Liên tục giảm tốc, kinh tế Trung Quốc sẽ không bao giờ vượt được Mỹ?

Trung Quốc khó có thể sớm vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới như các dự đoán trước đây. Thậm chí, nền kinh tế châu Á có nguy cơ không bao giờ có thể vươn lên vị trí số 1 nếu không giải quyết triệt để những khó khăn gần đây.

Đó là dự báo vừa được Bloomberg Economics đưa ra. Theo đó, phải đến giữa thập kỷ 2040 GDP của Trung Quốc mới có thể cao hơn của Mỹ. Nhưng khoảng cách sẽ rất nhỏ và sau đó Mỹ lại vượt lên.

Đây là sự thụt lùi so với những dự báo trước đây. Trước đại dịch Covid-19, Bloomberg Economics từng dự đoán Trung Quốc sẽ sớm vượt Mỹ vào đầu thập kỷ 2030 và sau đó tiếp tục giữ vững vị trí này.

“Kinh tế Trung Quốc rơi vào con đường tăng trưởng chậm sớm hơn dự tính trước đây của chúng tôi”, Bloomberg Economics cho biết khi công bố báo cáo. “Đà hồi phục hậu Covid đã hụt hơi trong khi khủng hoảng bất động sản ngày càng sâu sắc hơn và niềm tin của người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp bị suy giảm. Tất cả tạo nên rủi ro tiềm năng tăng trưởng sụt giảm đáng kể”.

Hiện các chuyên gia kinh tế dự đoán kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 3,5% trong năm 2030 và đến năm 2050 thì mức tăng trưởng GDP chỉ còn gần 1%. Trước đó, Bloomberg Economics đưa ra con số dự đoán lần lượt là 4,3% và 1,6%.

Năm ngoái, Trung Quốc tăng trưởng 3%, mức thấp nhất trong mấy chục năm trở lại đây do nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và khủng hoảng bất động sản. Đến cuối năm, việc chính sách Zero Covid được dỡ bỏ đã thắp lên hi vọng kinh tế Trung Quốc sẽ hồi phục mạnh mẽ trong năm nay.

Tuy nhiên, cuối cùng thì xuất khẩu lao dốc và thị trường bất động sản nước này vẫn tiếp tục trầm lắng. Các chỉ số của tháng trước cho thấy ngành dịch vụ vẫn ì ạch bởi người tiêu dùng không muốn chi tiêu. Hầu hết các chuyên gia kinh tế dự đoán tốc độ tăng trưởng GDP năm 2024 sẽ ở mức dưới 5%.

Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức mang tính dài hạn hơn. Năm ngoái, dân số nước này lần đầu tiên suy giảm kể từ những năm 1960, làm dấy lên nỗi lo năng suất sụt giảm. Ngoài ra, những chiến dịch siết chặt quản lý nhiều ngành và căng thẳng địa chính trị với phương Tây đã làm hao hụt niềm tin của doanh nghiệp.

Ngược lại, kinh tế Mỹ lại đang ở trong trạng thái tốt hơn so với dự đoán mà rất nhiều chuyên gia kinh tế đưa ra chỉ cách đây vài tháng. Thị trường lao động khỏe mạnh, sức tiêu dùng vững vàng và lạm phát đang dần hạ nhiệt khiến nhiều người tin rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể tránh được kịch bản suy thoái.

Bloomberg Economics ước tính kinh tế Mỹ tăng trưởng 1,7% trong giai đoạn 2022-2023, đến năm 2050 sẽ tăng trưởng 1,5%.

Theo các nhà kinh tế, trước đây niềm lạc quan về kinh tế Trung Quốc xuất phát từ 3 yếu tố: quy mô khổng lồ của nền kinh tế, có nhiều dư địa để phát triển và đuổi kịp các nước phát triển về mặt công nghệ và chính phủ tập trung thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, gần đây sức mạnh của những lợi thế này đã giảm đi đáng kể.

Tham khảo Bloomberg