Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 4/3

Tin doanh nghiệp

VCB: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (VCB – HOSE) thông báo, dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sang ngày 27/4/2024, thay cho thông báo trước đó là ngày 26/4/2024.

PNJ: Ngày 15/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 18/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/4/2024.

TPB: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPBank (TPB – HOSE) thông báo, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 dự kiến tổ chức vào 8h30' ngày 23/4/2024 tại phòng họp Dragon Hall, tầng 12A, tòa nhà DOJI, số 5 Lê Duẩn, quận Ba Đình, Hà Nội.

VPB: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank (VPB – HOSE) thông báo, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 24/4/2024, chi tiết sẽ được thông báo trong thư mời.

TNG: CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 2/2023, với doanh thu 347 tỷ đồng, giảm 7.5% so với cùng kỳ, chủ yếu do kỳ nghỉ Tết năm nay rơi vào tháng 2 (doanh thu giảm đã được dự phóng trước). Lũy kế 2 tháng đầu năm, doanh thu tăng gần 13% lên 871 tỷ đồng.

FMC: Theo báo cáo kinh doanh hợp nhất tháng 2/2024, CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã FMC) mang về 11,3 triệu USD, giảm 16% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do lịch nghỉ Tết Nguyên đán rơi vào tháng 2 nên FMC chỉ hoạt động 21 ngày, đơn hàng ít và nguyên liệu tôm ít do cuối vụ.

BTP: Ngày 14/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 15/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 26,47%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/3/2024.

PMC: Ngày 18/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 của CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (PMC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 19/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 14%, thanh toán bắt đầu từ ngày 01/4/2024.

Giao dịch cổ đông

VCG: Nhóm cổ đông lớn di Dragon Capital quản lý tại Tổng CTCP Vinaconex (VCG – HOSE) đã bán ra 1 triệu cổ phiếu VCG trong ngày 27/2. Qua đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm xuống còn hơn 31,64 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,92%.

VNT: CTCP Transimex (TMS), cổ đông lớn của CTCP Giao nhận vận tải Ngoại thương (VNT – HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu VNT từ ngày 04/3 đến 29/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 3,63 triệu cổ phiếu VNT, tỷ lệ 21,84%.

MCO: Ông Vũ Khánh Hòa, cổ đông của CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam (MCO – HNX) đã mua vào 158.000 cổ phiếu MOC trong ngày 23/2. Qua đó, nâng sở hữu tại MCO lên 208.000 cổ phiếu, tỷ lệ 5,07%.