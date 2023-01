Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/1

Tin doanh nghiệp

PET - Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí - Ngày 18/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 19/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), tương đương PET sẽ phát hành thêm hơn 8,98 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

TMS - CTCP Transimex – Đã thông báo phát hành hơn 15,87 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), theo tỷ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu vào 19/1/2023.

HCM - CTCP Chứng khoán TP.HCM - Ngày 17/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2021 và tạm ứng đợt 1 năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 18/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ tổng cộng là 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/2/2023.

BNA - CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc – Đã thông qua việc phát hành 990.000 cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý I/2023.

VC7 - CTCP Tập đoàn BGI – Đã thông qua việc mua thêm hơn 1,11 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông của CTCP Vật liệu xây dựng BGI, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

PVP - CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương - Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày 17/1 tới đây, PVTrans Pacific, mã chứng khoán PVP sẽ chào sàn HOSE.

Với vốn điều lệ hơn 942,75 tỷ đồng, PVTrans Pacific sẽ niêm yết hơn 94,27 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của PVP là 10.350 đồng/CP, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/-20%.

IDV - CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc - Năm 2022, Hạ tầng Vĩnh Phúc ghi nhận tổng doanh thu đạt 223 tỷ đồng - tăng nhẹ so với năm 2021 song chỉ hoàn thành được 73% kế hoạch cả năm. Tương tự, lợi nhuận sau thuế của IDV chỉ đạt 140 tỷ đồng - bằng 78% chỉ tiêu lãi cả năm đồng thời giảm so với mức 155,6 tỷ đồng ghi nhận trong năm 2021.

Sang năm 2023, công ty đặt kế hoạch kinh doanh cùng giảm so với thực hiện năm 2022 trong đó doanh thu phấn đấu từ 200 - 220 tỷ đồng và lợi nhuận từ 110 - 130 tỷ; tổng tài sản cố gắng đạt từ 1.700 - 1.800 tỷ.

PLX - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 của PLX ước đạt 300 ngàn tỷ đồng, tăng 78% so với năm 2021 và vượt 25% kế hoạch. Lãi trước thuế ước hơn 2 ngàn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) ước 32 ngàn tỷ đồng, vượt kế hoạch 33%.

BST - CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận - Thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/01/2023.

M10 - Tổng Công ty May 10 – CTCP - Tổng doanh thu năm 2022 ước đạt 4.500 tỷ đồng, tăng gần 28% so với năm 2021 và vượt hơn 18% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 130 tỷ đồng, tăng gần 42% so với năm 2021 và vượt hơn 8% kế hoạch.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

FTS - CTCP Chứng khoán FPT - Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính SBI (SBIFS), cổ đông lớn đã mua vào hơn 1,72 triệu cổ phiếu FTS từ ngày 09/12/2022 đến 06/1/2023 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại FTS lên hơn 47,56 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,39%.

PDR - CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt - Ông Đoàn Viết Đại Từ, Thành viên HĐQT đã mua vào hơn 664.000 cổ phiếu PDR từ ngày 12/12/2022 đến 10/1/2023 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Từ đã nâng sở hữu tại PDR lên hơn 1,83 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,27%.

DPM - Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý đã bán ra hơn 902.000 cổ phiếu DPM trong ngày 04/1. Qua đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm tại DPM xuống còn hơn 35,01 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,94%.

HPX - CTCP Đầu tư Hải Phát - Bà Bùi Thị Hải Yến, chị dâu thành viên HĐQT đã mua vào 20.000 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0 cổ phiếu lên 20.000 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện từ ngày 2/12/2022 đến ngày 13/12/2022. Nếu tính từ ngày kết thúc giao dịch ngày 13/12/2022 tới ngày 9/1/2023, thị trường đã trải qua 18 phiên giao dịch.

C47 - CTCP Xây dựng 47 - Công ty TNHH VP Invest (VP Invest) đã mua 895.000 cp tương ứng gần 45% số lượng đăng ký, nâng tỷ lệ sở hữu lên 20.51%. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trong thời gian từ 07/12/2022 - 05/01/2023.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NLG - CTCP Đầu tư Nam Long - Ông Trần Xuân Ngọc, Tổng giám đốc đăng ký mua 150.000 cổ phiếu NLG từ ngày 13/1 đến 11/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Ngọc sẽ nâng sở hữu tại NLG lên hơn 738.000 cổ phiếu.