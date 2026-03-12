Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện người vừa mua 30kg vàng của tỉnh Hà Tĩnh

12-03-2026 - 17:32 PM | Thị trường

Một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại Nghệ An vừa trúng quyền mua 30kg vàng thông qua hình thức bốc thăm do Sở Tài chính Hà Tĩnh tổ chức.

Sáng 12/3, Sở Tài chính Hà Tĩnh tổ chức bốc thăm quyền mua gần 30kg vàng là tang vật từ các vụ vận chuyển vàng trái phép qua biên giới.

Trước đó, Sở Tài chính Hà Tĩnh đã thông báo bán 29.935,6 gram vàng với tổng giá trị hơn 142 tỷ đồng. Đây là tang vật thu giữ từ hai vụ án vận chuyển vàng trái phép qua biên giới tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo trong năm 2024.

Sau khi Sở Tài chính Hà Tĩnh thông báo bán tài sản, có 6 doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia mua. Để xác định đơn vị được quyền mua số vàng trên, Sở đã tổ chức bốc thăm theo quy định.

Kết quả bốc thăm xác định Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt (địa chỉ tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) là đơn vị trúng quyền mua số vàng nói trên. Ngay sau đó, đại diện doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua tài sản với Sở Tài chính Hà Tĩnh, tổng giá trị hơn 142 tỷ đồng.

Đại diện Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt ký hồ sơ sau khi mua trúng.

Toàn cảnh buổi tổ chức bốc thăm quyền mua gần 30kg vàng.

Theo quy định, trước khi tham gia bốc thăm, các doanh nghiệp phải đặt cọc hơn 28 tỷ đồng, tương đương 20% giá trị tài sản. Trường hợp đơn vị trúng bốc thăm đã ký hợp đồng nhưng không hoàn tất việc mua thì sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc.

Ông Đường Triệu Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt, cho biết doanh nghiệp rất bất ngờ khi trúng bốc thăm và cam kết sẽ hoàn tất thủ tục thanh toán trong vòng 5-10 ngày tới để nhận tài sản theo quy định.

Có 6 doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia bốc thăm.

Theo ông Tuấn, công ty hoạt động trong lĩnh vực chế tác và kinh doanh vàng. Số vàng thu mua sẽ được đưa đi phân kim để đảm bảo đạt độ tinh khiết 99,99% trước khi đưa vào quá trình chế tác.

Theo Hoài Nam

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hết mua vàng bạc, người dân giờ xếp hàng, bốc số mua xe máy điện: Đại lý cháy hàng, khách phải cọc đợi vài ngày mới có xe

Hết mua vàng bạc, người dân giờ xếp hàng, bốc số mua xe máy điện: Đại lý cháy hàng, khách phải cọc đợi vài ngày mới có xe Nổi bật

Giá dầu thế giới lại vượt 100 USD/thùng

Giá dầu thế giới lại vượt 100 USD/thùng Nổi bật

Cam sành, dưa hấu ‘dội chợ’, bán đầy vỉa hè và chợ mạng

Cam sành, dưa hấu ‘dội chợ’, bán đầy vỉa hè và chợ mạng

15:50 , 12/03/2026
Giá xăng giảm sâu: Tài xế phấn khởi, trạm xăng vắng khách

Giá xăng giảm sâu: Tài xế phấn khởi, trạm xăng vắng khách

15:07 , 12/03/2026
Giải độc đắc xổ số miền Nam tiếp tục lập “kỷ lục” tại 1 đại lý

Giải độc đắc xổ số miền Nam tiếp tục lập “kỷ lục” tại 1 đại lý

14:57 , 12/03/2026
Cảnh báo đặc biệt tới những ai vừa đổ xăng xe máy xong

Cảnh báo đặc biệt tới những ai vừa đổ xăng xe máy xong

14:20 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên