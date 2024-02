Lộ diện 3 doanh nghiệp "hợp lực" làm dự án khu đô thị nghỉ dưỡng ven biển 5.200 tỷ đồng tại Bình Định

Mới đây, CTCP An Quang Holdings đã công bố một báo cáo liên quan tới Dự án An Quang tại Bình Định. Theo đó, tháng 3/2023, UBND tỉnh Bình Định đã ra quyết định số 724/QĐ-UBND công nhận Công ty Cổ phần An Quang Holdings là doanh nghiệp thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch An Quang.