quốc tế (IRI), pha La Nina đã kết thúc trong T1/23 và hiện đang chuyển sang pha trung tính. Đáng chú ý, từ T5/23, dự kiến xác suất xảy ra El Nino sẽ cao nhất và duy trì xu hướng này cho đến hết 2023. Đây là những tín hiệu cho thấy sản lượng mảng điện sẽ giảm mạnh từ thuỷ điện . VND dự phóng sản lượng thủy điện sẽ giảm 28%, đạt khoảng 5,19 tỷ kWh trong 2023.

Đánh giá về mảng điện gió (NLTT-Năng lượng tái tạo), đội ngũ phân tích VNDirect cho rằng tốc độ phát nhiều dự án sẽ chậm lại khi gặp vướng mắc từ chính sách giá cho các dự án mới.

Hiện tại, mảng cơ điện lạnh của REE đang chiếm 10% thị phần bất động sản, chủ yếu là các dự án cao cấp và quy mô lớn, và 60% thị phần đầu tư công. Trong 2023, VNDirect cho rằng tình hình khó khăn của thị trường bất động sản sẽ ảnh hưởng lên doanh thu cơ điện của REE. Dự kiến doanh thu sẽ giảm 6,1% đạt 2.645 tỷ, backlog ký mới dự kiến vẫn tăng trưởng 20% so với cùng kỳ đạt 3.607 tỷ với dự án mới từ khối đầu tư công.

Bức tranh sẽ sáng hơn vào năm 2024?

Trong 2024, VNDirect dự phóng danh mục điện của REE sẽ đều ghi nhận tăng trưởng bao gồm thủy điện, điện NLTT và nhiệt điện , giúp LN ròng mảng tăng 20% so với cùng kỳ đạt 1.435 tỷ. Trong đó, mảng thủy điện tiếp tục là đóng góp chính với tỉ trọng LN ròng đạt 70-80%. Bên cạnh đó, mảng NLTT được cho là sẽ tăng bền vững trong 2024, hỗ trợ bởi tỉ lệ cắt giảm công suất giảm dần cũng như áp lực lãi vay hạ nhiệt từ 2024.

Pha El Nino nếu sảy ra, sẽ duy trì khoảng 8-12 tháng. Do đó, VNDirect kỳ vọng sản lượng 2024 sẽ phục hồi nhẹ và tính toán theo mức trung bình 3 năm đạt 5,62 tỷ kWh.

Tại mảng điện gió, vào giai đoạn 2023 - 2024, VNDirect dự kiến sản lượng duy trì ổn định ở mức 355 triệu kWh, tăng 7,5% so với cùng kỳ, đạt 90% sản lượng thiết kế. Tuy nhiên lợi nhuận ròng năm 2023 chỉ duy trì xung quanh mức năm 2022 đạt 156 tỷ đồng do nền lãi suất vẫn cao. Dự kiến lãi ròng sẽ tăng mạnh trong năm 2024 đạt 218 tỷ (tăng 39% so với cùng kỳ) do áp lực lãi suất cũng như nợ vay giảm.

Đối với mảng cơ điện, trong 2024, thị trường cơ điện khối đầu tư công sẽ khởi sắc với hàng loạt các dự án nhà ga sân bay được khởi công. REE hiện là ứng cử viên hàng đầu trong lĩnh vực này với kinh nghiệm dày dặn trong triển khai các dự án nhà ga sân bay. Do đó, VND nhận thấy REE có khả năng lớn sẽ trúng thầu các dự án này bao gồm sân bay Long Thành và nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

Đồng thời, mảng phân phối bán lẻ nước sạch của REE có thể duy trì tăng trưởng nhẹ khoảng 3% mỗi năm trong 2023-25 tại các khu vực phát triển như TP HCM và Khánh Hòa. Trong năm 2022, giá nước tại TP HCM đã được quyết định tăng 6%, theo đó trong năm 2023-25 giá nước sẽ tăng tự nhiên khoảng 3% so với cùng kỳ do tỷ trọng sử dụng nước từ khối dịch vụ và du lịch sẽ phục hồi dần sau dịch.