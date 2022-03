Leaders Talk số 6: “Doanh nghiệp đổi mới, đón đầu thử thách hậu đại dịch”

Sự kiện trực tuyến Leaders Talk với chủ đề "Doanh nghiệp đổi mới, đón đầu thử thách hậu đại dịch" do Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) và Hiệp hội các Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (BritCham Vietnam) đồng tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 27/3 sắp tới.



Tại sự kiện, hai diễn giả khách mời là bà Marieke van der Pijl - Quản lý (Practice Manager), Công ty luật ACSV Legal và ông Gareth Davies - Chuyên gia Công nghệ số (Digital Expert), Công ty tư vấn quản lý và chiến lược McKinsey & Company sẽ cùng thảo luận về các vấn đề vận hành, pháp lý và công nghệ của doanh nghiệp với mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh hậu đại dịch.

Tính đến đầu năm 2022, Việt Nam nằm trong nhóm 6 quốc gia có tỷ lệ độ bao phủ vaccine lớn trên thế giới, về đích trước 6 tháng so với mục tiêu trên 70% dân số được tiêm đủ liều cơ bản do WHO khuyến cáo. Trên cơ sở này, chính phủ Việt Nam dần tiến hành những biện pháp nới lỏng, mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, kinh doanh, hướng tới việc thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19.

Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, phát triển bền vững ngày càng trở thành xu hướng mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp chuyển dịch định hướng, chiến lược kinh doanh, vận hành quản lý. Trong đó, chuyển đổi số, duy trì nhân lực và đưa ra quyết định linh hoạt nằm trong các yếu tố chiến lược góp phần xây dựng một doanh nghiệp bền vững. Đây cũng là các khía cạnh sẽ được bà Marieke van der Pijl và ông Gareth Davies chia sẻ, thảo luận từ góc độ của chuyên gia về pháp luật và công nghệ.

Bà Marieke van der Pijl là quản lý (Practice Manager) tại công ty luật ACSV Legal, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham Vietnam) và Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV). Trước khi đến Việt Nam vào năm 2011, bà Marieke từng đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn về luật tại Hà Lan và Bỉ.

Hiện công tác tại công ty tư vấn McKinsey & Company ở vị trí Chuyên gia Công nghệ số (Digital Expert), ông Gareth Davies là một cựu Giám đốc Công nghệ (CTO), một nhà lãnh đạo thực chiến và một kiến trúc sư công nghệ với hơn 16 năm kinh nghiệm. Ông Gareth phụ trách công việc chẩn đoán, thiết kế và xây dựng công nghệ cao cho hệ thống kỹ thuật, bảo mật trong phân khúc bán lẻ và dịch vụ ngân hàng.

Bà Marieke van der Pijl, Quản lý (Practice Manager) tại công ty luật ACSV Legal là một trong hai chuyên gia khách mời tại toạ đàm Leaders Talk số 6.

Điều phối chương trình là Tiến sĩ Toán học Joao Fialho, Quản lý chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Ông là một nhà nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực phương trình vi phân và các mô hình toán học, có bề dày kinh nghiệm phân tích kinh tế cho nhiều tập đoàn đa quốc gia, giảng dạy cấp đại học tại Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Á. Tiến sĩ cũng thường xuyên cập nhật những kiến thức kinh doanh mới tại thị trường Việt Nam và thế giới, giúp học viên bắt kịp sự thay đổi của nền kinh tế, từ đó đưa ra định hướng chiến lược cho tổ chức.

Ông Gareth Davies - Chuyên gia Công nghệ số (Digital Expert) tại Công ty McKinsey & Company sẽ cùng phân tích thảo luận các khía cạnh giúp doanh nghiệp đổi mới và phát triển bền vững hậu đại dịch.

Chuỗi sự kiện Leaders Talk hướng đến những nhà quản lý cấp trung tới cấp cao và các cá nhân có mục tiêu nâng tầm sự nghiệp, mang đến cơ hội học hỏi và thảo luận các kiến thức, kinh nghiệm về quản lý và vận hành hoạt động kinh doanh.

Toạ đàm trực tuyến Leaders Talk số thứ 6 với chủ đề "Doanh nghiệp đổi mới, đón đầu thử thách hậu đại dịch" sẽ diễn ra vào 15h00, Chủ nhật, ngày 27/03/2022. Chương trình không mất phí tham dự. Độc giả đăng ký tham dự sự kiện tại https://leaderstalk.buv.edu.vn hoặc liên hệ hotline 096 662 9909 và email sr@buv.edu.vn để biết thêm chi tiết.

