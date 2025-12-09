Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 9/12/2025

09-12-2025 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 9/12/2025

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

SGB Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương : Ngày 18/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 6,5% (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 65 cổ phiếu mới).

TV2 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 : Ngày 18/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng), doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 26/12/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

LDP CTCP Dược Lâm Đồng – Ladophar : Chủ tịch HĐQT Phạm Trung Kiên đã bán 809.600 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 88.792 CP (tỷ lệ 0,47%). Giao dịch diễn ra từ 27/11/2025 đến 01/12/2025.

UNI CTCP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt : Tổng Giám đốc Vũ Thị Như Mai đã bán 3.446.236 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0 CP (tỷ lệ 0%). Giao dịch diễn ra từ 25/11/2025 đến 01/12/2025.

TOS CTCP Dịch vụ Biển Tân Cảng : Ông Lê Đăng Phong đăng ký bán 137.137 CP và đã bán 77.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 60.137 CP (tỷ lệ 0,13%). Lý do không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký là do cung cầu thị trường. Giao dịch diễn ra từ 03/11/2025 đến 02/12/2025.
Ông Lê Đăng Phong là em ruột của Chủ tịch HĐQT Lê Đăng Phúc .

STW CTCP Cấp nước Sóc Trăng : Thành viên BKS Nguyễn Minh Phương đăng ký bán 200.000 CP và đã bán 164.100 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 637.301 CP (tỷ lệ 4,02%). Lý do không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký là do cổ phiếu không có thanh khoản. Giao dịch diễn ra từ 25/11/2025 đến 02/12/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VHE CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam : Người phụ trách quản trị công ty Nguyễn Thị Hải Hội đăng ký bán 1.680.600 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 09/12/2025 đến hết ngày 07/01/2026.

PXA CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Trần Lương Sơn đăng ký mua 500.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến hết ngày 09/01/2026.

NDT Tổng CTCP Dệt May Nam Định : Ủy viên HĐQT Nguyễn Văn Miêng đăng ký bán 305.100 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 10/12/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quỹ ngoại “hô” VN-Index lên 3.200 điểm lỗ 3 tháng liên tiếp

Quỹ ngoại “hô” VN-Index lên 3.200 điểm lỗ 3 tháng liên tiếp Nổi bật

Một cổ phiếu tăng gần 500% sau chưa đầy 1 tháng

Một cổ phiếu tăng gần 500% sau chưa đầy 1 tháng Nổi bật

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình thưởng nóng 100 triệu nếu nhân viên làm được một việc trong 12 tháng tới

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình thưởng nóng 100 triệu nếu nhân viên làm được một việc trong 12 tháng tới

00:14 , 09/12/2025
Chuyện gì đây: Vốn hóa của Vingroup gần bằng 4 ngân hàng lớn nhất cộng lại

Chuyện gì đây: Vốn hóa của Vingroup gần bằng 4 ngân hàng lớn nhất cộng lại

00:10 , 09/12/2025
Công ty con của Masan Group và 5 công ty khác bị xử phạt

Công ty con của Masan Group và 5 công ty khác bị xử phạt

00:09 , 09/12/2025
CTCK dự báo 3 kịch bản cho VN-Index tháng 12, chỉ tên nhóm cổ phiếu có triển vọng tích cực

CTCK dự báo 3 kịch bản cho VN-Index tháng 12, chỉ tên nhóm cổ phiếu có triển vọng tích cực

00:06 , 09/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên