Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 4/12

Tin doanh nghiệp

PNJ – CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - Thông báo triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020. Khối lượng phát hành dự kiến gần 2,32 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,03%. Thời gian thực hiện trong năm 2020. Giá phát hành dự kiến là 20.000 đồng/cp, tương đương với số tiền dự kiến thu về hơn 46 tỷ đồng.

KDC - CTCP Tập đoàn Kido - Ngày 17/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 18/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/1/2021.

TTF - CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành - Đã thống nhất chuyển nhượng toàn bộ hơn 3,31 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Nông lâm nghiệp Trường Thành.

HPG - Tập đoàn Hòa Phát - Tổng sản lượng thép xây dựng thành phẩm và phôi thép bán ra trong tháng 11 đạt 514.000 tấn, tăng 34% so với tháng 10 (sụt giảm do ảnh hưởng mưa lũ). Trong đó, sản lượng bán hàng thép thành phẩm trong tháng 11 đạt 344.000 tấn, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 37,6% so với tháng 10. Thép thành phẩm xuất khẩu đạt 45.000 tấn, cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Sản lượng phôi thép xuất khẩu đạt 170.000 tấn, tăng 27,8% so với tháng trước.

FMC – CTCP Thực phẩm Sao Ta - Sản lượng tôm chế biến tháng 11 đạt 1.900 tấn thành phẩm, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh số tiêu thụ chung đạt 18,4 triệu USD. Tính lũy kế 11 tháng, doanh số vào khoảng 180 triệu USD, tăng hơn 20% so cùng kỳ năm trước và đã hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2020. Công ty đang tiến hành thu hoạch tôm vụ II, dự kiến hoàn tất trong tháng 12.

VGC - Tổng công ty Viglacera - Tháng 11 lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 116% kế hoạch tháng. Lũy kế 11 tháng, lãi hợp nhất trước thuế của tổng công ty ước vượt 4% kế hoạch năm và giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

SCB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường thông qua việc tăng vốn điều lệ 15,000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2023, trong đó, riêng năm 2020-2021 tăng 5,000 tỷ đồng. Lộ trình niêm yết cổ phiếu SCB trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) cũng sẽ được trình trong Đại hội lần này, mục tiêu chậm nhất năm 2025 chính thức niêm yết.

BWE - CTCP Nước – Môi trường Bình Dương - Công ty thông báo ngày 7/1/2021 sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 07/4/2021.

PGI - Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex - Ngày 10/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 11/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/12/2020.

PGC - Tổng CTCP Gas Petrolimex - Ngày 15/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 16/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/12/2020.

VOS - CTCP Vận tải biển Việt Nam – Đã thông qua việc giảm vốn sở hữu tại Công ty TNHH MTV Đại lý tàu biển và Logistics Vosco xuống còn 36%.

TMS - CTCP Transimex - Ngày 16/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 17/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/12/2020 và cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

BNA - CTCP Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc - Ngày 09/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 10/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/1/2021.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DIG - Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng – DIC Corp - CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam đã mua vào 67.691.59 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 21,49% trong ngày 2/12. Trước đó, Him Lam chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu DIG nào.

GEG - CTCP Điện Gia Lai - AVH Pte. Ltd, cổ đông lớn đã mua vào hơn 2 triệu cổ phiếu GEG từ ngày 09/11 đến 30/11. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại GEG lên hơn 53,96 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,9%.

MWG - CTCP Đầu tư Thế giới di động - Ông Đặng Minh Lượm, Thành viên HĐQT đã bán ra 100.000 cổ phiếu MWG trong ngày 02/12. Sau giao dịch, ông Lượm đã giảm sở hữu tại MWG xuống còn hơn 995.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,22%.

TNI - CTCP Tập đoàn Thiên Nam - Bà Trần Kim Phượng, cổ đông lớn đã mua vào 102.000 cổ phiếu TNI trong ngày 26/11. Sau giao dịch, bà Phượng đã nâng sở hữu tại TNI lên hơn 6,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VHE - CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam - Ông Lê Hữu Lợi, cá nhân có liên quan đến bà Lê Thị Mai – Phó tổng giám đốc đăng ký bán toàn bộ hơn 103.000 cổ phiếu VHE sở hữu, tỷ lệ 0,98%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 04/12 đến 30/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

BWE - CTCP Nước – Môi trường Bình Dương - Ông Tạ Trọng Huấn, anh trai ông Tạ Trọng Hiệp – Thành viên HĐQT đăng ký bán 500.000 cổ phiếu BWE từ ngày 08/12 đến 06/1/2021 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Huấn sẽ giảm sở hữu tại BWE xuống còn 500.000 cổ phiếu.