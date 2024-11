Lập tức tạm dừng giao dịch tất toán sổ tiết kiệm 380 triệu với bà cụ U70 khi phát hiện bất thường, hai nhân viên ngân hàng VietinBank được trao giấy khen

Sáng ngày 29/11, được sự uỷ quyền của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh đối với 2 nhân viên Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Đồng Nai là bà Huỳnh Thị Như Tâm, Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng và bà Lê Thị Hồng Hạnh, Trưởng phòng Phòng Giao dịch Bửu Hòa.

Hình ảnh buổi lễ trao giấy khen

Trước đó, ngày 1/11/2024, 2 nhân viên trên phát hiện khách hàng H.T.H.H (68 tuổi), thường trú tại phường Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến Phòng giao dịch Bửu Hòa - Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Đồng Nai tất toán sổ tiết kiệm 380 triệu đồng để chuyển cho một người không rõ nhân thân, lai lịch và chưa gặp nhau bao giờ. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, hai nhân viên trên nhận định khách hàng đang bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên trình báo Phòng An ninh kinh tế cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phối hợp ngăn chặn.

Làm việc với bà H., công an xác định từ ngày 30/10, bà H. nhận được điện thoại của một người tự xưng là công an đang điều tra vụ án đường dây rửa tiền, mua bán ma túy, tài trợ khủng bố có liên quan đến bà này. Sau đó, người xưng là công an yêu cầu bà H. lập tài khoản, đăng ký dịch vụ mobilebanking, chuyển số tiền 380 triệu đồng vào đó rồi gửi mã OTP cho đối tượng này.

Sau khi được các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh kiên trì giải thích, thuyết phục, nạn nhân biết mình đã bị lừa và cho biết, đối tượng gọi điện tự xưng là Công an Điều tra yêu cầu đến Ngân hàng để chứng minh nguồn tiền không vi phạm pháp luật do liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán ma túy, tài trợ khủng bố.

Đối tượng liên tục yêu cầu, thúc giục hướng dẫn đến ngân hàng tất toán sổ tiết kiệm, mua điện thoại thông minh đăng ký dịch vụ MobileBanking, rồi chuyển khoản 380 triệu đồng vào tài khoản của bà H và gửi cho đối tượng mã OTP giao dịch chuyển khoản của ngân hàng. May mắn nhờ các đồng chí Công an và nhân viên ngân hàng hỗ trợ giúp đỡ ngăn chặn kịp thời chứ không thì tôi đã chuyển số tiền trên cho chúng, bà H phấn khởi bộc bạch.