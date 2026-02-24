Lộ diện địa phương sẽ có mạng 6G đầu tiên tại Việt Nam

Không chỉ dừng lại ở việc tăng tốc độ phủ sóng 5G, Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào một cuộc đua mới khi chính thức lên kế hoạch nghiên cứu và thử nghiệm mạng di động thế hệ thứ sáu (6G) ngay trong năm nay. Đây là một phần quan trọng trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị vừa được Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố công bố. Bước đi chiến lược này không chỉ củng cố vị thế đầu tàu kinh tế mà còn biến thành phố trở thành địa phương tiên phong dẫn dắt kỷ nguyên kết nối tốc độ siêu cao tại Việt Nam.

Trước khi tiến tới 6G, thành phố đang tập trung hoàn thiện hạ tầng số hiện tại với mục tiêu bảo đảm phủ sóng 5G đạt 95% dân số. Đặc biệt, tỷ lệ này sẽ là 100% tại các khu vực trọng điểm như khu đô thị lớn, khu khoa học công nghệ, khu công nghiệp, cảng biển và trung tâm logistics.

Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ tính đến cuối năm 2025, độ phủ 4G trên cả nước đã đạt mức lý tưởng trên 99,8%, trong khi 5G cũng đã vươn tới hơn 91% dân số. Việc triển khai thí điểm 6G ở một số khu vực phù hợp trong năm nay được xem là bước chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai, đón đầu xu hướng công nghệ toàn cầu.

Dù các tiêu chuẩn kỹ thuật chính thức của 6G trên thế giới vẫn chưa được ban hành, công nghệ này đã được giới chuyên gia kỳ vọng sẽ mang lại một cuộc cách mạng thực sự với tốc độ truyền tải dữ liệu vượt trội, độ trễ cực thấp và khả năng tích hợp trực tiếp với công nghệ vệ tinh.

Mạng thế hệ mới sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ phục vụ nhu cầu truy cập Internet thông thường của con người để trở thành nền tảng lõi hỗ trợ các siêu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), hệ thống trung tâm dữ liệu khổng lồ và kết nối những khu vực địa hình hiểm trở. Các nghiên cứu quốc tế cũng chỉ ra rằng 6G sẽ sử dụng năng lượng hiệu quả hơn nhiều so với 5G, giúp giảm thiểu đáng kể tác động của hạ tầng viễn thông đến môi trường.

Để đồng bộ với sự phát triển của hạ tầng viễn thông, thành phố cũng đang ráo riết nâng cấp an ninh mạng thông qua việc thành lập Trung tâm Giám sát An ninh mạng nhằm ứng phó kịp thời với các rủi ro trên không gian số. Kèm theo đó là hàng loạt cơ chế đột phá như triển khai quỹ đầu tư mạo hiểm, áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các công nghệ mới và đề xuất cơ chế mua sắm công đặc thù cho lĩnh vực công nghệ.

Chính quyền thành phố cũng cam kết sẽ đặt hàng ít nhất ba bài toán lớn liên quan đến giao thông, y tế, giáo dục để các doanh nghiệp và viện nghiên cứu cùng tham gia giải quyết. Với tất cả những nỗ lực này, mục tiêu đưa quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GRDP, 80% người dân có tài khoản định danh điện tử và 80% giao dịch hành chính "không tiếp xúc" trong năm nay.