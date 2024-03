Lễ hội ẩm thực Pháp 2024: Điểm đến để giới trẻ thưởng thức đặc sản nước Pháp ngay tại Thủ đô, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt

Tiếp nối thành công của 3 mùa sự kiện trước, Lễ hội ẩm thực Pháp lớn nhất tại Việt Nam Balade en France sẽ quay trở lại Thủ đô Hà Nội từ ngày 5-7/4 tại Công viên Thống Nhất. Sự kiện do Đại sứ quán Pháp ở Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội đồng chủ trì.



Phát biểu tại buổi họp báo sáng 27/3, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho biết, bên cạnh mục đích giới thiệu ẩm thực Pháp tới công chúng Việt Nam, Balade en France còn thể hiện tình hữu nghị tốt đẹp giữa người dân hai nước.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet trong buổi họp báo Lễ hội Ẩm thực Pháp 2024

Trong khuôn khổ sự kiện, khách tham quan sẽ khám phá khu chợ Pháp với hơn 80 gian hàng đặc sản nông nghiệp và ẩm thực Pháp. Cùng với đó là các hoạt động nếm thử đồ ăn, xem trình diễn của các đầu bếp sẽ giúp công chúng khám phá các sản phẩm chủ lực của nền ẩm thực quốc gia này như các sản phẩm từ sữa, socola, bánh mì, pho mát, thịt nguội và trái cây.

Sự kiện năm nay còn tập trung quảng bá cho Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris 2024 thông qua một làng thể thao với diện tích lên tới 300m2, nơi khách tham quan khám phá và thử sức với một số bộ môn thể thao; bóng rổ, bóng đá, phi tiêu, bắn cung,... Một số ngôi sao thể thao như các cầu thủ đội bóng rổ Thăng Long Warriors, cô gái Việt đầu tiên chinh phục đỉnh Everest Celine Nhã Nguyễn hứa hẹn sẽ khiến làng thể thao trở thành khu vực hấp dẫn tại Balade en France.

Sự đa dạng trong các lĩnh vực hợp tác Pháp - Việt còn được thể hiện thông qua các gian hàng từ nhiều lĩnh vực khác nhau, từ ô tô, du lịch, giáo dục cho tới các sản phẩm làm đẹp. Bên cạnh đó, tại gian hàng của Đại sứ quán Pháp, khách tham quan sẽ có cơ hội tìm hiểu nước Pháp thông qua các bài trắc nghiệm về nước Pháp và quan hệ hợp tác Pháp-Việt.





Lễ hội ẩm thực Pháp năm 2023. Ảnh: Trí thức trẻ

Đại sứ Pháp Olivier Brochet nhấn mạnh khẩu hiệu “Hương vị ẩm thực, sắc màu thể thao” của Balade en France, mong muốn thông qua Lễ hội có thể khuyến khích mọi người duy trì những thói quen tốt cho sức khỏe thông qua việc lựa chọn thực phẩm chất lượng và các hoạt động thể thao.

Các chương trình nghệ thuật đặc sắc quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoàng Dũng, Quán quân Sao Mai 2017 Thu Thủy, dàn nhạc giao hưởng Sức sống mới (nhạc trưởng Đồng Quang Vinh), Hứa Thanh Tú và Etienne… hứa hẹn sẽ đưa khách tham quan vào một chuyến dạo chơi tại Pháp. Liên hoan nhảy đường phố Balade En France - All in Once 2024 cùng với sự tham gia của các Bboy & Bgirl kì cựu tại Việt Nam và những màn biểu diễn đến từ các trường thuộc khối Pháp ngữ tại Hà Nội cũng là điểm nhấn đặc sắc trong khuôn khổ sự kiện.

BTC kỳ vọng sẽ thu hút 500.000 người tham gia Lễ hội Ẩm thực Pháp 2024

Lễ khai mạc Balade en France diễn ra vào tối thứ Sáu ngày 5/4. Lễ hội chính thức mở cửa đón công chúng từ 10-22h thứ Bảy 6/4 và 10-20h Chủ nhật 7/4. Lễ hội ẩm thực Pháp năm 2023 đã thu hút hơn 350.000 người đến tham quan, với quy mô gian hàng nhiều gấp đôi, đại diện BTC kỳ vọng sẽ đón 500.000 khách trong sự kiện năm nay.