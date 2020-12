Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 16/12

Tin doanh nghiệp

POW - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công bố sản lượng điện tháng 11 đạt hơn 1,4 tỷ kWh, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng lũy kế đạt hơn 17,5 tỷ kWh, giảm 15% so với cùng kỳ và hoàn thành 81% kế hoạch năm. Doanh thu từ sản xuất điện đạt gần 2.220 tỷ đồng trong tháng vừa qua, giảm 22% so với cùng kỳ. Doanh thu lũy kế đạt 25.962 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ và thực hiện 77% kế hoạch năm.

POM – CTCP Thép Pomina - Thông báo quyết định HĐQT kết chuyển 450 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển của công ty mẹ sang lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ. Doanh nghiệp sẽ tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về nội dung này. Như vậy với việc kết chuyển 450 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển sẽ giúp Pomina xóa được lỗ lũy kế.

SSI - CTCP Chứng khoán SSI - Đã ký hợp đồng vay hợp vốn tín chấp trị giá 85 triệu USD – tương đương gần 2.000 tỷ đồng với nhóm 9 ngân hàng nước ngoài, đứng đầu là Ngân hàng Union Bank of Taiwan (UBOT), vốn được biết đến là nhà băng lớn nhất Đài Loan. Khoản vay 85 triệu USD với nhóm các ngân hàng nước ngoài đứng đầu là UBOT có kỳ hạn không quá 12 tháng với mức lãi suất ngắn hạn theo thị trường tiền tệ quốc tế.

AST - CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco - Với tình hình dự kiến các chuyến bay quốc tế chưa được mở lại trong tháng 12/2020 do tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, HĐQT AST dự kiến doanh thu quý 4/2020 của Công ty chỉ đạt khoảng 68 tỷ đồng và lỗ hơn 25 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, ước tính tổng doanh thu cả năm 2020 của Công ty chỉ đạt 365 tỷ đồng (bằng 63.4% so với kế hoạch) và sẽ lỗ khoảng 54 tỷ đồng.

VCI - CTCP Chứng khoán Bản Việt – VCSC - Ngày 22/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 23/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/12/2020.

PSC - CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn - Đã thông qua kết quả một số chỉ tiêu ước thực hiện trong năm 2020. Trong đó, tổng doanh thu ước đạt 414 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 15 tỷ đồng. Những kết quả này hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra, song giảm 25% và 24% so với thực hiện năm 2019.

VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank - Ngày 21/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 22/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/1/2021.

DRL - CTCP Thủy điện – Điện lực 3 - Ngày 15/12, HĐQT đã thông qua việc trả tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%. Ngày trả cổ tức dự kiến từ 21/1/2021.

VNM - CTCP sữa Việt Nam – Vinamilk - Ngày 05/1/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 06/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/2/2021.

HCM - CTCP Chứng khoán TP.HCM - Ngày 29/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 30/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 20/1/2021.

DNC - CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng - Ngày 05/1/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 06/1/2021. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/2/2021.

IMP - Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa ký thỏa thuận vay vốn trị giá 8 triệu USD với IMP để giúp công ty duy trì sản xuất thuốc gốc (generic) bất chấp sự gián đoạn nguồn cung toàn cầu do đại dịch COVID-19 gây ra.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VRC - CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC - Bà Nguyễn Thu Huyền, vợ ông Từ Như Quỳnh – Tổng giám đốc đã bán ra gần 680.000 cổ phiếu VRC từ ngày 10/12 đến 11/12. Sau giao dịch, bà Huyền đã giảm sở hữu tại VRC xuống còn hơn 1,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,14%.

VC7 - CTCP Xây dựng 7 - Ông Nguyễn Văn Thanh, cổ đông đã mua vào hơn 1,04 triệu cổ phiếu VC7 trong ngày 10/12. Sau giao dịch, ông Thanh đã nâng sở hữu tại VC7 lên hơn 1,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,25%.

SCI - CTCP SCI E&C - Bà Lê Hồng Hà, cổ đông đã mua vào 480.000 cổ phiếu SCI trong ngày 09/12. Sau giao dịch, bà Hà đã nâng sở hữu tại SCI lên hơn 646.000 cổ phiếu, tỷ lệ 5,34%.

ACC - CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC - Ông Hoàng Xuân Quang, cổ đông lớn đã bán ra 200.000 cổ phiếu ACC trong ngày 8/12. Sau giao dịch, ông Quang đã giảm sở hữu tại ACC xuống còn 2,28 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22,8%.

VSC - CTCP Tập đoàn Container Việt Nam - Bà Tại Kim Chi, cổ đông đã mua vào hơn 1,11 triệu cổ phiếu VSC trong ngày 10/12. Sau giao dịch, bà Chi đã nâng sở hữu tại VSC lên hơn 3,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,9%.

PME - CTCP Pymepharco - Ông Trương Viết Vũ, cổ đông lớn đã bán ra hơn 1,75 triệu cổ phiếu PME trong ngày 11/12. Sau giao dịch, ông Vũ đã giảm sở hữu tại PME xuống còn hơn 5,81 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,76%.

TMS - CTCP Transimex - Casco Investments Ltd, cổ đông lớn đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 17,23 triệu cổ phiếu TMS sở hữu, tỷ lệ 24,34%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 09/12 đến 14/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HSL - CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà - Ông Nguyễn Xuân Giáp, cổ đông lớn đăng ký bán 1,25 triệu cổ phiếu HSL từ ngày 17/12 đến 15/1/2021 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Giáp sẽ giảm sở hữu tại HSL xuống còn hơn 453.000 cổ phiếu, tỷ lệ 2,64%.

OPC - CTCP Dược phẩm OPC - Ông Trịnh Việt Tuấn, con ông Trịnh Xuân Vương – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 105.000 cổ phiếu OPC từ ngày 21/12 đến 19/1/2021 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tuấn sẽ nâng sở hữu tại OPC lên hơn 205.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,77%.