Lễ ra mắt thiết bị và giải pháp camera an ninh make in Vietnam

Với mong muốn mang tới thêm nhiều lợi ích và giá trị thiết thực cho các tổ chức doanh nghiệp cũng như người sử dụng trong hoạt động giám sát an ninh an toàn, Pavana, MK Vision cùng các đối tác SafeGate và Edgecore đã giới thiệu một hệ sinh thái gồm các thiết bị, mạng lưới và giải pháp camera an ninh trong đó gồm 15 dòng camera và giải pháp kèm theo, với mục tiêu "vì sự an ninh an toàn của người Việt".

Đặc biệt, sự kiện còn có sự tham gia của ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó cục trưởng Cục công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông với những chia sẻ và định hướng nhằm giúp các doanh nghiệp công nghệ Việt trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các thiết bị - giải pháp camera an ninh có thêm nhiều sản phẩm giải pháp thiết thực, giải quyết được những bài toán khó của ngành, từ đó góp phần tăng cường tính hiệu quả cho công tác quản lý, điều hành đối với camera giám sát để bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) trong các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Tuyên Phó cục trưởng Cục Công nghiệp CNTT & TT.

Pavana là một ODM (Original Design Manufacturing – Nhà thiết kế và chế tạo sản phẩm theo yêu cầu) đầu tiên của Việt Nam chuyên về Camera An Ninh, được đầu tư bởi ba cổ đông chiến lược MK Group , CNCTech và Sky Light. Sở hữu đội ngũ kỹ sư nghiên cứu phát triển giàu kinh nghiệm, với sự hỗ trợ từ hệ sinh thái của các nhà đầu tư, Pavana là một trong số ít những công ty Việt Nam có khả năng làm chủ toàn trình tạo ra sản phẩm từ thiết kế kiểu dáng, chế tạo khuôn mẫu, thiết kế mạch điện tử, phần mềm nhúng, phần mềm ứng dụng và quản lý sản xuất tạo lên các sản phẩm camera make in Vietnam. Pavana cũng làm chủ chuỗi cung ứng với mạng lưới các nhà cung cấp linh kiện Quốc tế từ Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, …

MK Vision là công ty con thuộc tập đoàn MK Group nghiên cứu phát triển và cung cấp các dòng camera chuyên dụng dành cho doanh nghiệp và hạ tầng an ninh công cộng.

Một số sản phẩm Camera an ninh nổi bật của Pavana và MK Vision.

Tại sự kiện, Pavana và MK Vision đã giới thiệu các dòng camera an ninh cho hộ gia đình, doanh nghiệp, đô thị và an ninh công cộng. Bên cạnh các thiết bị được nghiên cứu phát triển và sản xuất tại nhà máy đặt tại Vĩnh Phúc, Việt Nam, công ty cũng giới thiệu nền tảng quản lý camera và dữ liệu video trên nền điện toán đám mây, toàn bộ hệ thống được triển khai trên máy chủ đặt tại Việt Nam.

Cũng trong sự kiện đã diễn ra buổi hội thảo, trong đó đại diện của Pavana, MK Vision và các đối tác như SafeGate, Edgecore – Accton chia sẻ thông tin về hệ sinh thái camera an ninh make in Vietnam, kiến trúc tổng thể của hệ thống camera an ninh quốc gia, giới thiệu về các thiết bị mạng an toàn và giải pháp tổng thể đảm bảo an ninh an toàn cho hệ thống camera giám sát.

Để tiếp thêm nguồn lực phát triển, Pavana đã thực hiện các hoạt động ký kết hợp tác nghiên cứu phát triển sản phẩm cũng như phát triển thị trường với các đối tác trong và ngoài nước như Tập đoàn công nghệ Accton, SafeGate, Biển Bạc, Edgecore.

Ông Nguyễn Trung Kiên – CEO của Pavana và Ông Enco Liu – Phó tổng giám đốc của Tập đoàn Công nghệ Accton ký kết thỏa thuận thành lập liên doanh giữa Accton - Pavana.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên – CEO của Pavana chia sẻ: "Pavana và MK Vision kỳ vọng rằng với sự tin tưởng và định hướng từ các cơ quan quản lý nhà nước, sự quyết tâm và chung sức của các doanh nghiệp công nghệ trong nước, Việt Nam sẽ có "một mạng lưới camera an ninh và an toàn make in Vietnam". Đây không chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn cần phải có sự chung tay gắng sức của tất cả các doanh nghiệp công nghệ Việt nói chung trong đó có các đơn vị như Pavana và MK Vision."