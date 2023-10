Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/10

Tin doanh nghiệp

TCD: CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD – HOSE) thông qua việc vay vốn 150 tỷ đồng tại CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (BCG), với lãi suất 10%/năm, thời hạn vay tối đa 24 tháng. Thời gian thực hiện trong quý IV/2023, quý I/2024.

TCI : Chứng khoán Thành Công vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu TCIH2324001, với giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 11/9/2023 và được hoàn tất vào ngày 29/9/2023. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 11/9/2024.

TGG: Ngày 04/10, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định chuyển cổ phiếu của CTCP The Golden Group (TGG – HOSE) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 11/10/2023. Nguyên nhân do, TGG chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 quá hạn so với quy định.

KHG: CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (KHG – HOSE) thông qua việc triển khai phát hành chào bán tối đa 180 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2023-quý I/2024.

IBC: Ngày 04/10, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định chuyển cổ phiếu của CTCP Đầu tư Apax Holdings (IBC – HOSE) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 11/10/2023. Nguyên nhân do, IBC chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 quá hạn so với quy định.

DXS : CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services) sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Theo đó, công ty dự kiến phát hành tối đa 121 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1.000:267, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 267 cổ phiếu mới.

PSH: Bà Võ Bích Trâm, Thành viên HĐQT CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH – HOSE) đã bán ra toàn bộ hơn 1,14 triệu cổ phiếu PSH sở hữu, tương ứng tỷ lệ 0,92% trong ngày 28/9.

DXG: Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý tại CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG – HOSE) đã mua vào 500.000 cổ phiếu DXG trong ngày 03/10. Qua đó, nâng sở hữu chung của cả nhóm lên hơn 67,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,08%.

ITA: CTCP Truyền thông – Giải trí và Sản xuất Media Ban Mai, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Trọng Dũng – người phụ trách quản trị tại CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA – HOSE) đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu ITA từ ngày 10/10 đến 08/11 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại ITA xuống còn hơn 15,58 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,66%.

FPT: Bà Nguyễn Thị Dư, vợ ông Đỗ Cao Bảo – Thành viên HĐQT CTCP FPT (FPT – HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu FPT từ ngày 10/10 đến 08/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Dư sẽ nâng sở hữu tại FPT lên hơn 826.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,07%.

CII: Bà Phạm Thị Thúy Hằng, vợ ông Lê Quốc Bình – Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII – HOSE) đăng ký bán toàn bộ 4 triệu cổ phiếu CII sở hữu, tỷ lệ 1,41% từ ngày 10/10 đến 08/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.