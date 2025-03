Live Concert "Sketch a Rose": Đêm nhạc rực cháy giữa cơn mưa Sài Gòn

Sketch A Rose vẫn luôn giữ vững tôn chỉ thiêng liêng, điều cốt lõi của "bông hồng" này, chính là hãy để thứ nghệ thuật do chính những người con Việt Nam làm ra được tỏa sáng nơi thánh đường nghệ thuật thế giới. Vậy nên xuyên suốt chuyến hành trình dài từ Singapore đến Úc và về lại quê nhà, toàn bộ nhân lực, hàng tấn kiện thiết bị sân khấu đều được vận chuyển từ Việt Nam. Ngay cả Hà Anh Tuấn cũng nhiều lần nói rằng, ước mơ ấy sẽ khó khăn hơn nhiều lắm nếu thiếu đi sự đồng hành của hãng bay Singapore Airlines và Hồng Ngọc Hà Travel.

Giá trị từ âm hưởng giao thoa giữa các thế hệ

Sketch A Rose đã có phần mở màn đặc biệt cùng liên khúc bài hát bất hủ về Sài Gòn là Đêm Thành Phố Đầy Sao và Tôi Vẫn Đợi Em Ở Nơi Hẹn Cũ. Tiếp nối cảm xúc hoài niệm về Sài Gòn, âm hưởng giao thoa giữa các thế hệ là một trong những giá trị tinh thần đặc biệt mà đêm nhạc đôi đã mang đến cho khán giả. Lam Trường - anh cả của làng nhạc Việt và Quang Hùng MasterD - đại diện cho thế hệ trẻ thời đại mới đã cùng Hà Anh Tuấn tạo nên những màn kết hợp đầy bất ngờ.

Hà Anh Tuấn và "anh hai" Lam Trường đã mang đến một màn song ca vô cùng đặc biệt với ca khúc Tình Thôi Xót Xa. Chứng kiến tình cảm nồng nhiệt mà khán giả dành cho Lam Trường, Hà Anh Tuấn xúc động chia sẻ: "Thấy người anh Lam Trường là thấy cả quãng đời sống và yêu âm nhạc. Âm nhạc chưa bao giờ dừng lại, âm nhạc truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và đó là cách chúng tôi yêu quý nhau. Và thế hệ này đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều, chúng ta phải cố gắng đứng thật lâu trên sân khấu, để dẫu có khi thật lâu không xuất hiện, và rồi trở lại, mọi người vẫn thấy ta như người thân của mình."

Rồi khi những ca khúc 999 Đoá Hồng, Tiễn Bạn Lên Đường, Mưa Phi Trường được trình diễn, 20.000 khán giả ở hai đêm diễn như vỡ òa khi giọng ca thuộc hai thế hệ hòa quyện trong những hoài niệm ngọt ngào.

Nối tiếp đó là khoảnh khắc Quang Hùng MasterD cất lên những câu hát trong Tình Đầu Quá Chén trên nền nhạc giao hưởng cùng sự hòa giọng của Hà Anh Tuấn đã mang đến một phiên bản đầy cảm xúc, như một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em cùng Xuân Thì tiếp nối, khiến những trái tim từng rung động vì những ca khúc ấy một lần nữa lặng đi trong miền ký ức cũ.

Yiruma và Hà Anh Tuấn: Sự kết hợp của hai tâm hồn đồng điệu

Huyền thoại dương cầm Yiruma là nhân tố đặc biệt trong live concert Sketch A Rose In Saigon, biến dự án này thành một tác phẩm nghệ thuật duy mỹ, kết nối những tâm hồn yêu âm nhạc tử tế.

Khi Kiss The Rain vang lên với phần hát lời Việt mượt mà của Hà Anh Tuấn, khán phòng lặng im, đắm chìm trong giai điệu quen thuộc nhưng đầy mới mẻ. Tiếp nối là những bản tình ca bất hủ như River Flows In You, May Be, I, Reminiscent. Sự kết hợp với Yiruma giúp Sketch A Rose của Hà Anh Tuấn nâng tầm chuẩn mực concert, mang đến trải nghiệm âm nhạc đẳng cấp quốc tế cho khán giả Việt.

Không dừng lại ở đó, Yiruma và Hà Anh Tuấn tiếp tục đưa khán giả đến với Dear, Memory – ca khúc đặc biệt mà Yiruma đã sáng tác riêng cho Hà Anh Tuấn - điều hiếm có trong sự nghiệp của nghệ sĩ này. Chia sẻ về người bạn mới Hà Anh Tuấn, Yiruma không ngần ngại khẳng định rằng: "Thật vinh dự khi được hợp tác cùng một trong những nghệ sĩ xuất sắc nhất Việt Nam – Hà Anh Tuấn. Anh ấy thường gọi tôi bằng cái tên thân mật là anh "Ru-ma", cũng chính là cách mà những người bạn thân thiết vẫn hay gọi tôi."

Sự thành công của Sketch A Rose In Sai Gon không thể thiếu những người bạn kề vai sát cánh. Hai đơn vị AdSponsor và ELLE Vietnam đã đồng hành cùng Sketch A Rose để lan tỏa những giá trị đẹp đẽ từ Hà Anh Tuấn, từ Sketch A Rose đến gần hơn với khán giả, góp phần đưa ra một hình dung tường tận hơn về dự án, cũng như những thông điệp từ hai đêm diễn.

Đồng hành cùng hai đêm nhạc diệu kỳ này và ở cả những chặng đường trước đó của Sketch A Rose không ai khác chính là tri kỷ Menard - thương hiệu mỹ phẩm & Spa cao cấp đến từ Nhật Bản. Gọi là tri kỷ bởi Menard và Hà Anh Tuấn đều có chung định hướng về đích đến cuối cùng: Sự tận hiến vì cái đẹp.

Sau cùng là lời cảm ơn dành cho khán giả từ Hà Anh Tuấn: "Cảm ơn khán giả đã luôn luôn ở đó, trong những giấc mơ lớn nhất của âm nhạc Tuấn".

Tổ chức & Sản xuất: Viet Vision & Storii

Đối tác đồng hành: The Global City | Menard Việt Nam

Đối tác du lịch: Hồng Ngọc Hà Travel

Đối tác vận chuyển: Singapore Airlines

Đối tác truyền thông: AdSponsor | ELLE Vietnam