Lộ diện Micc Group - đại lý F1 phân phối dự án Vinhomes Wonder City

Đây cũng là thời điểm Micc Group khẳng định vai trò là người đồng hành uy tín, cánh tay nối dài của Vinhomes đưa dự án đến với người mua cuối.

Bất động sản Đan Phượng đang sôi động lên từng ngày

Đan Phượng đang trải qua một cuộc "lột xác" ấn tượng với sự phát triển vượt bậc của hạ tầng giao thông trước khi lên quận. Theo đó, Quốc lộ 32 – trục đường huyết mạch nối Đan Phượng với trung tâm Hà Nội – đã được nâng cấp và mở rộng, trong khi Đại lộ Tây Thăng Long với mặt cắt ngang 60m đang dần hoàn thiện, tạo điều kiện kết nối thuận tiện tới các khu vực như Bắc Từ Liêm, Hoài Đức và Đông Anh. Các dự án đường Vành đai 3.5, Vành đai 4, cùng cầu Thượng Cát trong kế hoạch triển khai, hứa hẹn sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Đan Phượng vào nội đô, chỉ còn khoảng 20-30 phút.

Không chỉ dừng lại ở giao thông, Đan Phượng còn được định hướng trở thành quận vào năm 2025 theo quy hoạch chung của Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy khu vực này sẽ sớm chuyển mình từ một huyện ngoại thành thành một trung tâm đô thị mới, kéo theo tiềm năng tăng giá bất động sản bền vững. Thực tế, giá đất tại các xã như Tân Hội, Liên Trung, Hồng Hà đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong 2-3 năm qua, có những khu vực tăng gấp 2-3 lần trong vòng 2 năm qua.

Giữa bối cảnh hạ tầng phát triển mạnh mẽ, sự ra mắt của dự án Vinhomes Đan Phượng do Vinhomes phát triển đã thực sự làm sôi động thị trường bất động sản tại đây. Với quy mô lên tới 133 ha, tọa lạc tại hai xã Tân Hội và Liên Trung, dự án không chỉ mang đến hơn 2.356 căn nhà ở thấp tầng gồm biệt thự, liền kề, shophouse mà còn bổ sung hàng nghìn căn chung cư cao cấp, đáp ứng nhu cầu sống cao cấp khi Đan Phượng vươn mình trở mình thành quận mới.

Bùng nổ với dự án đến từ "ông lớn" Vinhomes

Tọa lạc tại huyện Đan Phượng, dự án nắm giữ vị thế chiến lược trên trục Đại lộ Tây Thăng Long, Vinhomes Wonder City nằm trong vùng không gian liên kết của các tuyến đường Vành đai 3.5 và Vành đai 4 trọng điểm, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống tiện ích đa dạng và mở ra cánh cửa kết nối trực tiếp với trung tâm thành phố và các vùng lân cận.

Ảnh phối cảnh Vinhomes Wonder City – Dự án thấp tầng lớn bậc nhất phía Tây Hà Nội

Cư dân tại đây chỉ mất khoảng 10 phút để đến các cơ quan hành chính, trường học; tuyến Quốc lộ 32 cũng mở ra lộ trình nhanh chóng đến các quận trung tâm Cầu Giấy, Thanh Xuân,... Dự án cũng được "bảo chứng" bởi bộ tứ cây cầu Hồng Hà, Thượng Cát, Thăng Long và Nhật Tân, giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến sân bay Nội Bài chỉ còn 20 phút và mở ra cơ hội giao thương thuận lợi với các trung tâm công nghiệp phía Bắc.

Với quy mô 133,4 ha, Vinhomes Wonder City được quy hoạch đồng bộ. Điểm nhấn đặc biệt của Vinhomes Wonder City là công viên trung tâm và quảng trường sự kiện rộng 18 ha, tổ hợp bể bơi 7.000 m2 cùng 4 đại công viên với tổng diện tích cây xanh và hồ nước lên đến 25 ha. Hệ thống tiện ích nội khu được đầu tư bài bản, bao gồm trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và khu thể thao phức hợp với các sân thi đấu tiêu chuẩn Olympic.

Là dự án cuối cùng tại vùng phía Tây Thủ Đô, Vinhomes Wonder City hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng sống thượng lưu mới, một sản phẩm bùng nổ sau sức nén 5 năm của thị trường bất động sản phía Bắc.

Micc Group kết nối cơ hội an cư, đầu tư hấp dẫn tại Vinhomes Wonder City

Sự xuất hiện của Vinhomes Đan Phượng đã kéo theo một làn sóng mua ở và đầu tư mạnh mẽ tại thị trường bất động sản phía Tây. Giới đầu tư sành sỏi cho rằng với uy tín của Vingroup và kinh nghiệm từ các dự án trước như Vinhomes Riverside hay Vinhomes Green Bay từng ghi nhận mức tăng giá 30-50% sau khi dự án hoàn thành và tăng gấp 3-4 lần sau 5 năm thì Vinhomes Đan Phượng không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn. Hiện giá đất xung quanh khu vực dự án đã có dấu hiệu tăng giá, với đất thổ cư tại trục đường 422 đã chạm ngưỡng 300 triệu/m2, tăng gấp 3 lần trong vòng 3 năm qua.

Với nhu cầu mua Vinhomes Wonder City đang sôi sục, Micc Group đã chính thức trở thành đại lý F1 phân phối dự án. Hiện MICC Group đã khai trương văn phòng làm việc khang trang, hiện đại tại A5-22 Cổng Chung, Tân Hội, Đan Phượng, nâng tổng số văn phòng trong hệ thống lên con số 14. Song song với đó, hàng trăm chuyên viên kinh doanh xuất sắc của MICC Group đang thường trực 24/7, sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn cơ hội an cư và đầu tư sinh lời bền vững cùng Vinhomes Wonder City Đan Phượng.

"Việc khai trương văn phòng làm việc tại Vinhomes Wonder City là bước đi chiến lược của MICC Group, khẳng định vai trò là đối tác phân phối F1 uy tín của chủ đầu tư", bà Nguyễn Thùy Dung - Chủ tịch HĐQT MICC Group chia sẻ.

Vinhomes Wonder City khởi đầu làn sóng mua ở và đầu tư mạnh mẽ tại thị trường phía Tây.

Được biết, Micc Group đã ghi dấu tên tuổi trên thị trường phân phối bất động sản cao cấp của chủ đầu tư Vinhomes, với hàng loạt những giải thưởng và thành tích dẫn đầu về doanh số bán hàng tại các dự án lớn: Vinhomes Global Gate; Vinhomes Royal Island; Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3; Vinhomes Smart City; Vinhomes Star City.

Đằng sau thành công của Micc Group là gần 700 chuyên viên kinh doanh chuyên nghiệp "Luôn kiên định mục tiêu, sẵn sàng đổi mới phương thức mang lại sự hài lòng, cùng những bất động sản có giá trị tới quý đối tác, quý khách hàng." Chính sự tận tâm và chuyên nghiệp này đã giúp Micc Group nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ các chủ đầu tư lớn và khách hàng.

