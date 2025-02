Lộ diện địa phương đầu tiên và duy nhất thu hút được gần 1,4 tỷ USD vốn FDI ngay trong tháng đầu tiên của năm 2025

Cụ thể, trong tháng đầu tiên của năm 2025, có 282 dự án đầu tư mới (giảm 6,6% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký mới đạt gần 1,29 tỷ USD (giảm 43,6% so với cùng kỳ). Có 137 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 4,6% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt gần 2,73 tỷ USD (gấp gần 6,1 lần cùng kỳ).

Về góp vốn, mua cổ phần, báo cáo cho hay, có 260 giao dịch GVMCP của nhà đầu tư FDI (giảm 12,2% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt gần 322,9 triệu USD (tăng 70,4% so với cùng kỳ).

Xét theo lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 3,09 tỷ USD, chiếm gần 71,3% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 99,1% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 1,09 tỷ USD, chiếm 23,5% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 6,4% so với cùng kỳ.

Tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ; cấp nước và xử lý chất thải với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt 98,8 triệu USD và 73,8 triệu USD. Còn lại là các ngành khác.

Xét về số lượng dự án, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành dẫn đầu về số dự án mới và (chiếm 42,2%) và số lượt dự án điều chỉnh vốn (chiếm 63,5%). Ngành bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số giao dịch GVMCP (chiếm 39,6%).

Xét theo địa bàn nhận đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 39 tỉnh, thành phố trên cả nước trong tháng 1/2025. Trong đó, Bắc Ninh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng hơn 1,39 tỷ USD, chiếm 32,2% tổng vốn đầu tư cả nước, gấp gần 6,1 lần cùng kỳ.

Đồng Nai đứng thứ hai với gần 959 triệu USD, chiếm 22,1% tổng vốn đầu tư đăng ký, gấp hơn 3,4 lần cùng kỳ. Hà Nội đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 716,4 triệu USD, chiếm 16,8% tổng vốn đầu tư cả nước, tăng 1,9% so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng; Bình Dương;…

Nếu xét về số dự án, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (chiếm 35,5%), số lượt dự án điều chỉnh vốn (chiếm 19%) và GVMCP (chiếm 64,2%).

Cục Đầu tư nước ngoài đánh giá, các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút FDI (cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư,…) thu hút phần lớn lượng vốn đầu tư của cả nước như Bắc Ninh, Đồng Nai, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương.

Trong đó, riêng 10 địa phương dẫn đầu đã chiếm 81,2% số dự án mới và 90,8% số vốn đầu tư của cả nước trong tháng 1/2025.

Tính lũy kế đến hết tháng 1/2025, cả nước có 42.272 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 505,4 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt hơn 324 tỷ USD, bằng 64,1% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Trong đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với hơn 310,4 tỷ USD (chiếm 61,4% tổng vốn đầu tư). Tiếp theo là các ngành kinh doanh bất động sản với gần 74 tỷ USD (chiếm 14,6% tổng vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện với hơn 41,9 tỷ USD (chiếm 8,3% tổng vốn đầu tư).

Theo địa bàn đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài cho hay, đầu tư nước ngoài đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó TP Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu trong thu hút FDI với gần 59 tỷ USD (chiếm 11,7% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Hà Nội với hơn 43 tỷ USD (chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư); Bình Dương với gần 42,6 tỷ USD (chiếm 8,4% tổng vốn đầu tư).