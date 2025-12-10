Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 10/12/2025

10-12-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

MPC CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú : Ngày 18/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 2,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 250 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 25/12/2025.

FT1 Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 : Ngày 19/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 51,42% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 5.142 đồng).

CTG Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam : Ngày 18/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại các năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009–2016, tỷ lệ thực hiện 100:44,63658403 (cổ đông sở hữu 10.000.000.000 cổ phiếu được nhận 4.463.658.403 cổ phiếu mới).

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

QNS CTCP Đường Quảng Ngãi : Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Võ Thành Đàng đăng ký mua 1.000.000 CP nhưng không thực hiện được do điều kiện thị trường chưa phù hợp. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch vẫn là 34.796.246 CP (tỷ lệ 9,46%). Giao dịch diễn ra từ 05/11/2025 đến 04/12/2025.

CDC CTCP Chương Dương : Cổ đong lớn Đậu Hoàng Linh đã bán 170.220 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.556.374 CP (tỷ lệ 4,8441%), không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 03/12/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VTC CTCP Viễn thông VTC : Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Lê Xuân Tiến đăng ký bán 927.862 CP nhằm giảm tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 11/12/2025 đến 09/01/2026.

NFC CTCP Phân lân Ninh Bình : Công ty TNHH Hoàng Ngân đăng ký mua 250.000 CP, giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 11/12/2025 đến hết ngày 09/01/2026. Công ty TNHH Hoàng Ngân là đơn vị có liên quan của ông Nguyễn Ngọc Thạch, Ủy viên HĐQT.

VDN CTCP Vinatex Đà Nẵng : CTCP Len Hà Đông đăng ký mua 245.925 CP, giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 11/12/2025 đến hết ngày 09/01/2026. CTCP Len Hà Đông là đơn vị có liên quan của ông Nguyễn Xuân Đông, Ủy viên HĐQT.

VDN CTCP Vinatex Đà Nẵng : Ủy viên HĐQT Nguyễn Xuân Đông đăng ký bán 245.925 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 11/12/2025 đến hết ngày 09/01/2026.

QNS CTCP Đường Quảng Ngãi : Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Võ Thành Đàng đăng ký mua 1.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 11/12/2025 đến hết ngày 09/01/2026.

Tuệ Giang

markettimes.vn

