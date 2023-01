Liên tục "rót tiền" vào TTCK Việt Nam, chuyên gia bật mí chiến lược "bơi" theo dòng vốn ngoại

Khối ngoại tiếp tục gây chú ý trên thị trường ngay những ngày đầu năm 2023, tuần đầu tiên đã mua ròng thêm 1.700 tỷ đồng. Mặc dù phần lớn thanh khoản thị trường vẫn được quyết định bởi dòng tiền nội nhưng không thể phủ nhận tác động từ động thái mua ròng mạnh mẽ của các NĐT nước ngoài.

Tại chương trình Khớp lệnh, ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc phân tích CTCP Chứng khoán Nhất Việt đánh giá bối cảnh hiện tại thị trường đã trở nên ổn định hơn rấy nhiều so với nhiều tháng trở lại đây. Trong một giai đoạn dòng tiền chưa quá mạnh và vĩ mô thay đổi khá nhanh, VN-Index sẽ có nhịp tích luỹ quanh vùng điểm hiện tại để hấp thụ hết nguồn cung, cũng như tạo ra mặt bằng giá mới cho nhịp tăng sắp tới.

Nhìn vào động thái giao dịch của khối ngoại những năm bùng nổ 2020-2021, nhà đầu tư ngoại bán ra mạnh ở vùng đỉnh với giá trị khoảng 70 – 80 nghìn tỷ đồng. Sau đó, thị trường đã dần tạo đỉnh vào thời điểm cuối 2021 và đầu 2022. Hiện, dòng tiền ngoại đang cho thấy dấu hiệu trở lại và mua ròng rất mạnh. Tuy dòng tiền có thời điểm đã chững lại, việc thị trường tiếp tục rung lắc khiến khối ngoại quay trở lại mua ròng mạnh mẽ hơn.

Lý giải về động thái gom mạnh tay cổ phiếu Việt Nam, chuyên gia Nhất Việt cho rằng xu hướng tăng lãi suất đang chậm lại ở thị trường nước ngoài, kèm theo mức lạm phát đi xuống. Từ đây, khoảng trống (Gap) lãi suất ở nước ta với Mỹ duy trì mức độ hấp dẫn.

Thêm nữa, ông Hoàng kỳ vọng tỷ giá và lãi suất có thể tạo đỉnh và sau đó đi ngang thời gian gần sắp tới, dòng tiền từ nước ngoài nhờ đó mạnh mẽ hơn và xu hướng mua ròng sẽ mang tính chất dài hạn hơn.

“Sức hấp dẫn của thị trường với định giá P/E vẫn ở mức thấp là điểm tích cực tác động tới đà mua ròng của khối ngoại. Cộng thêm tốc độ tăng trưởng kinh tế đang duy trì ở mức cao trong khu vực minh chứng cho động thái mua vào ổn định của nhóm này. Nhà đầu tư “bơi” theo dòng vốn ngoại là một ý tưởng không tồi”, vị chuyên gia cho hay.

Làm sao để “bơi” theo dòng vốn ngoại?

Theo ông Nguyễn Minh Hoàng, dòng tiền ngoại thường lựa chọn những cổ phiếu đầu ngành với nền tảng cơ bản tốt. Họ theo đuổi chiến lược tích luỹ, mua ở vùng giá hấp dẫn xét theo định giá. Nếu doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp tăng trưởng cao sẽ càng thích hợp để mua gom và tích luỹ cổ phiếu.

Để có thể theo kịp dòng vốn ngoại, vị chuyên gia Nhất Việt khuyến nghị nhà đầu tư phân bổ nguồn vốn ra 3 hay 5 lần và bám sát theo quá trình biến động của cổ phiếu.

"Khi bối cảnh thị trường thay đổi, chẳng hạn như dòng tiền vào thị trường tỏ ra “hụt hơi”, cổ phiếu NĐT theo dõi bắt đầu điều chỉnh và quay về những vùng hỗ trợ mạnh trên nền giá mới. Đây chính là thời điểm có lợi thế về giá để nhà đầu tư tham gia giải ngân", ông Hoàng nêu rõ.

Với mục tiêu nắm giữ dài hạn, quan trọng NĐT phải mua được ở vùng giá rẻ để biên độ dao động của giá trở nên an toàn. Đồng thời, chúng ta còn tránh được tâm lý FOMO (fear of missing out), tránh việc mua đuổi trong những phiên thị trường “xanh tím”.

Mặt khác, chuyên gia Nhất Việt cũng khuyến nghị nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ đợi. Thời điểm mua có thể không phải 1 hay 2 tuần, mà sau 1-2 tháng, thậm chí 3 tháng, miễn là cổ phiếu điều chỉnh về vùng giá hấp dẫn. Hơn nữa, cần tin tưởng và hiểu giá trị của doanh nghiệp mang lại để nắm giữ lâu dài.