Lễ nhậm chức tổng thống Mỹ trước giờ G

Buổi lễ dự kiến được tổ chức tại Nhà Vòm Quốc hội Mỹ, tức là sẽ chuyển vào trong nhà thay vì ở phía trước tòa nhà Quốc hội do thời tiết giá lạnh. Dự báo nhiệt độ tại Washington vào trưa ngày 20/1 vào khoảng âm 6 độ C. Trước đây, lễ nhậm chức lần thứ 2 của cựu Tổng thống Ronald Reagan năm 1985 cũng được tổ chức trong nhà do điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Đoàn xe hộ tống ông Trump rời câu lạc bộ Trump International Golf Club ở Florida, ngày 18/1 (Ảnh: NY Times)

Ông Trump xuống sân bay Dulles, tối 18/1 (Ảnh: NY Times)

"Một đợt lạnh giá như ở Bắc Cực đang quét qua đất nước. Tôi không muốn thấy mọi người bị thương dưới bất kỳ hình thức nào. Vì vậy, tôi đã ra lệnh đọc diễn văn nhậm chức, cùng với những lời cầu nguyện và các bài phát biểu khác, tại Tòa nhà Rotunda của Điện Capitol", Tổng thống đắc cử Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social ngày 17/1.

Ông nhắn nhủ: "Đây sẽ là một trải nghiệm rất đẹp cho tất cả mọi người, đặc biệt là đối với lượng lớn khán giả truyền hình. Trong mọi trường hợp, nếu bạn quyết định đến, hãy mặc ấm vào nhé!".

Như vậy, đây là lần đầu tiên trong vòng 40 năm qua, lễ nhậm chức tổng thống Mỹ sẽ diễn ra trong nhà.

Ông Trump cùng vợ và con trai trong lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ đầu tiên năm 2017 (Ảnh: AFP/Getty Images)

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đến Washington dự lễ nhậm chức bằng chuyên cơ của chính phủ Mỹ, vào tối 18/1, để cùng người ủng hộ và các quan khách tham dự loạt sự kiện ăn mừng, bên cạnh nghi lễ nhậm chức chính thức ở tòa nhà quốc hội.

Gia đình ông di chuyển từ Palm Beach, bang Florida, đến Washington bằng máy bay quân sự theo lệnh điều động của Tổng thống Joe Biden.

Hai chiếc máy bay chờ sẵn phái đoàn của ông Trump tại sân bay Palm Beach, gồm chiếc chuyên cơ "Trump Force One" của tập đoàn Trump, sơn màu xanh dương đậm và đỏ đặc trưng, và một chiếc chuyên cơ chính phủ Boeing 757-200 với dòng chữ "United States of America", sơn màu trắng và xanh da trời

Mỹ siết an ninh trước thềm lễ nhậm chức tổng thống

Gấp rút chuẩn bị cho lễ nhậm chức của ông Trump tại Điện Capitol (Ảnh: NY Times)

Để chuẩn bị cho lễ nhậm chức tổng thống, lực lượng an ninh Mỹ đã dựng hàng rào cao tới 2m kéo dài gần 48km dọc các địa điểm quan trọng ở Washington. Khoảng 7.800 binh sĩ Vệ binh Quốc gia và 4.000 cảnh sát được điều động từ các sở cảnh sát khác trên toàn quốc để tham gia bảo vệ an ninh cho buổi lễ.

Sự kiện nhậm chức của ông Trump diễn ra trong bối cảnh ông từng 2 lần bị ám sát hụt trong thời gian vận động tranh cử.

Trong đó, lần đầu tiên hồi giữa tháng 7 ở Pennsylvania là nghiêm trọng nhất khi viên đạn bay sượt qua tai khiến ông suýt mất mạng.

Khoảng 25.000 nhân viên thực thi pháp luật cùng nhiều trạm kiểm soát đã được triển khai tại Washington, Mỹ nhằm tăng cường an ninh trước thềm lễ nhậm chức. Để đảm bảo an ninh cho sự kiện chính trị quan trọng hàng đầu nước Mỹ, phần lớn khu vực trung tâm thủ đô Washington, kéo dài khoảng 3km từ Nhà Trắng đến Tòa nhà Quốc hội sẽ bị cấm đường. Lối vào các địa điểm nói trên được chặn bằng các rào chắn, xe tải và đồ vật nặng.

Tổng thống đắc cử Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức vào lúc 12h trưa 20/1 theo giờ miền Đông nước Mỹ (Ảnh: NY Times)

Theo kế hoạch, Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức vào lúc 12h trưa 20/1 theo giờ miền Đông nước Mỹ (tức 17 giờ GMT, khoảng 0h ngày 21/1 theo giờ Việt Nam).

Sau đó, ông Trump sẽ có bài phát biểu nhậm chức, đưa ra định hướng mới cho nước Mỹ trong nhiệm kỳ tổng thống lần hai của mình. Trong buổi trả lời phỏng vấn kênh NBC News cách đây không lâu, ông Trump từng tiết lộ chủ đề của bài phát biểu là về "đoàn kết, sức mạnh và công bằng".

Trước đó, đã có hơn 220.000 người mua vé tham dự lễ nhậm chức của ông Trump, nhưng nay sẽ chỉ có một số nhỏ có thể được vào bên trong Capital One Arena, nơi có sức chứa 20.000 người. Việc vào tận Capitol Rotunda là gần như không thể và toàn bộ lễ nhậm chức sẽ được phát sóng trực tiếp. Mặc dù có sự thay đổi địa điểm đột ngột và không được tham dự trực tiếp lễ nhậm chức của ông Trump nhưng nhiều người ủng hộ ông vẫn đến Washington để cảm nhận bầu không khí.

Trong một tuyên bố liên quan, ông Trump cho biết sẽ ký một lượng lớn sắc lệnh hành pháp ngay sau khi nhậm chức để thúc đẩy các chính sách như kiểm soát nhập cư, tăng cường sản xuất năng lượng ở trong nước và những ưu tiên khác.