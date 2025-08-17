Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện "cá voi lai cá mập" 26 triệu tuổi ở Úc

17-08-2025 - 12:50 PM | Sống

Một phiên bản quái thú của cá voi đã được khai quật ở bang Victoria Úc, là một loài săn mồi nhanh nhẹn với bộ răng sắc nhọn.

Theo SciTech Daily, một loài động vật có vú mới vừa được xác định từ một hóa thạch được khai quật bên bờ biển vùng Wadawurrung, ban Victoria - Mỹ. Nó được xác định là một con cá voi cổ đại và thuộc một loài chưa từng được biết đến trên thế giới.

Loài mới được đặt tên là Janjucetus dullardi và có biệt danh "cá voi cá mập", trông giống như sinh vật lai tạp từ 2 loài này.

Lộ diện "cá voi lai cá mập" 26 triệu tuổi ở Úc- Ảnh 1.

Loài "cá voi cá mập" cổ đại vừa được khai quật ở Úc - Ảnh đồ họa: Ruairidh Duncan

Biệt danh "cá mập - cá voi" xuất phát từ ngoại hình đáng sợ của con cá voi cổ đại cũng như cách mà nó tung hoành trong đại dương 25-26 triệu năm trước.

Theo nhóm nghiên cứu từ Bảo tàng Victoria (Úc), cá voi Janjucetus dullardi sở hữu đôi mắt to, mõm ngắn, một hàm răng sắc nhọn nguy hiểm. Nó khá nhỏ, dài chỉ 3 m, nhưng chính yếu tố này đem lại thuận lợi cho việc săn mồi.

Các đặc điểm này cho thấy nó từng là một mối đe dọa lớn đối với các sinh vật cư ngụ tại vùng biển nông ấm áp ở khu vực Victoria cổ đại.

Mặt dù sở hữu hình dạng đáng sợ, nhưng con cá voi quái thú này lại là một trong những họ hàng xa xưa nhất của cá voi tấm sừng, một loài ăn lọc khổng lồ và hiền lành ngày nay.

Viết trên tạp chí khoa học Zoological Journal of the Linnean Society, các tác giả cho hay mẫu vật được khai quật ở Úc là một con cá voi "vị thành niên", chỉ dài hơn 2 m. Chiều dài khoảng 3 m nói trên mà các nhà khoa học đưa ra là chiều dài ước tính của những con trưởng thành thuộc loài này.

Kết quả quét microCT tiên tiến cũng tiết lộ các cấu trúc tinh tế bên trong xương tai của con cá voi, cho thấy nó có khả năng định hướng dưới đại dương rất tốt, ủng hộ thêm lập luận nó là một kẻ săn mồi nguy hiểm.

"Hóa thạch này mở ra một cánh cửa về cách cá voi cổ đại phát triển và thay đổi, cũng như quá trình tiến hóa định hình cơ thể chúng khi chúng thích nghi với cuộc sống dưới biển" - TS Enrich Fitzgerald từ Viện Nghiên cứu Bảo tàng Victoria, tác giả chính, cho biết.

Vùng biển mà sinh vật này từng cư ngụ cũng là cái nôi của một số loài cá voi kỳ lạ nhất trong lịch sử.

Theo Anh Thư

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hôm nay bắt đầu lọc ảo xét tuyển đại học 2025 với hơn 7,6 triệu nguyện vọng

Hôm nay bắt đầu lọc ảo xét tuyển đại học 2025 với hơn 7,6 triệu nguyện vọng Nổi bật

Hướng dẫn đổi thẻ Căn cước miễn phí trên VNeID do thay đổi địa giới hành chính

Hướng dẫn đổi thẻ Căn cước miễn phí trên VNeID do thay đổi địa giới hành chính Nổi bật

3 dấu hiệu điển hình của đàn ông có EQ thấp, ai cũng muốn né xa

3 dấu hiệu điển hình của đàn ông có EQ thấp, ai cũng muốn né xa

12:43 , 17/08/2025
Trong một gia đình, đứa con nào có tính cách như này thì cuộc sống thường suôn sẻ, hạnh phúc hơn!

Trong một gia đình, đứa con nào có tính cách như này thì cuộc sống thường suôn sẻ, hạnh phúc hơn!

12:12 , 17/08/2025
5 lời truyền miệng sai bét về thực phẩm mà nhiều người vẫn tin là thật

5 lời truyền miệng sai bét về thực phẩm mà nhiều người vẫn tin là thật

11:16 , 17/08/2025
Cho em họ mượn đất đổi lấy 200kg gạo mỗi năm, 20 năm sau người đàn ông sững sờ phát hiện sổ đỏ đã đổi chủ

Cho em họ mượn đất đổi lấy 200kg gạo mỗi năm, 20 năm sau người đàn ông sững sờ phát hiện sổ đỏ đã đổi chủ

10:32 , 17/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên