Lễ nhập quan của diễn viên Quý Bình: Vợ và người thân buồn bã, tăng cường thắt chặt an ninh

Ngày 7/3, công tác xuất bị cho tang lễ của cố diễn viên Quý Bình vẫn đang diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, địa chỉ số 05 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM. Theo đơn vị tổ chức tang lễ chia sẻ, gia đình đang chuẩn bị tổ chức lễ nhập quan cho nghệ sĩ Quý Bình. Sau đó, bạn bè, người thân sẽ có thể đến thắp hương tiễn biệt, chia buồn với gia đình từ 14h ngày mai (8/3).

Từ sáng sớm, vợ, mẹ và các anh chị em của nam diễn viên đã có mặt để lo chu toàn chặng đường cuối cho người quá cố. Mẹ và các anh chị em của nam diễn viên cũng túc trực, ai cũng lộ rõ nét buồn bã và suy sụp. Bóng dáng mẹ Quý Bình ngồi lặng lẽ quan sát mọi thứ đang diễn ra khiến nhiều người xót xa, đau lòng.

Tối 6/3, một số nghệ sĩ thân thiết với diễn viên Quý Bình cũng đã đến Nhà tang lễ để nhìn mặt anh lần cuối. NS Mỹ Uyên chia sẻ không ngủ được, cô mong các đồng nghiệp đến tiễn biệt nam diễn viên vắng số: "Uyên biết những ngày cuối tuần ai cũng bận đi diễn, có người lại đi quay xa nên cả nhà xem có thời gian nào rảnh tiện đi viếng Bình nhé". Sau thời gian chiến đấu với bệnh tật, sự ra đi của diễn viên Quý Bình ở tuổi 42 đã để lại niềm tiếc thương, mất mát rất lớn trong lòng những người ở lại.

Clip: Doanh nhân Ngọc Tiền có mặt từ sớm, vội vàng vào bên trong sắp xếp và lo lắng cho tang lễ của chồng (Nguồn: Chum Chum)

Vợ và gia đình đã có mặt để tổ chức lễ nhập quan cho cố nghệ sĩ Quý Bình (Nguồn: ChumChum)

Hiện tại, khu vực Nhà tang lễ đã bắt đầu tăng cường thắt chặt an ninh để đảm bảo sự nghiêm trang khi thực hiện các nghi lễ cũng như an toàn cho khách viếng. "Dự đoán khách viếng sẽ rất đông cũng như người hâm mộ sẽ đổ về rất nhiều nên đội ngũ an ninh của chúng tôi đang đặt sự tập trung cao độ lên hàng đầu. Khi khách viếng đông sẽ có nhiều yếu tố rủi ro tiềm ẩn, nhiệm vụ của chúng tôi là để tang lễ diễn ra an toàn, trọn vẹn. Vì sự trang nghiêm và an toàn của tang lễ, kính mong quý vị khách viếng sẽ không hiếu kỳ, tụ tập gây mất trật tự. Xin hãy dành cho anh và gia đình của anh sự tôn trọng nhất định", đơn vị phụ trách tổ chức tang lễ của Quý Bình cho hay.

Do lượng người đến viếng dự kiến rất đông nên công tác an ninh đang được thắt chặt. Lễ nhập quan đã được chuẩn bị gần như hoàn tất

Nơi tổ chức lễ tang cho diễn viên Quý Bình cũng là nơi khán giả từng nói lời vĩnh biệt với nghệ sĩ Chí Tài, nghệ sĩ Lê Bình

Diễn viên Quý Bình sinh năm 1983, là một trong những gương mặt quen thuộc của khán giả màn ảnh Việt, anh từng góp mặt trong các dự án phim: Hoài biệt, Cá Rô! Em yêu anh, Bìm bịp kêu chiều, Chuyện tình công ty quảng cáo, Dù gió có thổi... Không dừng lại ở diễn xuất, Quý Bình còn khẳng định mình trong âm nhạc. Với chất giọng ấm áp, truyền cảm, anh đặc biệt thành công khi thể hiện các ca khúc trữ tình và bolero. Năm 2016, anh đoạt giải quán quân chương trình Tình Bolero. Nam diễn viên còn hoạt động ở lĩnh vực MC, anh từng dẫn dắt Solo cùng Bolero, Thay lời muốn nói... Quý Bình đạt danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú ở tuổi 40.

Nghệ sĩ Quý Bình mắc bệnh u não cách đây nhiều năm nhưng từ cuối năm 2023 thì quyết định ở ẩn để điều trị. Về lý do nam diễn viên giấu bệnh suốt thời gian qua, diễn viên Ngọc Lan tiết lộ: "Biết tin anh bệnh đã lâu, xin qua thăm anh nhưng anh không cho, anh không muốn ai nhìn thấy anh với hình ảnh xấu xí. Đến cuối đời, anh vẫn muốn mọi người nhớ đến anh với hình ảnh thật đẹp. Không 1 lời than vãn, lúc nào cũng là nụ cười hiền lành đó. Hôm nay nghe tin anh đi em đau lòng quá, nhưng thôi, bây giờ là hết đau đớn rồi. Anh vẫn đẹp nè. Vĩnh biệt diễn viên Quý Bình".

Diễn viên Quý Bình qua đời khiến khán giả tiếc thương, đau lòng

Dù đã cố gắng hết sức, được gia đình chăm sóc chu đáo nhưng diễn viên Quý Bình trút hơi thở cuối cùng vào trưa 6/3. Linh cữu của NSƯT Quý Bình sẽ được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, địa chỉ số 05 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM. Chương trình tang lễ diễn ra theo lịch trình sau: Lễ viếng bắt đầu từ 14h00 ngày 8/3/2025 đến 12h00 trưa ngày 9/3/2025. Lễ truy điệu được tổ chức vào 13h00 ngày 9/3/2025 (nhằm ngày 10 tháng 2 năm Ất Tỵ). Lễ động quan diễn ra vào 13h30 cùng ngày. Lễ hỏa táng được cử hành tại Tháp Long Thọ, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Theo thông báo của gia đình, tang lễ sẽ miễn phúng điếu, miễn nhận vòng hoa, nhang đèn và lễ vật. Ngoài ra, để đảm bảo an ninh, khách viếng được yêu cầu không livestream, chụp ảnh hay sử dụng hình ảnh tang lễ vì mục đích cá nhân hay tiêu cực nào khác.