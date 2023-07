Little Wallet cùng VIB thúc đẩy phát triển năng lực tài chính cho trẻ em Việt

95% phụ huynh Việt Nam cho rằng việc dạy con về tiền bạc rất quan trọng nhưng chỉ có 20% trong số họ thường xuyên làm điều này do thiếu thời gian và các nguồn lực [1]. Có thể thấy giáo dục tài chính cho trẻ em là một chủ đề nóng và là ưu tiên hàng đầu của các bậc phụ huynh Việt Nam trong thời đại số, khi mà thanh toán điện tử đang dần thay thế tiền mặt. Tuy nhiên trên thực tế giáo dục tài chính lại không nằm trong chương trình giáo dục của hệ thống giáo dục phổ thông tại Việt Nam.



Little Wallet - công ty khởi nghiệp tiên phong tại Đông Nam Á với mô hình ngân hàng gia đình - đã ra đời để giúp phụ huynh dạy con cách xây dựng thói quen tốt về tiền bạc từ việc kiếm tiền, chi tiêu, lập ngân sách và tiết kiệm.

Little Wallet làm được điều này nhờ kết hợp giữa công nghệ giáo dục - cung cấp chương trình học lý thuyết và thực hành thông qua công nghệ tài chính. Chương trình Giáo dục tài chính của Little Wallet, được xây dựng bởi một đội ngũ chuyên gia tài chính quốc tế như Thạc sĩ kinh doanh Harvard, chuyên gia ngân hàng toàn cầu, các CEO và giáo sư đại học, tuân theo tiêu chuẩn Quốc gia Mỹ về Kiến thức Tài chính và được điều chỉnh để phù hợp với hệ thống tài chính Việt Nam.

Với việc gia nhập thị trường Việt Nam, Little Wallet đã kết hợp với một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu - Ngân hàng Quốc Tế (VIB) - cũng hướng đến phân khúc gia đình với sự ra đời của thẻ tín dụng Family Link - Trả góp 0% chi tiêu lĩnh vực giáo dục cho con cùng nhiều ưu đãi cho chi tiêu gắn kết gia đình - nhằm nâng cao trải nghiệm tài chính cho gia đình Việt Nam.

Chia sẻ về hợp tác này, bà Tường Nguyễn – Giám đốc Trung tâm Chiến lược Vận hành thẻ VIB cho biết: "Là ngân hàng hàng đầu về cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng bằng những sản phẩm dịch vụ độc đáo, có hàm lượng công nghệ cao với lợi ích vượt trội cho từng nhóm nhu cầu cụ thể của người dùng, việc VIB đồng hành với Little Wallet là một phần của chiến lược tối ưu hóa hành trình trải nghiệm khách hàng của ngân hàng. Thông qua thỏa thuận hợp tác, chúng tôi cùng hướng tới mục tiêu chung là nâng cao năng lực tài chính cho thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam và tối ưu trải nghiệm tài chính cho mọi gia đình Việt Nam trong thời đại số 4.0 và xa hơn nữa."

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, cho biết: "Visa luôn đề cao giáo dục về quản lý tài chính, đồng thời với các hoạt động hỗ trợ công ty công nghệ tài chính trên toàn cầu. Cụ thể, tại Việt Nam, chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính của chúng tôi đã bắt đầu một thập kỷ trước, đồng hành của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (CCVSA) và gần đây là hợp tác cùng Little Wallet trong khuôn khổ Chương trình Visa Fintech Fast Track. Theo đó, Visa đã kết nối hợp tác giữa Little Wallet và VIB, đáp ứng đúng lúc nhu cầu tư vấn tài chính đáng tin cậy cho giới trẻ khi họ rất quan tâm đến việc xây dựng tài sản cá nhân. Trong bối cảnh đó, Nghiên cứu của Visa về Thái độ Thanh toán của Người tiêu dùng 2022[2] cũng cho thấy người dùng đang dần có xu hướng tiết kiệm nhiều hơn cho tương lai và quản lý chi tiêu chặt chẽ hơn. Cụ thể, 80% người tiêu dùng nói rằng họ đang tiết kiệm nhiều hơn và 95% người tiêu dùng lập ngân sách và theo dõi chi tiêu trong gia đình".

Với sự hợp tác này, Little Wallet và VIB sẵn sàng ra mắt ứng dụng tài chính toàn diện nhất, giúp các gia đình Việt Nam nuôi dạy con cái trở nên thông minh về tài chính. Đây là một bước cần thiết trong hành trình đột phá giáo dục tài chính, đảm bảo thế hệ trẻ được chuẩn bị tốt cho tương lai của bản thân và đất nước!

Little Wallet là dự án khởi nghiệp được hậu thuẫn bởi công ty đầu tư Tikaani Partners tại Mỹ, do Rahul Sharma - chuyên gia công nghệ ngân hàng với hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc tại DBS và Deutsche Bank, và Phoebe Trần - giám đốc thương mại với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc tại Facebook và Google - cùng sáng lập. Tìm hiểu thêm thông tin về Little Wallet tại đây: https://www.littlewallet.co/vn.

[1] Số liệu được trích dẫn từ báo cáo khảo sát phụ huynh thực hiện bởi Little Wallet vào tháng 5, 2023

[2] Nghiên cứu của Visa về Thái độ thanh toán của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 thực hiện bởi CLEAR từ tháng 9-10/2022, khảo sát 6.550 người ở Singapore, Philippines, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Campuchia. Tại Việt Nam, khảo sát được tiến hành thông qua các cuộc phỏng vấn trực tuyến 1.000 người tiêu dùng trên cả nước đang làm việc bán thời gian, toàn thời gian với sự tổng hợp nhân khẩu học kết hợp tiêu biểu các độ tuổi và giới tính.