Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 8/12/2025

Tin doanh nghiệp

WCS – Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây : Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ thực hiện 166,66%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 16.666 đồng), ngày đăng ký cuối cùng 16/12/2025 và ngày thanh toán 25/12/2025.

L44 – Công ty Cổ phần Lilama 45.4 : Thay đổi ngày thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2012–2013 của cổ phiếu L44 (ngày đăng ký cuối cùng 29/06/2015) từ 31/12/2025 sang 31/12/2026 (thay đổi lần 11) do doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động SXKD, gặp khó khăn tài chính và chưa thu xếp được nguồn chi trả.

VCS – Công ty cổ phần VICOSTONE : Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2025, tỷ lệ thực hiện 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng), ngày đăng ký cuối cùng 17/12/2025 và thời gian thực hiện 25/12/2025.

EME – Công ty cổ phần Điện Cơ : Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng), ngày đăng ký cuối cùng 17/12/2025 và ngày thanh toán 23/12/2025.

DVC – CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng : Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng), ngày đăng ký cuối cùng 18/12/2025 và thời gian thực hiện 12/01/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HKT – Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh : Bà Phạm Thị Kim Liên đã mua 10.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 10.000 CP (tỷ lệ 0,03%). Giao dịch diễn ra trong ngày 28/11/2025. Bà Phạm Thị Kim Liên là vợ của Kế toán trưởng Nguyễn Minh Hải.

HKT – Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh : Bà Trần Thị Bình đã mua 20.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 20.000 CP (tỷ lệ 0,06%). Giao dịch diễn ra trong ngày 28/11/2025. Bà Trần Thị Bình là mẹ vợ của Kế toán trưởng Nguyễn Minh Hải.

HKT – Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh : Kế toán trưởng Nguyễn Minh Hải đã mua 10.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 10.000 CP (tỷ lệ 0,03%). Giao dịch diễn ra trong ngày 28/11/2025.

NAG – CTCP Tập Đoàn Nagakawa : Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Huyền Thương đăng ký mua 1.500.000 CP và đã mua 1.140.758 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.785.136 CP (tỷ lệ 7,21%). Lý do không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký là thay đổi kế hoạch tài chính và thay đổi mục đích cơ cấu đầu tư. Giao dịch diễn ra từ 11/11/2025 đến 27/11/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NAG – CTCP Tập Đoàn Nagakawa : Ông Nguyễn Mạnh Hà đăng ký bán 103.000 CP, giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 09/12/2025 đến hết ngày 31/12/2025. Ông Nguyễn Mạnh Hà là chồng của bà Trịnh Thị Phượng, Kế toán trưởng.

VFS – Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt : Kế toán trưởng Lê Thị Thùy Dung đăng ký bán 327.175 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 08/12/2025 đến hết ngày 06/01/2026.