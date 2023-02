Lịch chốt quyền cổ tức tuần 6/2 - 10/2

Theo thống kê, có 8 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 6/2 – 10/2. Trong đó, 7 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 1 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu. Ngoài ra, không có doanh nghiệp nào trả thưởng cổ phiếu và phát hành thêm trong tuần này.

Trong 7 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt, tỷ lệ chi trả cao nhất là 20% và thấp nhất là 3,5%.

CTCP Nước Thủ Dầu Một (mã TDM) cho biết sẽ tạm ứng cổ tức 2022 với tỷ lệ 13%, tương đương cổ đông sẽ được nhận 1.300 đồng với mỗi cổ phiếu sở hữu. Với 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TDM cần chi 130 tỷ đồng để thực hiện đợt tạm ứng này.

Ngày chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức dự kiến là 7/2. Đây cũng là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến là ngày 5/5/2023.

Về KQKD quý 4/2022, TDM ghi nhận doanh thu thuần đạt 126 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính giảm mạnh 78% so với cùng kỳ, xuống còn 22 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế của TDM giảm 46% so với cùng kỳ, đạt 74 tỷ đồng.

CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (mã DNH) chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền vào ngày 7/2. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/2. Tỷ lệ thực hiện là 10%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.

Với hơn 422 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DNH cần chi hơn 422 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông. Ngày thanh toán dự kiến vào 20/2.

DNH là doanh nghiệp thường xuyên trả cổ tức với tỷ lệ tương đối cao và ổn định trong những năm gần đây. Nhìn lại dữ liệu lịch sử, vào năm 2017 tỷ lệ chia cổ tức là 18%; năm 2018 là 12%; năm 2019 vượt trội lên đến 24%. Năm 2021, Công ty cũng đã chi trả cổ tức đợt 1 cho các cổ đông với mức 14% bằng tiền và cổ tức đợt cuối với mức 7% bằng tiền.

CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long (mã MH3) thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%- tương đương cá nhân sở hữu 1 cp được nhận 2.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/02/2023.

Với 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính MH3 cần chi 48 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng này. Ngày thanh toán dự kiến vào 28/2 tới đây.

Ngày 9/2 tới đây, CTCP Đại lý Vận tải SAFI (mã SFI) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng.

Với gần 22 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Đại lý Vận tải SAFI sẽ phải chi tương ứng 44,18 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 8/3. Nguồn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét của Công ty, tương ứng hơn 243 tỷ đồng.

Trước đó, vào giữa tháng 10/2022, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền cũng với tỷ lệ 20%. Qua đó, tổng mức chia cổ tức năm 2022 qua 2 đợt tạm ứng là 40% bằng tiền mặt.

Năm 2022, Công ty dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt lên tới 80%, gấp đôi so với mức chia của năm 2021; đồng thời đặt mục tiêu doanh thu 1.800 tỷ đồng.

CTCP Khử Trùng Việt Nam (Mã VFG) cũng thông báo n gày 8/2/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện là 22/2.