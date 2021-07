Lập trình viên 30 tuổi gây "sốc" khi đạt được tự do tài chính, sống đời tự do, thư thả ngắm cảnh mà hàng vạn người mơ ước

Phần giới thiệu của Quách Vũ (Guo Yu) trên Weibo khá dài: Lập trình viên đã nghỉ hưu/ Giám đốc đại diện kiêm chủ tịch công ty TNHH Yamazuki Ya/ Đã sống tại hơn 150 làng suối nước nóng ở Nhật Bản/ Hành trình bay 1 triệu km đã đạt 88,4%/ Chuyên gia kỹ thuật cao cấp ByteDance.



Sinh năm 1991, anh học tại trường Đại học Tế Nam, vào Alipay làm thực tập sinh năm 2011, và làm việc tại ByteDance từ năm 2014 đến năm 2020, đồng thời là chuyên gia kỹ thuật cao cấp.

Ở tuổi 30, trong khi hầu hết mọi người vẫn đang nỗ lực làm việc ở nơi công sở để được tăng lương, anh đã để lại một lá đơn từ chức dài vào ngày 14 tháng 2 năm 2020, thông báo rằng anh ấy có tự do tài chính và chuẩn bị rời khỏi ngành công nghiệp Internet.

Hiện tại, Quách Vũ ở Tokyo, Nhật Bản, sống một cuộc sống tự do, như đi du lịch đến suối nước nóng và nhàn rỗi ngắm cảnh. Đôi khi, anh đăng một số hình ảnh về đồ ăn và kỳ nghỉ trên Weibo, và thỉnh thoảng sẽ đăng tải xu hướng phát triển của một vài cổ phiếu.

Quách Vũ sống ở Ginza, Tokyo, Nhật Bản và lái một chiếc Bentley mui trần.

Cư dân mạng đầy ngưỡng mộ cũng như ghen tị, có rất nhiều bình luận phản hồi:



“Tôi vẫn chưa làm được gì thì mọi người đã bắt đầu nghỉ hưu?”; “Tôi cũng là một lập trình viên, tôi cũng 30 tuổi và chỉ có một mình”...

Những người khác đặt câu hỏi về độ tin cậy đối với tự do tài chính của anh ta:

"Chắc hẳn là con nhà giàu, không cần lo cơm ăn áo mặc." "Làm phát triển cho Alipay mà không học chuyên về máy tính? Anh ta học ở đâu đấy? Có phải là có “chân trong” không?”

Cũng nhiều người cho rằng toàn bộ sự việc chỉ là sự cường điệu của Quách Vũ:

“Khâm phục thật đấy, thôi việc rồi khởi nghiệp. Lại làm theo sách self-help đấy à?”

“Trên mạng xã hội, tôi thấy giá trị của mình được “tăng lên” mỗi ngày”, Quách Vũ nói. Anh lo ngại rằng các thông tin của mình trên mạng xã hội đang ngày càng không chính xác.

Vì thông báo của mình trên Weibo về việc “nghỉ hưu”, Quách Vũ đã nhận thêm nhiều lượt kết bạn và những tin nhắn, một câu hỏi thường gặp là: "Anh kiếm được bao nhiêu tiền?"

Trước câu hỏi này, Guo Yu không đưa ra câu trả lời chính xác. "Thu nhập của tôi đến từ nhiều nguồn như từ tiền thuê nhà và các khoản thu nhập thụ động khác của tôi ở Nhật bằng với tiền lương của tôi, vì vậy tôi đã chọn từ chức". Anh tin rằng khi thu nhập thụ động của một người có thể trang trải các chi phí hàng ngày, thì đó có thể được coi là tự do tài chính.

Quách Vũ nói với Phoenix.com rằng anh đã nắm giữ và dự định đầu tư vào cổ phiếu của một công ty Internet nào đó trong một thời gian dài và kiếm được một số tiền. Hơn nữa, anh đã sử dụng số tiền kiếm được trên thị trường chứng khoán để mua bất động sản ở Nhật Bản và đạt được lợi nhuận khoảng 10%, vì vậy anh đã có ý tưởng thôi việc.

“Tôi có một mục tiêu sống: bay 1 triệu km trước tuổi 30. Khi làm việc thì thời gian chỉ giới hạn vào cuối tuần, mỗi tháng tôi đều bay đến Nhật, và tình cờ tôi cực kỳ thích suối.” Vào năm 2019, Quách Vũ khai trương một khách sạn suối nước nóng “Yamazuki-ya” tại Nhật Bản, tiếp đãi bạn bè và khách du lịch, cá nhân anh sẽ phục vụ như một hướng dẫn viên du lịch. Trên tạp chí "City Pictorial", anh cũng có bài viết giới thiệu về suối nước nóng của Nhật Bản.

