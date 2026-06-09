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Liên tục xuất hiện các thương vụ gom cổ phần Viwaseen

| | Doanh nghiệp

Liên tục xuất hiện các thương vụ gom cổ phần Viwaseen

Trước giao dịch, những doanh nghiệp này chưa sở hữu cổ phiếu VIW.

Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen, mã CK: VIW) vừa thông báo CTCP Đầu tư BNE đăng ký mua 14,2 triệu cổ phiếu VIW , tương đương 24,74% vốn điều lệ theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận từ ngày 10/6 đến 9/7/2026.

Nếu giao dịch thành công, Đầu tư BNE sẽ nắm giữ 24,74% vốn của Viwaseen, trước đó công ty không sở hữu cổ phiếu nào.

Đáng chú ý, Đầu tư BNE mới được thành lập ngày 2/6/2026 với vốn điều lệ 330 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện từ năng lượng tái tạo.

Doanh nghiệp có trụ sở tại tòa VCCI (Hà Nội), trong đó ông Phan Quang Khải giữ vai trò Chủ tịch HĐQT và là cổ đông sáng lập sở hữu 40% vốn Đầu tư BNE. Ông Khải hiện cũng là thành viên HĐQT của Viwaseen.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings cũng đăng ký mua 8,58 triệu cổ phiếu VIW (tương đương gần 15% vốn điều lệ) trong thời gian từ ngày 10/6 đến 9/7/2026 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước giao dịch, doanh nghiệp này chưa sở hữu cổ phiếu VIW. Xuân Cầu Holdings là tổ chức có liên quan đến ông Tô Dũng, hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT tại cả Viwaseen và Xuân Cầu Holdings. Mục đích thực hiện giao dịch được doanh nghiệp cho biết là nhằm nắm giữ cổ phần.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 28/5, CTCP An Quý Hưng Holding, tổ chức liên quan đến ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch HĐQT Vinaconex (mã: VCG) và là Uỷ viên HĐQT tại Viwaseen đã mua vào hơn 13,3 triệu cổ phiếu VIW, tương đương 23% vốn, thông qua giao dịch thỏa thuận. Lượng cổ phiếu này trùng với số cổ phần mà Vinaconex đăng ký bán ra trước đó.

Trên thị trường, cổ phiếu VIW vẫn thuộc diện cảnh báo trên UPCoM do báo cáo tài chính nhiều năm liên tiếp bị đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ. Hiện, cổ phiếu VIW đang giao dịch quanh mốc 24.900 đồng/cp.

Xuân Cầu Holdings đăng ký mua 24% cổ phần Viwaseen cùng thời điểm Vinaconex muốn bán

Yên Chi

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