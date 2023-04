Licogi 14 (L14) lên mục tiêu lãi 2023 tăng trưởng 32%, xem xét tiếp tục đầu tư chứng khoán

Ngày 28/4 tới đây, CTCP Licogi 14 (mã chứng khoán: L14) dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Tài liệu đại hội đã được công bố.

Cụ thể, về kế hoạch kinh doanh, Licogi 14 lên mục tiêu tổng doanh thu 195 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 25 tỷ đồng, tăng 32% so với thực hiện trong năm 2022. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 5%.

Ngoài ra, Licogi 14 cũng xây dựng kế hoạch chi tiết cho giai đoạn 5 năm từ 2023 đến 2027. Tổng doanh thu kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong năm 2024, gấp 2,7 lần lên 530 tỷ đồng, qua đó tiếp tục giữ mạch tăng trưởng để đạt mốc 900 tỷ đồng vào năm 2027. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng tương ứng, lên mức 80 tỷ đồng trong năm 2027. Mức cổ tức cũng tăng dần từ 10% lên 15%.

Công ty dự kiến chi hàng nghìn tỷ đồng cho đầu tư trong giai đoạn tới, dùng 400 tỷ đồng trong năm 2023 sau đó dao động từ 700-1.000 tỷ đồng mỗi năm từ 2024 đến 2027.

Tại lĩnh vực thi công xây lắp, tìm kiếm việc làm, Licogi 14 sẽ tập trung hơn nữa cho công tác phát triển thị trường trong bối cảnh công ăn việc làm còn nhiều khó khăn; tích cực tìm kiếm công việc ở mọi lĩnh vực xây lắp, tập trung tìm kiếm nguồn việc xây lắp tại các dự án có vốn đầu tư công; chú trọng hơn nữa trong công tác làm hồ sơ dự thầu; khẩn trương hoàn thành các công trình đang thi công dở dang.

Tại lĩnh vực đầu tư các dự án, đối với dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương, Ban điều hành tiếp tục nỗ lực và tìm nguồn vốn để hỗ trợ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự án nhà ở xã hội trên phần diện tích 7.564 m2 với quy mô công trình cao 12 tầng sẽ được tiếp tục nghiên cứu thực hiện đầu tư xây dựng…

Tại lĩnh vực đầu tư tài chính, L14 cho biết sẽ xem xét cân nhắc kỹ để có thể tiếp tục đầu tư vào một số cổ phiếu có tiềm lực như bất động sản, công nghệ thông tin, sắt thép…

Nhìn lại 2022, L14 đạt 174 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 34% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do chi phí tài chính tăng cao từ 515 triệu đồng lên hơn 45 tỷ đồng nên LNST chỉ còn gần 19 tỷ đồng, tương ứng giảm 62% so với thực hiện năm 2021. Đây cũng là mức lãi thấp nhất của L14 trong vòng 8 năm qua.

Với kết quả trên, Licogi 14 dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu, tương ứng hơn 1,5 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành thêm. Trước đó, L14 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 10%, tuy nhiên hiện đã hạ xuống còn 5% trong tờ trình lên cổ đông sắp tới.

Trên thị trường, L14 ghi nhận mức tăng 2,4 lần từ vùng đáy tháng 11/2022 lên mức 54.200 đồng/cp (phiên 7/4). Ngoài ra, trong danh sách chứng khoán không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý 2/2023 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố không có sự xuất hiện của L14, đồng nghĩa cổ phiếu này đã được cấp margin trở lại. Hồi tháng 8/2022, L14 đã bị cắt margin do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 tại BCTC bán niên năm 2022 được soát xét là số âm.

Ở diễn biến khác, mới đây, Bà Nguyễn Thuý Ngư - chị gái ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Thành viên HĐQT CTCP Licogi 14 vừa đăng ký bán hơn 304 nghìn cổ phiếu L14 từ 15/3 - 15/4 để giải quyết nhu cầu cá nhân. Nếu giao dịch này hoàn tất, bà Ngư sẽ giảm lượng cổ phiếu nắm giữ tại L14 xuống còn 525 nghìn cổ phiếu, tương đương 1,7% vốn.

Động thái bán cổ phiếu của người thân ông Nguyễn Mạnh Tuấn - người từng được không ít nhà đầu tư gọi với biệt danh “A7” đặc biệt gây chú ý. Bởi lẽ vào thời điểm cuối năm 2021, khi con sóng cổ phiếu bất động sản nổi lên mạnh mẽ, "A7” liên tục đăng tải những nội dung "hô hào" nhiều cổ phiếu bất động sản như L14, CEO, DIG...