Anh nói với Phoenix.com rằng cuộc sống của anh rất đơn giản, ngoại trừ việc thích ngâm mình trong suối nước nóng thì không khác gì những lập trình viên bình thường. Bức thư từ chức được đăng công khai của Quách Vũ là lời giải thích cho bản thân cứ không phải muốn "gây sốc".

Quách Vũ cho biết, anh không quan tâm lắm đến những đánh giá của người khác và cũng không muốn phản hồi lại.

Nói về lí do từ chức ở tuổi 30, Quách Vũ nói: "Là một nhân viên cũ của ByteDance, thực ra tôi đã từ chức tương đối muộn, nhiều nhân viên cũ chọn rời đi sau khi làm được 4 năm. Tôi cảm thấy rằng tôi đã đóng góp hết giá trị mà tôi có thể đóng góp và hoàn thành những gì tôi muốn làm. Về góc độ kinh tế, lẽ ra thu nhập từ tiền thuê nhà của tôi ở đây (Nhật Bản) và các khoản thu nhập thụ động khác về cơ bản bằng với tiền lương của tôi, nên tôi đã chọn ra đi".

Đối với Quách Vũ, một người có thể đạt được tự do tài chính nếu anh ta có thể có được thu nhập thụ động đáp ứng được kỳ vọng của cuộc sống. Tài chính và tự do thực ra là hai thứ khác nhau. Đối với hầu hết mọi người, họ sẽ không chọn tự do, họ sẽ chọn hạnh phúc nhiều hơn. Hạnh phúc là không ngừng lặp lại một điều gì đó, từ trong quá trình lặp lại, bạn có cho mình một kỳ vọng, sau đó đi thực hiện kỳ vọng ấy. Tự do là không ngừng khám phá thứ mới lạ, đột phá khỏi vùng an toàn.

Anh cho rằng, không có cái gọi là thời điểm đột nhiên kiếm được nhiều tiền.Tài chính cá nhân là sự tích lũy từ từ. Anh từng nắm giữ cổ phiếu của một công ty công nghệ và sử dụng nó như một khoản đầu tư cố định trong một thời gian dài và mở rộng dần. Ngoài ra, Quách Vũ đã mua một số bất động sản ở Nhật từ trước, đạt được lợi nhuận tốt.



Nhiều người đều nghĩ rằng, có thể nghỉ hưu ở tuổi 30 bởi vì Quách Vũ "một bước lên trời, may mắn". Tuy nhiên, thanh niên 30 tuổi cho rằng, cho dù một người thành công hay thất bại, họ sẽ được cho là do may mắn. "Tôi nghĩ mọi người không nên nhìn bề ngoài, họ nên chú ý đến bản thân, đây là quan điểm sống của tôi - hãy chú ý đến bản thân và hiểu những gì bạn muốn làm. Dù học lập trình hay làm gì, mỗi khi đưa ra quyết định, tôi sẽ làm những gì mình muốn", Quách Vũ khẳng định.

"Khi còn bé, tôi cũng muốn trở thành một người thật tốt, sau khi làm việc mới thấy điều đó thật vô nghĩa. Tôi nghĩ mục tiêu của con người không phải là trở thành một người tốt hơn người khác, mà là khám phá nội tâm, bạn muốn trở thành người như thế nào và sau đó làm những việc gì".

Quách Vũ cũng có lối sống của tôi rất đơn giản. Không như mọi người nghĩ rằng có tiền thì sẽ phung phí, đi mua sắm hoặc đi hộp đêm mỗi ngày. Từ quan điểm này, lối sống của Quách Vũ không khác với hầu hết các lập trình viên, ngoại trừ việc anh thích suối nước nóng hơn.

Quách Vũ từng có dự định bay 50.000 km một năm. Trước đó vì công việc, anh không thể bay quá xa vào cuối tuần, vì vậy Châu Á là lựa chọn phù hợp nhất. Có một mối liên hệ nhất định giữa văn hóa Nhật Bản và văn hóa Trung Quốc, có thể hiểu được nhiều ký tự mà không cần học tiếng Nhật là một lợi thế.



Hiện tại, cuộc sống của Quách Vũ là nếu không đi chơi thì cứ ở Tokyo tự nhiên thức dậy, buổi chiều có thể đi tập thể dục với bạn bè. Vào buổi tối, lái xe đến siêu thị gần đó, cùng bạn bè ăn tối và có thể viết gì đó khi về nhà. Anh cũng có một nhóm “bạn bay thường xuyên” và có rất nhiều kế hoạch đi du lịch.

Theo Zhihu