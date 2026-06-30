Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Link xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy 0h ngày 1/7, vòng 1/16 World Cup 2026

| | Lifestyle

Link xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy 0h ngày 1/7, vòng 1/16 World Cup 2026

Cập nhật link xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy: Kênh phát sóng, giờ bóng lăn, thông tin trận đấu và cách xem online tại World Cup 2026.

Trận Bờ Biển Ngà vs Na Uy diễn ra lúc 0h ngày 1/7 (giờ Việt Nam), thuộc vòng 32 đội (vòng 1/16) World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Bờ Biển Ngà vs Na Uy nhanh nhất.

Thông tin nhanh trận Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Thời gian: 0h ngày 1/7.

Sân: AT&T, Arlington, Texas, Mỹ.

Giải đấu: Vòng 32 đội (vòng 1/16) World Cup 2026.

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV10.

Xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy trên kênh nào?

Trận Bờ Biển Ngà vs Na Uy được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6 lúc 0h ngày 1/7. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Link xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy 0h ngày 1/7, vòng 1/16 World Cup 2026- Ảnh 1.

Na Uy ghi 8 bàn sau vòng bảng, là một trong những đội có hiệu quả tấn công tốt nhất. (Ảnh: AP)

Link xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy hôm nay

Link xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV10 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Thông tin trận Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà bỏ ngỏ khả năng sử dụng Wilfried Singo. Trung vệ của Galatasaray gặp vấn đề gân kheo ở trận gặp Đức và vắng mặt trước Curacao. Evan Ndicka cũng chưa đạt thể trạng tốt nhất. Vì vậy, Ousmane Diomande, Kossounou và Agbadou là các phương án quan trọng cho hàng thủ.

Elye Wahi đã trở lại danh sách thi đấu nhưng khó lấy suất đá chính ngay. Fae nhiều khả năng vẫn tin vào Pépé, Amad Diallo và Yan Diomande, nhóm cầu thủ đang tạo tốc độ và chất lượng xử lý tốt nhất.

Na Uy có dấu hỏi ở Julian Ryerson. Nếu hậu vệ này chưa sẵn sàng, Fredrik Aursnes có thể được kéo xuống đá phải. Haaland, Odegaard, Sorloth, Nusa, Berge nhiều khả năng trở lại đội hình chính sau khi được giữ sức trước Pháp.

Các mô hình dự đoán kết quả của siêu máy tính nhận định Na Uy có cơ hội thắng cao hơn Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, chênh lệch giữa 2 đội không lớn. Đây sẽ là trận đấu khó lường, phụ thuộc vào khả năng tỏa sáng của các ngôi sao tấn công đôi bên.

Theo Khánh Ly/ VTC News

vtcnews.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có địa điểm ngắm trọn kỳ quan thế giới từ trên cao: Sở hữu công trình lập 2 kỷ lục Guinness, Sun Group đầu tư 6.000 tỷ đồng

Việt Nam có địa điểm ngắm trọn kỳ quan thế giới từ trên cao: Sở hữu công trình lập 2 kỷ lục Guinness, Sun Group đầu tư 6.000 tỷ đồng Nổi bật

Nóng: GS25 thông báo tạm ngừng hoạt động 1 cửa hàng, chuyện gì đây?

Nóng: GS25 thông báo tạm ngừng hoạt động 1 cửa hàng, chuyện gì đây? Nổi bật

Lộ thiệp cưới của Taylor Swift và "chồng nghèo": Chi tiết có 1-0-2 chưa từng thấy, dàn khách mời phải ký thoả thuận bảo mật

Lộ thiệp cưới của Taylor Swift và "chồng nghèo": Chi tiết có 1-0-2 chưa từng thấy, dàn khách mời phải ký thoả thuận bảo mật

21:53 , 30/06/2026
Quán lẩu gà hot nhất Trung Quốc, đến nỗi từng phải van xin khách đừng tới nay cầu được ước thấy, chẳng còn ai tới nữa

Quán lẩu gà hot nhất Trung Quốc, đến nỗi từng phải van xin khách đừng tới nay cầu được ước thấy, chẳng còn ai tới nữa

21:30 , 30/06/2026
Hé lộ gu thẩm mỹ trong căn hộ sang trọng của Dương Thái Ngọc - phú bà Cbiz được mệnh danh là "bản sao Lưu Diệc Phi"

Hé lộ gu thẩm mỹ trong căn hộ sang trọng của Dương Thái Ngọc - phú bà Cbiz được mệnh danh là "bản sao Lưu Diệc Phi"

21:03 , 30/06/2026
Từ "hiện tượng" sân Hàng Đẫy, Á hậu Trần Thu Hiền trở thành bóng hồng của tuyển Croatia tại World Cup 2026

Từ "hiện tượng" sân Hàng Đẫy, Á hậu Trần Thu Hiền trở thành bóng hồng của tuyển Croatia tại World Cup 2026

20:47 , 30/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên