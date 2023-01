Liên tục bứt phá nhờ hiệu ứng thoái vốn của Vinachem, một cổ phiếu tăng gấp 3 lần sau một tháng

Trong bối cảnh thị trường giao dịch giằng co thời gian gần đây, cổ phiếu TSB của CTCP Ắc quy Tia sáng (Tibaco) vẫn liên tục tăng nóng nhờ hiệu ứng từ thoái vốn. Cổ phiếu này đã tăng trần 6 phiên liên tiếp lên mức 29.800 đồng/cổ phiếu, cao nhất kể từ khi niêm yết. So với thời điểm cách đây một tháng, TSB đã tăng gấp 3 lần thị giá.



Trong văn bản giải trình về việc cổ phiếu tăng trần liên tiếp, Tibaco cho biết giá cổ phiếu tăng do hiệu ứng của thị trường với thông tin thoái vốn thành công của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tại công ty . Bên cạnh đó, công ty cũng khẳng định không có sự tác động đến giá giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Trước đó, tại phiên đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức ngày 3/1, toàn bộ 3,4 triệu cổ phiếu TSB (51% vốn điều lệ) do Vinachem sở hữu đã được bán cho 2 nhà đầu tư cá nhân với giá bằng mức mở bán là 39.200 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phần bán được gần 135 tỷ đồng. Như vậy, dù tăng mạnh thời gian gần đây nhưng thị giá TSB vẫn còn thấp hơn nhiều so với giá Vinachem thoái vốn.

Đây là đợt thoái vốn nằm trong Đề án tái cơ cấu Vinachem giai đoạn 2017-2020. Theo kế hoạch tái cơ cấu, Vinachem sẽ tiến hành sắp xếp các doanh nghiệp thành viên, trong đó sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Tibaco.

Tibaco tiền thân là nhà máy ắc quy Tam Bạc, được thành lập ngày 2/9/1960 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng. Ngày 26/5/1993, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Ắc quy Tia Sáng. Đến tháng 10/2004, công ty chuyển đổi thành công ty cổ phần thuộc Vinachem.

Hoạt động kinh doanh chính của Tibaco là sản xuất các loại ắc quy chì - axit tích điện khô, ắc quy kín khí miễn bảo dưỡng, kinh doanh các nguyên vật liệu, vật tư thuộc ngành sản xuất ắc quy, xuất nhập khẩu trực tiếp ắc quy các loại, các phụ kiện, nguyên vật liệu, vật tư cho sản xuất ắc quy và thiết bị máy móc phục vụ sản xuất ắc quy.

Giai đoạn 2019-2021, hoạt động kinh doanh Công ty ổn định với doanh thu thuần dao động trong khoảng 160 – 215 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đi ngang, đạt 4,5 – 4,6 tỷ đồng mỗi năm. 9 tháng đầu năm 2022, Tibaco ghi nhận doanh thu đạt hơn 140 tỷ đồng, tăng 8,9% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm 34,7% xuống còn 2,4 tỷ đồng.