“Lâu đài” của “đại gia” xây sai phép: Ai cấp phép xây dựng, giấy phép cho xây thế nào?

Liên quan đến vụ "lâu đài" có nhiều vi phạm trật tự xây dựng trên phố Đội Cấn (phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội) của một "đại gia" có tiếng mà Báo Người Lao Động phản ánh, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Sở Xây dựng và UBND quận Ba Đình vào cuộc kiểm tra, xử lý và báo cáo thành phố ngay trong tháng 11-2023.



Tòa "lâu đài" màu trắng, cao và có kiến trúc khác biệt so với các công trình nhà ở riêng lẻ khác xung quanh. Ảnh: Hữu Hưng

Theo tài liệu của Báo Người Lao Động, ngày 4-12-2021, ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình (TP Hà Nội), đã ký, cấp giấy phép xây dựng số 47/GPXD-UBND về xây dựng nhà ở riêng lẻ cho ông N.H.Đ., ông N.A.T. và bà V.T.T.N.. Giấy phép xây dựng này thay thế giấy phép xây dựng số 71/GPXD-UBND do UBND quận Ba Đình cấp ngày 2-3-2020.

Vị trí xây dựng trên khu đất gồm 2 thửa đất có tổng diện tích 301,3 m2 sử dụng riêng tại địa chỉ Số 84 và số 86+88+90A+10 ngách 68/16+số 1+3 ngõ 90 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thuộc quyền sử dụng của ông N.H.Đ. và bà V.T.T.N. theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 338005 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội cấp ngày 16-12-2020; ông N.A.T. theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 535954 do UBND quận Ba Đình cấp ngày 14-11-2014; hồ sơ kỹ thuật thửa đất số 4077-20/HSKT do Công ty cổ phần tư vấn thiết kế khảo sát đo đạc và bản đồ lập, được UBND phường Đội Cấn xác nhận ngày 25-12-2020.

Chỉ giới đường đỏ được xác định tại bản vẽ chỉ giới đường đỏ, tỉ lệ 1/200 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cấp ngày 13-11-2019.

Theo giấy phép xây dựng, trên phần diện tích đất 68,28 m2 nằm trong chỉ giới mở rộng đường giao thông khu vực và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được phép xây dựng 4 tầng.

Phần diện tích 68,28 m2 này được cấp phép có thời hạn với nội dung: Chỉ giới xây dựng là trùng với ranh giới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cốt nền xây dựng công trình là cốt ±0,000 m nền nhà cao hơn 0,30 m so với cốt đường quy hoạch; diện tích xây dựng tầng 1 là 58,7 m2; diện tích sàn các tầng 2, 3, 4 là 58,7 m2 x 3 = 176,1 m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 234,8 m2; chiều cao tầng 1 là 5,7 m; chiều cao các tầng 2, 3, 4 là 3 m; chiều cao công trình là 15 m tính từ cốt đường quy hoạch đến sàn mái tầng 4.

Trên diện tích đất 233,02 m2 còn lại, nằm ngoài chỉ giới mở rộng đường giao thông và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khu vực được phép xây dựng. Phần diện tích này, quận Ba Đình cấp phép 7 tầng+1 tầng hầm (không kể tầng lửng, tum thang có diện tích 47 m2, chiều cao 2,8 m).

Cụ thể, chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ; cốt nền xây dựng công trình là cốt ±0,000 m nền nhà cao hơn 0,30 m so với cốt đường quy hoạch; diện tích xây dựng tầng hầm là 233,02 m2; diện tích xây dựng tầng 1 là 191,4 m2 (trong đó có diện tích 31,0 m2 sử dụng làm sân, vườn, không gian thông tầng, lấy ánh sáng, phía trên không có mái che); diện tích sàn tầng lửng (tại cốt +3,0 m) là 101,7 m2.

Diện tích sàn các tầng 2, 3, 4, 5, 6, 7 là 160,4 m2 x 6 = 962,4 m2; tổng diện tích sàn xây dựng là 1.488,52 m2; chiều cao tầng hầm là 2,7 m2; chiều cao tầng 1 là 5,7 m (tại cốt +3,0 m có sàn lửng bằng BTCT); chiều cao các tầng 2, 3, 4 là 3 m; chiều cao tầng 5, 6, 7 là 3,3 m; chiều cao công trình là 24,9 m tính từ cốt hè đường quy hoạch đến sàn mái tầng 7.

Hồ sơ thiết kế đề nghị cấp giấy phép xây dựng do Công ty cổ phần Red Star thiết lập, Công ty cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Hà Nội thẩm tra, được Phòng Quản lý đô thị quận Ba Đình xác nhận.

Về thời hạn tồn tại của công trình, UBND quận Ba Đình cho biết phần công trình xây dựng có thời hạn có diện tích 68,28 m2 trong chỉ giới mở đường giao thông được phép tồn tại cho tới khi nhà nước thực hiện quy hoạch.

Theo giấy phép xây dựng này, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm thực hiện đúng nội dung của giấy phép xây dựng được cấp và bản vẽ thiết kế đề nghị cấp giấy phép xây dựng đã được Phòng Quản lý đô thị xác nhận. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng phải được sự chấp thuận của UBND quận Ba Đình trước khi thi công xây dựng công trình.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, công trình này nằm ngay sát khu vực trung tâm chính trị Ba Đình, gần UBND phường Đội Cấn và chỉ cách tòa nhà 8B Lê Trực (công trình có nhiều vi phạm trật tự xây dựng đã bị "cắt ngọn") vài trăm mét.

Công trình này đang được xây dựng nhiều tầng, bề thế, khác biệt so với nhiều công trình nhà ở riêng lẻ khác trên phố Đội Cấn.

Lãnh đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị của quận Ba Đình cho biết công trình này được cấp phép 1 hầm, 1 lửng, 7 tầng, 1 tum nhưng xây sai về mật độ; sai tràn lửng; sai phần mở rộng tum thang, mở rộng thêm giàn hoa và điện thờ; các tầng xây cao hơn khoảng 30 cm so với giấy phép...

"Công trình này có thông báo khởi công, có biên bản kiểm tra nhưng lực lượng chức năng không lập biên bản vi phạm hành chính vì nếu lập biên bản vi phạm thì phải phạt tiền và phải dỡ phần vi phạm" - vị này nói.

Phường Đội Cấn là 1 trong 14 phường thuộc quận Ba Đình. Phường Đội Cấn nằm ở vị trí quan trọng về an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội của Thủ đô Hà Nội và quận Ba Đình; nằm trong địa bàn A1.

Theo Quyết định 04/2019/QĐ-UBND về Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội, thành phố giao UBND quận, huyện chịu trách nhiệm quản lý toàn diện. Nếu xảy ra vi phạm, trách nhiệm cao nhất về quản lý trật tự xây dựng tại địa phương thuộc về Chủ tịch UBND cấp quận, huyện.