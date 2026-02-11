Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/2/2026

11-02-2026

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/2/2026

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

TMG – Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico : Ngày 27/02/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm tài chính 2025 bằng tiền, tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 11/03/2026.

STC – CTCP Sách và Thiết bị Trường học TP.HCM : Ngày 04/03/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tỷ lệ 14% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 27/03/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PTD Công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh : Bà Nguyễn Thị Hiệu, em dâu Chủ tịch HĐQT Tô Khải Đạt, đã bán 6.900 CP. Sau giao dịch, sở hữu của bà Hiệu giảm từ 6.936 CP (0,03%) xuống còn 36 CP (0%). Giao dịch thực hiện ngày 30/01/2026.

YBM - Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái : Bà Đào Thị Thuận đã mua 1.414.753 cổ phiếu. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện là 3.473.503 cổ phiếu chiếm 10,8%. Thời gian thực hiện giao dịch trong ngày 09/02/2026.

NAB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á: Phó Tổng Giám đốc Lâm Kim Khôi đã bán 45.000 cổ phiếu. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện là 3.473.503 cổ phiếu chiếm 10,8%. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 08/01/2026 đến ngày 05/02/2026.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DM7 CTCP Dệt May 7 : Bà Trần Thị Phương Hạnh, chị ruột của Phó Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT Trần Thị Phương Hồng, đăng ký bán toàn bộ 2.000.000 CP. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 12/02 đến 13/02/2026.

DM7 CTCP Dệt May 7 : Bà Trần Thị Phương Hồng – Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc – đăng ký mua 2.000.000 CP nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 12/02 đến 13/02/2026.

DM7 CTCP Dệt May 7 : Ông Cao Trần Xuân Bách, con của Phó Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT Trần Thị Phương Hồng, đăng ký mua 2.000.000 CP. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 12/02 đến 13/02/2026.

ITQ Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang : Ông Nguyễn Văn Quảng – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 1.000.000 CP nhằm mục đích đầu tư. Trước giao dịch, ông Quảng nắm giữ 2.787.865 CP (8,75%). Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 10/02 đến 06/03/2026.

SD9 CTCP Sông Đà 9 : Ông Lê Hải Đoàn – Ủy viên HĐQT đăng ký mua 1.500.000 CP nhằm mục đích đầu tư. Trước giao dịch, ông Đoàn sở hữu 69.817 CP (0,2%). Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 09/02 đến 10/03/2026.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

