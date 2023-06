Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 19/6

Tin doanh nghiệp

VNZ - CTCP VNG - Đặt mục tiêu doanh thu 2023 đạt 9.281 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện 2022. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp đặt mục tiêu giảm lỗ ròng còn 378 tỷ đồng (năm 2022 lỗ hơn 1.077 tỷ đồng).

NHH - CTCP Nhựa Hà Nội – Đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 1,61 triệu cổ phiếu tại CTCP Sản xuất PBAT An Phát, với giá 13.500 đồng/cổ phiếu. Sau khi nhận chuyển nhượng, NHH sẽ nắm giữ 10,51 triệu cổ phiếu của PBAT An Phát, tương ứng tỷ lệ 35,5%.

VIB - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Thông báo phát hành 7,6 triệu cổ phiếu ESOP thưởng cho nhân viên.

TCL – CTCP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng - Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2023 đạt 1.409 tỷ đồng, tăng 5,03% so với kết quả 1.341 tỷ đồng đạt được của năm ngoái. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 159 tỷ đồng, tăng 5,02% so với con số 152 tỷ đồng đạt được của năm ngoái. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 130,7 tỷ đồng, tăng 5,05% so với con số 124,5 tỷ đồng đạt được của năm ngoái.

BRC - CTCP Cao su Bến Thành - Ngày 23/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 26/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/7/2023.

DVG - CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt - HĐQT của Công ty thông qua việc rút vốn 9 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Tập đoàn Hưng Đại Nam, thời gian thực hiện trong quý III/2023.

VMC - CTCP VIMECO – Đã thông qua phương án bán 130.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,33% tại CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex theo hình thức bán trực tiếp cho nhà đầu tư quan tâm.

APS - CTCP Chứng khoán châu Á Thái Bình Dương – Đã thông qua việc phát hành 8,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu). Thời gian thực hiện trong quý II – quý III/2023.

AMV - CTCP Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ - Đã thông qua chủ trương thoái vốn toàn bộ 2,94 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 98% tại CTCP Phòng khám Kỹ thuật cao Techcare Bạc Liêu.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KDH - CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền - Nhóm cổ đông nước ngoài do Dragon Capital quản lý đã mua vào 1,05 triệu cổ phiếu KDH trong ngày 13/6. Qua đó, nâng sở hữu chung của cả nhóm lên hơn 79,58 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,1%.

GEX - CTCP Tập đoàn Gelex - Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý đã bán ra 3,72 triệu cổ phiếu GEX ngày 09/6. Qua đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm xuống còn hơn 42,49 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,99%.

MBB - Ngân hàng TMCP Quân đội - Bà Nguyễn Thị Hà, chị dâu bà Nguyễn Thị Thủy – Thành viên HĐQT đã bán ra 206.000 cổ phiếu MBB trong ngày 12/6 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Hà đã giảm sở hữu tại MBB xuống còn hơn 202.000 cổ phiếu.

TNC - CTCP Cao su Thống Nhất - Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, cổ đông lớn đã bán ra 1,9 triệu cổ phiếu TNC trong ngày 08/6. Qua đó, giảm sở hữu tại TNC xuống chỉ còn hơn 68.000 cổ phiếu.

HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen - Ngày 14/6, nhóm Dragon Capital vừa mua vào 4,5 triệu cổ phiếu HSG để nâng sở hữu từ 5,26% lên 6,38% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ Norges Bank mua vào 2 triệu cổ phiếu; quỹ Grinling International Limited mua 1 triệu cổ phiếu; quỹ Hanoi Investments Holdings Limited mua 1 triệu cổ phiếu; và Vietnam Enterprise Investments Limited mua 0,5 triệu cổ phiếu.

DVG - CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt - Ông Hồ Đình Tùng, Tổng giám đốc đăng ký bán 271.500 cổ phiếu DVG từ ngày 20/6 đến 14/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tùng sẽ chỉ còn nắm giữ 100 cổ phiếu DVG.

Tương tự, cùng thời gian và phương thức giao dịch, bà Trương Thị Mai – Trưởng Ban kiểm soát của DVG đăng ký bán hơn 159.000 cổ phiếu DVG.

VCM - CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex - Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, VCG) đăng ký bán toàn bộ hơn 1.3 triệu cp VCM cho các nhà đầu tư, tương đương tỷ lệ 44.2% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 21/06-20/07/2023. Nhà đầu tư mua cổ phần VCM của Vinaconex sẽ không tiếp tục sử dụng thương hiệu Vinaconex.