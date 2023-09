Laptop HP ProBook 450 G10 mới gây ấn tượng với nhiều nâng cấp đáng chú ý

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ 13 mới nhất cho hiệu suất ấn tượng

HP ProBook 450 G10 được trang bị bộ xử lý thế hệ mới nhất đến từ Intel® với tùy chọn lên đến Intel® Core™ i7 mang đến hiệu suất vượt trội giúp bạn xử lý hàng loạt tác vụ cùng lúc một cách mượt mà. Với hậu tố "P", bộ xử lý mạnh mẽ hơn nhiều so với dòng "U" thường thấy trên laptop văn phòng nhưng vẫn mát mẻ, tiết kiệm năng lượng nhờ thiết kế nhân lớn kế hợp nhân nhỏ và sản xuất trên tiến trình Intel 7 tiên tiến.

Đi kèm là đồ họa tích hợp Intel® Iris® Xe GPU với 96 đơn vị thực thi giúp xử lý tốt các tác vụ chỉnh sửa hình ảnh, cắt ghép video, xuất màn hình rời độ phân giải 4K… mang đến tính linh hoạt, đa dụng cho sản phẩm.

Bên cạnh đó, để đáp ứng tốt các nhu cầu hiện tại và sẵn sàng cho tương lai, HP ProBook 450 G10 đi kèm tối thiểu 8GB RAM và có thể nâng cấp dễ dàng khi nhu cầu tăng nhờ thiết kế hai khe RAM SODIMM tiêu chuẩn.

Với cấu hình này, hầu hết mọi tác vụ văn phòng từ xử lý các file Excel hàng triệu dòng, mở cùng lúc nhiều phần mềm ứng dụng, vài chục tab Chrome (với tùy chọn RAM phù hợp)... đều được xử lý mượt mà. Thậm chí với các nhu cầu cao hơn như xử lý dữ liệu, sử dụng phần mềm kỹ thuật, lập trình mức độ vừa phải đều phù hợp để chạy trên HP ProBook 450 G10.

Cùng với hiệu năng mạnh mẽ, ProBook 450 G10 cũng được tích hợp chuẩn Wi-Fi 6E mang đến tốc độ cao, độ ổn định lý tưởng, phù hợp để làm việc mọi lúc mọi nơi.

Bảo mật toàn diện hơn với HP Wolf Pro Security Edition

Trên các dòng sản phẩm doanh nghiệp của HP, bảo mật luôn là yếu tố đặc biệt được chú trọng. HP ProBook 450 G10 tất nhiên cũng không ngoại lệ khi được trang bị giải pháp bảo mật HP Wolf Pro Security Edition an toàn hàng đầu đến từ HP. Đây là một bộ giải pháp bảo mật chủ động với hàng loạt các công nghệ bảo mật từ phần cứng đến phần mềm, trong đó nổi bật có thể kể đến HP Sure Click Pro và HP Sure Sense Pro.

HP Sure Click Pro hoạt động bằng cách tạo ra môi trường máy ảo, khi người dùng không may truy cập các liên kết, mở và chỉnh sửa các tập tin chứa mã độc thì hệ thống vẫn an toàn vì mã độc đã bị cô lập trong môi trường máy ảo.

Nhưng tất nhiên, mã độc không chỉ nằm trong các tập tin hay liên kết, chúng còn được phát tán theo nhiều con đường khác nhau. Và mỗi ngày lại có hàng trăm ngàn biến thể mã độc mới gây khó khăn cho các trình diệt virus thông thường. HP Sure Sense Pro giải quyết vấn đề đó bằng một thuật toán học sâu độc quyền có thể phân tích, dự đoán và ngăn chặn các cuộc tấn công chưa từng xuất hiện trước đây.

HP ProBook 450 G10 được bảo mật toàn diện với HP Wolf Pro Security Edition

Một điểm đáng chú ý khác là cảm biến tháo nắp HP Tamper Lock, một công nghệ ngăn chặn sự can thiệp vật lý. Trong trường hợp xấu nhất, máy tính bị đánh cắp và bị tháo nắp để tiếp cận phần cứng thì HP Tamper Lock lập tức khóa hệ thống ở cấp độ BIOS, xóa sạch chip bảo mật TPM khiến những dữ liệu được mã hóa trong ổ đĩa không thể trích xuất được.



Về bảo mật sinh trắc học, bên cạnh cảm biến vân tay, HP ProBook 450 G10 còn có tùy chọn tính năng nhận diện khuôn mặt bằng camera hồng ngoại.

Cùng với những công nghệ khác, tất cả hoạt động bổ trợ cho nhau chủ động bảo vệ an toàn dữ liệu, lý tưởng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhân viên văn phòng, đặc biệt là những ai thường xuyên làm việc kết hợp - môi trường làm việc thay đổi thường xuyên, dễ gặp phải những nguy cơ bảo mật bất ngờ.

Bền bỉ tối đa, an toàn và linh động

HP ProBook 450 G10 đã xuất sắc vượt qua 19 bài kiểm tra MIL-STD độ bền theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ. Các thử nghiệm này bao gồm nhiều cấp độ sốc khác nhau, môi trường nhiều bụi, độ ẩm cao, nhiệt độ khắc nghiệt, thả rơi… Bên cạnh đó, máy còn được trang bị bàn phím có đèn nền với khả năng chống tràn nước bảo vệ máy trước các sự cố bất ngờ.

Đây chính là bảo chứng cho sự bền bỉ, an toàn của máy tính trước các tác động từ bên ngoài. Nhờ đó mà HP ProBook 450 G10 là một lựa chọn an toàn cho nhu cầu thường xuyên di chuyển, có thể linh động sử dụng ở nhiều môi trường khác nhau, phù hợp cho xu hướng làm việc kết hợp và làm việc từ xa.

Thiết kế bền bỉ, bàn phím chống tràn, an toàn trong mọi tình huống

Bên cạnh đó, HP ProBook 450 G10 còn sở hữu ngoại hình cao cấp với khung vỏ hợp kim, đầy đủ các cổng kết nối cần thiết, có tùy chọn màn hình cảm ứng linh hoạt cho những nhu cầu công việc khác nhau.



HP ProBook 450 G10 có mức giá cực kỳ hợp lý và sản phẩm được bảo hành chính hãng trong 1 năm với các dịch vụ bảo hành tại chỗ, giao nhận miễn phí, trả máy sau một ngày làm việc. Truy cập ngay https://reinvent.hp.com/SMB-BPS-VN để được HP tư vấn trực tiếp về các dòng máy doanh nghiệp.