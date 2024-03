Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/3

Tin doanh nghiệp

TLH: Thép Tiến Lên quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 từ sau ngày 30/04 đến trước ngày 30/06, thay vì trong tháng 3 hoặc tháng 4 như thường lệ.

TCM: Năm 2024, CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) đặt mục tiêu lãi ròng tăng 20% so với năm trước lên 161 tỷ đồng, trên cơ sở thị trường dệt may dần ấm lại.

VCI: Chứng khoán Vietcap đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 ở mức 2.511 tỷ đồng và lãi trước thuế 700 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu này lần lượt tăng 2% và 23% so với thực hiện năm 2023.

ABT: Ngày 19/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 20/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/4/2024.

Giao dịch cổ đông

SMC: Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC – HOSE) đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu SMC từ ngày 15/3 đến 13/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Nhi sẽ nâng sở hữu tại SMC lên hơn 10,77 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,63%.

SKG: Bà Hà Nguyệt Nhi, Thành viên HĐQT CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG – HOSE) đăng ký bán 270.000 cổ phiếu SKG từ ngày 13/3 đến 11/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Nhi sẽ giảm sở hữu tại SKG xuống còn hơn 4,51 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,12%.

FTS: Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Kế toán trưởng CTCP Chứng khoán FPT (FTS – HOSE) đăng ký bán hơn 217.000 cổ phiếu FTS từ ngày 15/3 đến 12/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Hương sẽ giảm sở hữu tại FTS xuống còn hơn 109.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,05%.

SRF: Ông Lê Tấn Phước, Chủ tịch HĐQT CTCP Searafico (SRF – HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu SRF từ ngày 15/3 đến 13/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Phước sẽ nâng sở hữu tại SRF lên hơn 1,44 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,06%.

PJC: Ngày 19/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 của CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 20/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 01/4/2024.

TNG: Ông Nguyễn Mạnh Linh, Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG – HNX) đăng ký bán 1,18 triệu cổ phiếu TNG từ ngày 13/3 đến 10/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Linh đang nắm giữ hơn 1,51 triệu cổ phiếu TNG, tỷ lệ 1,34%.

PPE: Ông Hoàng Việt, Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn đầu tư PP Enterprises (PPE – HNX) đăng ký mua hơn 196.000 cổ phiếu PPE từ ngày 13/3 đến 11/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Việt đang nắm giữ hơn 203.000 cổ phiếu PPE, tỷ lệ 10,19%.