Liên tiếp kịch trần, loạt cổ phiếu vẫn mắc kẹt ở giá 'trà đá' khiến nhà đầu tư ngỡ ngàng

Gần đây, thị trường chứng khoán ghi nhận hàng loạt cổ phiếu liên tục tăng trần trong nhiều phiên song thị giá vẫn khá thấp, thậm chí chưa bằng một “cốc trà đá”. Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu này còn nằm trong diện hạn chế giao dịch, tức là chỉ được giao dịch vào thứ 6 hàng tuần.

Hiện tượng này khiến nhà đầu tư không khỏi ngạc nhiên và đặt ra nhiều câu hỏi về động lực đằng sau sự bứt phá mạnh mẽ này. 

Điển hình, cổ phiếu SRA của CTCP Sara Việt Nam ghi nhận 5 phiên tăng trần liên tiếp vào các phiên thứ Sáu hàng tuần từ 24/1/2025 đến ngày 28/2/2025. Thị giá qua đó tăng khoảng 55% sau gần 2 tháng, leo lên 3.100 đồng/cp.

Cổ phiếu SRA liên tiếp tăng trần

Trong văn bản giải trình, Sara cho biết những tín hiệu khả quan từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 4/2024 là một yếu tố quan trọng tác động tích cực tới giá cổ phiếu. Theo BCTC quý 4/2024, kết quả kinh doanh của công ty đã có những chuyển biến tích cực, với sự gia tăng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đưa ra “văn mẫu” như các công ty khác là giá cổ phiếu biến động theo cung cầu thị trường, nằm ngoài kiểm soát của Công ty.

Theo BCTC quý 4/2024, SRA ghi nhận doanh thu đạt gần 98 tỷ đồng, gấp 17 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 40 tỷ đồng, cao gấp hơn 24 lần và chỉ thấp hơn mức kỷ lục 43 tỷ đồng của quý 4/2018. Nhờ kết quả khả quan trong quý 4, lợi nhuân sau thuế cả năm 2024 đạt gần 28 tỷ đồng, gấp gần 6 lần năm 2023.

Giải trình về kết quả kinh doanh này, SRA cho biết nguyên nhân do Công ty đã thay đổi chiến lược kinh doanh, theo đó lợi nhuận của doanh nghiệp đi lên.

Trước đó, HNX chuyển cổ phiếu SRA vào diện hạn chế giao dịch từ 30/10/2024 do chậm nộp BCTC bán niên 2024 soát xét, đồng thời cổ phiếu này vẫn bị cảnh báo và kiểm soát.

Tương tự cổ phiếu SRA, mã AMV của CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ cũng nằm trong diện hạn chế giao dịch kể từ 31/10/2024 do chậm nộp BCTC bán niên 2024 đã soát xét.

Bất chấp việc bị hạn chế giao dịch, AMV vẫn ghi nhận 5 phiên tăng trần liên tiếp từ 17/1 đến 26/2/2025. Thị giá AMV nhờ đó tăng gần 43% sau gần 2 tháng, hiện đang dừng ở mức 2.000 đồng/cp, cao nhất trong vòng 4 tháng qua.

Cổ phiếu AMV liên tiếp tăng trần

AMV cũng giải trình tương tự như Sara Việt Nam, nhận định rằng những tín hiệu khả quan từ hoạt động SXKD trong quý 4/2024 là một yếu tố quan trọng tác động tích cực tới giá cổ phiếu. Đồng thời, AMV cũng cho biết diễn biến giá cổ phiếu AMV phản ánh hoàn toàn các yếu tố cung cầu tự nhiên trên thị trường và nằm ngoài sự kiểm soát của công ty. Công ty không có bất kỳ yếu tố nào tác động làm ảnh hưởng trực tiếp tới giá cổ phiếu trên thị trường.

Về tình hình kinh doanh quý 4/2024, doanh thu thuần của AMV đạt gần 223 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 67 tỷ đồng, tương ứng cao gấp 5 lần và gần 17 lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm, AMV ghi nhận doanh thu thuần gần 310 tỷ, tăng 58% so với cùng kỳ, song phần lãi sau thuế chỉ nhỉnh hơn 3 tỷ đồng, sụt giảm 76% so với cùng kỳ. Khoản lợi nhuận này kém xa so với thời hoàng kim giai đoạn 2018-2019 của doanh nghiệp này với những khoản lãi lên tới hơn 200 tỷ đồng mỗi năm.

Một trường hợp khác, cổ phiếu  CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco (mã: VES) từ mức giá "trà đá" hơn 3.000 đồng/cp đã liên tục tăng hết biên độ. Phiên 4/3, thị giá VES tiếp tục "tím lịm" phiên thứ 6 liên tiếp, qua đó leo lên mốc 7.200 đồng/cp, tương đương cao gấp 6 lần sau chưa đầy 3 tháng.

Trong văn bản giải trình mới nhất vào cuối tháng 2/2025, VES cho biết việc giá cổ phiếu tăng trần nhiều phiên liên tục có thể do một số thông tin tích cực được công bố như công ty đã thực hiện xử lý các khoản công nợ tồn đọng và ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1 tỷ đồng trong năm 2024.

Thêm vào đó, báo cáo tài chính 2024 của công ty được đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần sau nhiều năm từ chối đưa ra ý kiến. Ngoài ra, cổ phiếu VES được đưa ra khỏi diện hạn chế giao dịch ngày 18/2/2025, được giao dịch bình thường kể từ ngày 25/2/2025.

Tựu chung lại, dù tăng mạnh trong ngắn hạn, nhưng không ít cổ phiếu penny từng rơi vào tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng", tăng nóng rồi nhanh chóng lao dốc. Nhà đầu tư nên xem xét kỹ các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp thay vì chạy theo hiệu ứng đám đông để tránh rủi ro "đu đỉnh".