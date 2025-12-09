Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 9/12/2025

Tin doanh nghiệp

SGB – Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương : Ngày 18/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 6,5% (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 65 cổ phiếu mới).

TV2 – CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 : Ngày 18/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng), doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 26/12/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

LDP – CTCP Dược Lâm Đồng – Ladophar : Chủ tịch HĐQT Phạm Trung Kiên đã bán 809.600 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 88.792 CP (tỷ lệ 0,47%). Giao dịch diễn ra từ 27/11/2025 đến 01/12/2025.

UNI – CTCP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt : Tổng Giám đốc Vũ Thị Như Mai đã bán 3.446.236 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0 CP (tỷ lệ 0%). Giao dịch diễn ra từ 25/11/2025 đến 01/12/2025.

TOS – CTCP Dịch vụ Biển Tân Cảng : Ông Lê Đăng Phong đăng ký bán 137.137 CP và đã bán 77.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 60.137 CP (tỷ lệ 0,13%). Lý do không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký là do cung cầu thị trường. Giao dịch diễn ra từ 03/11/2025 đến 02/12/2025.

Ông Lê Đăng Phong là em ruột của Chủ tịch HĐQT Lê Đăng Phúc .

STW – CTCP Cấp nước Sóc Trăng : Thành viên BKS Nguyễn Minh Phương đăng ký bán 200.000 CP và đã bán 164.100 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 637.301 CP (tỷ lệ 4,02%). Lý do không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký là do cổ phiếu không có thanh khoản. Giao dịch diễn ra từ 25/11/2025 đến 02/12/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VHE – CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam : Người phụ trách quản trị công ty Nguyễn Thị Hải Hội đăng ký bán 1.680.600 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 09/12/2025 đến hết ngày 07/01/2026.

PXA – CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Trần Lương Sơn đăng ký mua 500.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến hết ngày 09/01/2026.

NDT – Tổng CTCP Dệt May Nam Định : Ủy viên HĐQT Nguyễn Văn Miêng đăng ký bán 305.100 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 10/12/2025 đến hết ngày 31/12/2025.